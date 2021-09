O όμιλος dentsu για 4η χρονιά στο digital Greece Race for the Cure®

Πέρασαν 4 χρόνια από την πρώτη φορά που ο όμιλος dentsu "έτρεξε" στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού και εδώ και 4 χρόνια στηρίζει το Greece Race for the Cure®, τη μεγαλύτερη διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα.

Και ούτε φέτος, παρά την πανδημία του Covid-19, δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει. Ο αγώνας εναντίον στον καρκίνο του μαστού συνεχίζεται το ίδιο δυναμικά απλώς προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Έτσι, στις 01,02 & 03 Οκτωβρίου, το Race for the Cure®, φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο digital event με κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη. Οι εταιρίες του ομίλου, Carat, iProspect, & dentsuX ανταποκρίνονται στο ψηφιακό, αυτή τη χρονιά, κάλεσμα της διοργάνωσης και στηρίζουν έμπρακτα τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής".

Από το σπίτι, το μπαλκόνι, τον διάδρομο γυμναστικής ή το πάρκο της γειτονιάς, οι εργαζόμενοι του ομίλου dentsu και οι οικογένειές τους, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αλληλεγγύης.

Γιατί μαζί είμαστε δυνατότεροι από τον καρκίνο του μαστού.