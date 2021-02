Καρκίνος του πνεύμονα: Τι προσφέρει η τεχνική της υγρής βιοψίας

Μήνυμα ελπίδας για τους ασθενείς με καρκίνο αποτελούν οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την τεχνική της υγρής βιοψίας, όπως αναφέρει η Dr. Minetta C. Liu, MD, Professor and Research Chair, Department of Oncology, Consultant, Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN, μέσω video. Το βίντεο ευγενώς παραχωρήθηκε στο "FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα", τον πρώτο μη κερδοσκοπικό κοινωνικό φορέα για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε στη μνήμη του Simon Βell, 57 ετών, που έχασε τη μάχη με τη νόσο τον Αύγουστο του 2020. Το video είναι διαθέσιμο στο κανάλι του FairLife L.C.C. στο YouTube, στην ιστοσελίδα του φορέα καθώς και στη σελίδα Facebook.

Η ελπίδα μέσα από την τεχνική της υγρής βιοψίας

"Είναι γνωστό ότι οι όγκοι αφήνουν το DNA τους κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος. Το DNA αυτό, που μπορούμε να το πάρουμε με μια απλή αιμοληψία, παρέχει πληροφορίες που παραδοσιακά θα απαιτούσαν βιοψία του όγκου με επεμβατικά μέσα. Αυτές οι εξετάσεις αίματος ονομάζονται "υγρές βιοψίες" και όλο και περισσότερο καθιερώνονται ως μέθοδος επιλογής για να αποφασιστεί ποια θα είναι η θεραπεία που θα λάβει ένας ασθενής με καρκίνο του πνεύμονα", αναφέρει η Dr. Liu.

"Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις υγρές βιοψίες για την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών, για την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου ή υποτροπής μετά από οριστική θεραπεία πρώιμων όγκων, με στόχο την ίαση, και επιπλέον για την πρώιμη διάγνωση όγκων στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου. Υπάρχουν ήδη αρκετές ενεργές κλινικές μελέτες, που όλες αποσκοπούν στη μείωση της τοξικότητας, στην υιοθέτηση ηπιότερων θεραπευτικών σχημάτων και στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών με διάφορες κακοήθειες", συμπληρώνει.