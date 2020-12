Εμβόλιο Pfizer – Εμβόλιο Moderna: Οι ομοιότητες, οι διαφορές, οι παρενέργειες, οι δόσεις, η αποτελεσματικότητα

Το εμβόλιο της Pfizer έχει ήδη πάρει έγκριση για χρήση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ενώ το εμβόλιο της Moderna έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ και περιμένουμε την έγκριση για την Ευρώπη στις 6 Ιανουαρίου.

Πώς λειτουργούν τα δύο αυτά εμβόλια για τον κορονοϊό

Και τα δύο έχουν παρασκευαστεί χρησιμοποιώντας μια νεότερη τεχνολογία που ονομάζεται διαβιβαστής RNA (mRNA). Το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία, το αν επηρεάζει ή όχι το DNA μας και άλλες απορίες έχουν ήδη απαντηθεί. (Διαβάστε εδώ τις σχετικές απαντήσεις του Ηλία Μόσιαλου.)

Εμβόλιο Pfizer – Εμβόλιο Moderna: Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό

Κάθε εμβόλιο φτάνει στη μέγιστη αποτελεσματικότητά του μετά από τη χορήγηση δύο δόσεων. Σε συνέντευξή του στους The New York Times, ο William C. Gruber, MD, senior Αντιπρόεδρος Κλινικών Δοκιμών και Ανάπτυξης Εμβολίων της Pfizer εξήγησε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι 52% αποτελεσματικό μετά την πρώτη δόση και η αποτελεσματικότητά του φτάνει περίπου στο 95% μετά τη δεύτερη δόση σε ενήλικες ηλικίας από 16 ετών. Το εμβόλιο έχει επίσης υψηλή αποτελεσματικότητα σε ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και φυλής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξέτασε ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων FDA, το εμβόλιο της Moderna είναι περίπου 94,1% αποτελεσματικό κατά της COVID-19 σε ανθρώπους ηλικίας 18 και άνω, σε κλινική δοκιμή σε 30.000 ανθρώπους.

Και παρότι υπάρχει μια μικρή διαφορά στην αποτελεσματικότητα, αυτή είναι όντως πολύ μικρή.

Εμβόλιο Pfizer – Εμβόλιο Moderna: Ποιες είναι οι παρενέργειες κάθε εμβολίου

Όπως και κάθε εμβόλιο, κάποιες ελαφριές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αναμενόμενες. Σύμφωνα με τον FDA μετά την εξέταση των δεδομένων για το εμβόλιο της Pfizer, οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρουσιαστούν:

Πόνος στο σημείο της ένεσης, οίδημα ή ερυθρότητα

Κόπωση

Πονοκέφαλος

Μυικός πόνος

Πόνος στις αρθρώσεις

Πυρετός

Ναυτία

Πρήξιμο στους λεμφαδένες.

Η Pfizer επίσης προειδοποιεί ότι υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που συνήθως παρουσιάζεται στα πρώτα λεπτά έως και μία ώρα μετά τον εμβολιασμό. Άνθρωποι με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν κάνουν το εμβόλιο.

Στην αντίστοιχη ενημέρωση του FDA για το εμβόλιο της Moderna, τα παρακάτω συμπτώματα αναφέρονται ως πιθανές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Πόνος στο σημείο της ένεσης, οίδημα ή ερυθρότητα

Κόπωση

Πονοκέφαλος

Μυικός πόνος

Πόνος στις αρθρώσεις

Ρίγη

Πυρετός

Ναυτία/εμετός

Παρότι για το εμβόλιο της Moderna δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις κατά τις κλινικές δοκιμές, αναμένεται ότι και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη οι αρμόδιοι φορείς θα συστήσουν προσοχή αναφορικά με τον εμβολιασμό ανθρώπων με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

