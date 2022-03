Οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο: Πώς αλλάζει η θρομβεκτομή τα θεραπευτικά δεδομένα

Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι παγκοσμίως η τρίτη αιτία θανάτου και η πρώτη αιτία αναπηρίας των ενηλίκων, με τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια να αποτελούν το 85% του συνόλου των εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, η επεμβατική θεραπεία με θρομβεκτομή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιατρική τα τελευταία χρόνια. Η θρομβεκτομή την τελευταία 5ετία άλλαξε τα δεδομένα στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και πρόκειται για μία μέθοδο που μπορεί να σώσει ζωές και να μειώσει τις πιθανότητες σοβαρής αναπηρίας μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι άνθρωποι που θα κατέληγαν σε αναπηρικό αμαξίδιο μπορούν να φύγουν περπατώντας από το νοσοκομείο, μόλις 48 ώρες μετά το επεισόδιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου;

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή του εγκεφάλου που έχει επηρεαστεί και την έκταση της βλάβης. Εάν ένα από τα παρακάτω συμπτώματα εμφανιστούν ξαφνικά πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια: μούδιασμα ή αδυναμία του προσώπου, του χεριού ή του ποδιού, ιδιαίτερα από τη µία πλευρά του σώματος, σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση, δυσκολία στην όραση από το ένα ή και τα δύο µάτια, ζάλη, απώλεια της ισορροπίας ή του συντονισμού των κινήσεων.

Το οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί επείγον περιστατικό για το οποίο απαιτείται άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση σε οργανωμένη "Μονάδα Εγκεφαλικών". Καθώς ο εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στην έλλειψη αιμάτωσης, η θεραπεία πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό νωρίτερα και, συνήθως, εντός των πρώτων ωρών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τι είναι η τεχνική της θρομβεκτομής και από πότε εφαρμόζεται

Η πράξη η οποία διενεργείται για την απομάκρυνση του θρόμβου που έχει αποφράξει μία μεγάλου μεγέθους αρτηρία στον εγκέφαλο είναι αντίστοιχη της διάνοιξης ενός στεφανιαίου αγγείου με "μπαλονάκι" σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και ονομάζεται "ενδαρτηριακή θρομβεκτομή". Η συγκεκριμένη επεμβατική τεχνική άρχισε να εφαρμόζεται σε τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας από το 2008. Στις αρχές του 2015 πέντε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το 2010 η πρώτη επέμβαση θρομβεκτομής εγκεφαλικής αρτηρίας στην Ελλάδα σε 72χρονη ασθενή με απόλυτη επιτυχία, από τους Μιχάλη Καρύγιαννη, Επεμβατικό Ακτινολόγο – Νευροακτινολόγο, Διευθυντή Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας και Γεώργιο Παυλίδη, Ενδαγγειακό Νευροχειρουργό.

Η σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης

Όπως αναφέραμε η άμεση παρέμβαση μπορεί να αλλάξει ριζικά την έκβαση του επεισοδίου. Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργεί από το 2014 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, το οποίο είναι ενταγμένο στην οργανωμένη "Μονάδα Εγκεφαλικών" του νοσοκομείου. Ένα απτό παράδειγμα της σημασίας της άμεσης παρέμβασης είναι η πραγματοποίηση πρωτοποριακής επέμβασης θρομβεκτομής από τον επικεφαλής του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Μιχάλη Καρύγιαννη και την ομάδα του σε 40χρονη ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ασθενής προσήλθε στη μονάδα εγκεφαλικών 2 ώρες μετά την αιφνίδια έναρξη αδυναμίας στο χέρι και στο πόδι δεξιά και δυσκολία στην ομιλία. Επρόκειτο για εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε προκληθεί μετά την απόφραξη μεγάλης εγκεφαλικής αρτηρίας. Χωρίς θεραπεία η ασθενής θα εμφάνιζε σοβαρή επιδείνωση τις επόμενες ώρες και εάν τελικά επιβίωνε θα είχε μόνιμη αναπηρία τόσο στη κίνηση της δεξιάς πλευράς του σώματος όσο και στην ικανότητα ομιλίας. Μετά την επέμβαση θρομβεκτομής αποκαταστάθηκε η αιματική ροή στη μεγάλη εγκεφαλική αρτηρία, διασώζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφαλικού ημισφαιρίου, ωστόσο μικρός θρόμβος παρέμενε σε λεπτό περιφερικό αρτηριακό κλάδο αποφράζοντάς τον. Η περιοχή του εγκεφάλου που φυσιολογικά τροφοδοτούσε ο κλάδος αυτός όμως, ήταν υψηλής νευρολογικής σημασίας για την ασθενή, αφού αφορούσε την ικανότητα ομιλίας.

"Η δυνατότητα προσέγγισης θρόμβων σε τόσο περιφερικές λεπτές αρτηρίες αποτελεί πρόκληση, απαιτεί εξειδίκευση και σύγχρονο νοσοκομειακό εξοπλισμό, αντίστοιχο με αυτόν που χρησιμοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών", μας εξηγεί ο επικεφαλής του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Μιχάλης Καρύγιαννης. "Με την ανάπτυξη των ειδικών μικροσυσκευών θρομβεκτομής έχουμε, πλέον τη δυνατότητα εφαρμογής της επέμβασης σε περισσότερους ασθενείς. Η επιτυχής θρομβεκτομή με χρήση ειδικής μικροσυσκευής στη νεαρή ασθενή, ήταν απόλυτα αποτελεσματική, αφού τέσσερις ημέρες μετά η ασθενής εξήλθε από την κλινική χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα. Το περιστατικό δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Journal of Neuroradiology” το Δεκέμβριο του 2020 (J Neuroradiol. 2020 Dec 17;S0150-9861(20)30289-3. doi: 10.1016/j.neurad.2020.11.005. Distal mechanical thrombectomy for very eloquent M3 branches with a new, adjustable diameter clot retriever: A technical note, Christina Iosif, Ilias Triantifillos , Kleanthi Kalogerakou, Michail Karygiannis)".

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη και στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, δε θα πρέπει να αμελούμε την υγεία μας. Πέραν της υψηλούς παροχής υπηρεσιών υγείας, προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των ιατρών μας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται πλήρως τα αυστηρά μέτρα και τα πρωτόκολλα εισαγωγής και παραμονής που έχουν θεσπιστεί, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής διενέργειας μοριακού ελέγχου για τον ιό, όλων των ασθενών και των συνοδών τους.

Για περισσότερα νέα από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών πατήστε εδώ