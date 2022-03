Πέτρες στο νεφρό: Ρομποτική και ψηφιακή τεχνολογία δίνουν "εύκολη" λύση

Γράφει η Ματίνα Βλάχου MD FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Δ/ντρια Metropolitan Hospital

Οι πέτρες των νεφρών είναι νόσος που απαιτεί διερεύνηση και αντιμετώπιση με στόχο την ασφαλή παθητική ή ενεργητική απομάκρυνση τους από το σώμα. Η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά ολοένα πιο ασφαλή και αποτελεσματική την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της λιθίασης και οι ασθενείς μπορούν να έχουν άριστη καθοδήγηση, αρκεί να επισκεφθούν τον ειδικό.

Η ανάπτυξη της ενδοσκόπησης του ουροποιητικού στην αρχή του 21ου αιώνα υπήρξε βασικός σταθμός στην εξέλιξη της αντιμετώπισης της λιθίασης του νεφρού και του ουρητήρα, αφού την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε η ενδοσκοπική ανιούσα ενδονεφρική λιθοτριψία, που ουσιαστικά κατέστησε προσβάσιμη και αντιμετωπίσιμη οποιαδήποτε πέτρα του ουροποιητικού.

Η μέθοδος θεωρήθηκε επαναστατική αφού επέτρεψε την ασφαλή πρόσβαση στο αποχετευτικό σύστημα του νεφρού, όπου σχηματίζονται και εγκαθίστανται οι πέτρες, χρησιμοποιώντας τη φυσική οδό αποβολής των ούρων. Μέσω αυτής της φυσικής οδού, εισάγεται και προωθείται ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο στο λίθο και ακολούθως μέσω αυτού, προωθείται το Laser και τα λεπτά εργαλεία για την κονιορτοποίηση του λίθου. Χωρίς να απαιτούνται, δηλαδή, τομές ή οπές, είναι μία μέθοδος που με την εμπειρία του ειδικού καθίσταται, πραγματικά ατραυματική και σημαντικά αποτελεσματική αφού μπορεί να δώσει λύση ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις λιθίασης όπως αυτές με ανατομικές ιδιαιτερότητες, ασθενών με αντιπηκτική αγωγή, παχύσαρκων κλπ.

Η αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα αυτό συμπληρώνεται με τα single use chip on the tip εύκαμπτων ενδοσκόπια, το HOLMIUM και το πολλά υποσχόμενο THULIUM Laser αλλά και τα τελευταία χρόνια με την επαναστατική ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ καθοδηγούμενη ουρητηροσκόπηση.

Η chip-on-the-tip τεχνολογία διασφαλίζει υψηλής ποιότητας ψηφιακή εικόνα που υποστηρίζει λεπτομερή και ακριβή παρατήρηση, ενώ η single use (μίας χρήσης) φιλοσοφία για τόσο ευαίσθητο εξοπλισμό καταργεί θέματα που αφορούν τη φυσική φθορά και το υψηλό κόστος συντήρησης του επαναχρησιμοποιούμενου ουρητηροσκοπίου. Έτσι, κάθε ασθενής απολαμβάνει την άριστη χρήση του καινούριου εξοπλισμού.

Η εξέλιξη συνεχίζεται με τη ρομποτικά καθοδηγούμενη εύκαμπτη ανιούσα ενδονεφρική λιθοτριψία LASER με το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα Roboflex Avicenna. Ο ρομποτικός τηλεχειρισμός των εύκαμπτων ενδοσκοπίων κατά την ενδοσκοπική laser λιθοτριψία επιτρέπει την καλύτερη εργονομικά, θέση του χειρουργού με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις κινήσεις και στην προσέγγιση του λίθου καθώς και μικρότερη φθορά. Τυχόν αδυναμίες που αφορούν το χειροκίνητο χειρισμό, εξουδετερώνονται με την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων, με στόχο περισσότερους ασθενείς ελεύθερους λίθου, μικρότερη διάρκεια επέμβασης, ταχεία επάνοδο στην καθημερινότητα και περισσότερο ατραυματική διέλευση στο σώμα του ασθενούς.