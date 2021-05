"Έχω κήλη": Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος αποτέλεσε πεδίο ενδιαφέροντος από την έναρξη της ιστορίας της χειρουργικής. Ακόμα και σήμερα, η αποκατάσταση μίας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος αποτελεί μία από τις συχνότερα εκτελούμενες χειρουργικές διαδικασίες παγκοσμίως. Ωστόσο, αν και η κήλη σαν πάθηση έχει μακρά ιστορία, η εξέλιξη στις τεχνικές αποκατάστασής της είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση μίας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος; Υπάρχει κάποια μέθοδος που υπερέχει των υπολοίπων και γιατί; Πόσο επικίνδυνη είναι μια κήλη; Πόσες ημέρες θα πρέπει κάποιος να λείψει από τη δουλειά του μετά το χειρουργείο;

Ο Διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan General, πιστοποιημένου κέντρου Αριστείας στη χειρουργική των κηλών (Director / Surgeon of Excellence in Hernia Surgery), πιστοποιημένος Χειρουργός Κηλών (Master Surgeon in Hernia Surgery) και πιστοποιημένος Ρομποτικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, απαντά παρακάτω σε όλες σας τις απορίες, σχετικά με τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος και τις χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές κήλης του κοιλιακού τοιχώματος;

Η συχνότερη μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, είναι η βουβωνοκήλη (70 – 75%). Εμφανίζεται κατά πλειοψηφία στον ανδρικό πληθυσμό, σε αναλογία 10:1, σε σχέση με τις γυναίκες. Ακολουθεί η μηροκήλη, με ποσοστό εμφάνισης 6-17% στον ενήλικο πληθυσμό και έπεται η ομφαλοκήλη με ποσοστό εμφάνισης 5-10%, με τις δύο τελευταίες μορφές εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες. Η επιγαστρική κήλη ή κήλη λευκής γραμμής είναι σχετικά σπάνια, καθώς αποτελεί περίπου το 2-3% του συνόλου των κηλών, ενώ η μετεγχειρητική κήλη, είναι μία αρκετά συχνή μορφή, η οποία εμφανίζεται στο 15-20% των ανθρώπων που έχουν χειρουργηθεί στην κοιλιακή χώρα. Τελευταία σε συχνότητα, έρχεται η κήλη των αθλητών ή αλλιώς το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών, που εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους, οι οποίοι είτε ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό είτε παρουσιάζουν καθημερινή και έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Πόσο καιρό μπορώ να περιμένω μέχρι να αντιμετωπίσω την κήλη μου;

Το ζήτημα του χρονικού περιθωρίου που έχει κάποιος για την αντιμετώπιση της κήλης του αποτελεί συχνό αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Μία κήλη του κοιλιακού τοιχώματος δε συνιστά απειλή για τη ζωή του πάσχοντα. Παρόλα αυτά, οι κήλες, σε οποιοδήποτε στάδιό τους (από την πιο μικρή έως και τη μεγαλύτερη) "συνοδεύονται" από την πιθανότητα περίσφιξης του περιεχομένου τους, μιας επιπλοκής, η οποία αφενός περιπλέκει τη διαδικασία αντιμετώπισης, αφετέρου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ασθενούς.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος;

Η κλασική ανοιχτή χειρουργική επέμβαση αποτελεί πλέον μια αρκετά παλαιά μέθοδο, η οποία δεν επιλέγεται συχνά από τους σύγχρονους χειρουργούς. Η αντιμετώπιση μιας κήλης, σήμερα, μπορεί να γίνει με χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

• Διακοιλιακή Προπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TAPP)

• Ολικώς Εξωπεριτοναϊκή Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης (TEP & e-TEP)

• Ρομποτική Χειρουργική Αποκατάσταση Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος

Υπάρχει κάποια μέθοδος που να υπερέχει των υπολοίπων και γιατί;

Η ρομποτική προσπέλαση αποτελεί την πιο σύγχρονη χειρουργική τεχνική που έρχεται να σφραγίσει τα πλεονεκτήματα και να επεκτείνει τις δυνατότητες της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής έναντι των υπόλοιπων τεχνικών είναι:

• Μικρότερος τραυματισμός γύρω ιστών, συνεπώς ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου

• Εκμηδενισμός απώλειας αίματος

• Ταχύτατη μετεγχειρητική αποκατάσταση

• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, λόγω μικρών τομών

• Μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων και χειρουργική δεξιότητα

• Διεύρυνση των δυνατοτήτων της εξωπεριτοναϊκής αποκατάστασης των κοιλιοκηλών (τεχνική eTEP)

• Ελαχιστοποίηση επιπλοκών

• Βελτιωμένη εικόνα του χειρουργικού πεδίου και καλύτερη αναγνώριση των εσωτερικών δομών του ασθενούς

Πόσες ημέρες θα πρέπει κάποιος να λείψει από τη δουλειά του, μετά το χειρουργείο;

Η σύντομη μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών και ιδιαίτερα της ρομποτικής χειρουργικής μεθόδου. Πλέον ο ασθενής δεν είναι υποχρεωμένος να διανυκτερεύει στο νοσοκομείο και αφού συνέλθει, φάει κάτι ελαφρύ, πιει νερό και ουρήσει είναι έτοιμος να επιστρέψει την ίδια ημέρα στο σπίτι του.

Όσον αφορά την επιστροφή στην εργασία, δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση που να καλύπτει όλους τους ασθενείς. Συνήθως, η επιστροφή είναι άμεση, αυτό όμως δεν ισχύει για βαριές χειρωνακτικές δουλείες ή δουλειές που περιλαμβάνουν άρση μεγάλου βάρους. Ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και ανάγκες του ασθενούς, ο εξειδικευμένος Ιατρός θα δώσει σαφείς οδηγίες για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή στην καθημερινότητα.

Πώς να επιλέξετε χειρουργό για την αντιμετώπιση της κήλης σας;

Οποιαδήποτε χειρουργική διαδικασία, όσο συχνά κι αν εκτελείται ενέχει κινδύνους, όταν δεν πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος έχει λάβει τις πιστοποιήσεις Master Surgeon και Surgeon of Excellence στη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Η πιστοποίηση του και η απονομή του τίτλου Master Surgeon in Hernia Surgery, έγινε από τον μεγαλύτερο Αμερικανικό φορέα Χειρουργικών πιστοποιήσεων, SRC (Surgical Review Corporation) μετά από αυστηρές και συνεχείς αξιολογήσεις πολλών παραμέτρων, όπως η εκτεταμένη ενασχόλησή του με τον τομέα (αριθμός επεμβάσεων, ελάχιστο – έως μηδενικό- ποσοστό επιπλοκών), ο τύπος και πολυπλοκότητα των επεμβάσεων που διενεργεί, η χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας.

O Δρ Χαράλαμπος Σπυρόπουλος διαθέτει τέτοια πιστοποίηση ενώ παράλληλα είναι ο διευθυντής (Director) του προγράμματος Κέντρου Αριστείας (Center of Excellence) του Metropolitan General, έχοντας μεθοδεύσει και συντονίσει όλη τη διαδικασία πιστοποίησης του νοσοκομείου.