Εμβόλιο Pfizer: Έρευνα δείχνει σε ποιους μειώνεται η ανοσία

Παρά τη μεγάλη αποτελεσματικότητα του εμβολίου και τη μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη στο Ισραήλ ο αριθμός των ατόμων με σοβαρή νόσο COVID-19 εμφανίζει σταδιακή αύξηση, και αυτό πιθανά αποδόθηκε στη φθίση της ανοσίας που παρέχουν τα εμβόλια με την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε μία μελέτη σε λειτουργούς υγείας που μελετούσαν μηνιαία τον τίτλο των IgG και των εξουδετερωτικών τους αντισωμάτων, και διάφορα γραμμικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουν τη δυναμική της πορείας των επιπέδων των αντισωμάτων μέσα σε έξι μήνες.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό "The New England Journal of Medicine".

Η μελέτη συμπεριέλαβε 4868 άτομα και 3808 συμμετείχαν στην ανάλυση. Τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων μειώθηκαν με σταθερό ρυθμό, ενώ τα εξουδετερωτικά αντισώματα μειώθηκαν γρήγορα εντός τριών μηνών φτάνοντας σε ένα σχετικά σταθερό επίπεδο μετέπειτα. Έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση τα εξουδετερωτικά αντισώματα ήταν χαμηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (λόγος των μέσων τιμών 0,64), χαμηλότερα σε όσους ήταν άνω των 65 ετών σε σχέση με όσους ήταν 18 έως 45 ετών (λόγος των μέσων τιμών 0,58), και για όσους ήταν ανοσοκατεσταλμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους (λόγος μέσων 0,30).

Συμπερασματικά χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων μετά από έξι μήνες εμφάνισαν όσοι ήταν άνω των 65, είχαν κάποιου είδους ανοσοκαταστολή και επίσης χαμηλότερος τίτλος αντισωμάτων παρατηρήθηκε σε άνδρες. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε από τον FDA η χορήγηση μίας τρίτης δόσης ενίσχυσης στους άνω των 65 και στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση.