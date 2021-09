Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα θα πραγματοποιήσει live διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Ο ρευματοπαθής στην αγορά εργασίας, προϋποθέσεις, εμπόδια δυσκολίες και προτάσεις", την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 18:15-19:15 μέσω της σελίδα της στο Facebook. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Novartis & Digital Task.

Τα θέματα του σεμιναρίου είναι:

• "Εργονομία στο χώρο εργασίας & ασκήσεις ενδυνάμωσης" με ομιλητή τον κο Σταύρο Σταθόπουλο, Φυσικοθεραπευτή Γ.Ν.Α " Ο Ευαγγελισμός"

Συμμετέχων α)WHO Rehabilitation Programme και β) Network for Health Promotion in Life and Work ( World Confederation Physical Therapist)

• "Εργασία και χρόνιες ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις", με ομιλητή τον κο Γιάννη Κωνσταντακόπουλο, Δρ. Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό, Μηχανικό ΕΜΠ , Υπεύθυνο του Εθνικού Εστιακού Πόλου του Ευρωπαΐκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

• " Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των ρευματοπαθών στην εργασία", με ομιλήτρια την κα Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρο Δ.Σ.ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια προσπάθεια της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α για να έχουν όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν ενώ όσοι επιθυμούν, αφού παρακολουθήσουν το webinar μπορεί να θέσουν τα ερωτήματά τους γραπτά στο FB ή στο email info@arthritis.org.gr