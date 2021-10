Παγκόσμια Ημέρα Όρασης 2021 - 7 συμβουλές για τα μάτια σας

Σύμφωνα με το International Agency for the Prevention of Blindness, σχεδόν κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, θα αντιμετωπίσει, κάποια στιγμή στη ζωή του, πρόβλημα υγείας με τα μάτια του, ενώ περισσότεροι από 1 δις άνθρωποι παγκοσμίως, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας για τα μάτια.

Με αυτό κατά νου, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης μάς προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία για να αγαπήσουμε τα μάτια μας! Παρόλο που οι περιορισμοί της πανδημίας δυσκολεύουν την άνετη και επιμελή φροντίδα των ματιών μας, υπάρχουν αρκετές ενέργειες που μπορούν να προστατεύσουν και να φροντίσουν την όραση μας.

Ορισμένες βασικές, χρήσιμες συμβουλές για τη φροντίδα της υγείας των ματιών μας από τη BAUSCH Health Hellas:

• Κάντε τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους, ειδικά αν είστε άνω των 40 ετών

• Συνεχίστε με συνέπεια τη θεραπεία σας, σε περίπτωση υπάρχουσας πάθησης των ματιών σας

• Φοράτε καπέλο και γυαλιά ηλίου, όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους

• Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, όταν αθλείστε ή εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες

• Κόψτε το κάπνισμα

• Διατηρήστε μια υγιεινή διατροφή, σε συνδυασμό με τακτική άσκηση

• Διαχειριστείτε τον διαβήτη σας (γλυκόζη αίματος, αρτηριακή πίεση και επίπεδα χοληστερόλης)