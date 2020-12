Στυτική δυσλειτουργία: τι είναι, τι την προκαλεί και τι μπορείτε να κάνετε

Πολλοί άντρες υποφέρουν από στυτική δυσλειτουργία, μια κατάσταση που επηρεάζει όχι μόνο την ερωτική τους ζωή αλλά μπορεί να πλήξει επίσης την αυτοεκτίμηση και την ψυχική τους υγεία. Ωστόσο, πρόκειται για μία κατάσταση που με τη βοήθεια του ουρολόγου μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά.

Τι είναι η στυτική δυσλειτουργία

Πρόκειται για την αδυναμία επίτευξης ή διατήρηση στύσης ικανής για σεξουαλική επαφή. Το πρόβλημα μπορεί να είναι παροδικό ή μόνιμο ή να μπορεί να επιτευχθεί στύση μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Καθώς πρόκειται για κάτι που μπορεί να συμβεί σε πολλούς άντρες, αξίζει να έχετε στο μυαλό σας τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες.

• Οι περισσότεροι άντρες με στυτική δυσλειτουργία μπορούν να έχουν οργασμό και να τεκνοποιήσουν αλλά δυσκολεύονται γιατί δεν μπορούν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν μία στύση.

• Η στυτική δυσλειτουργία δεν είναι κάτι το φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι αναπόφευκτη συνέπεια του γήρατος.

• Οι περισσότεροι άντρες κατά την διάρκεια της σεξουαλικής τους ζωής έχουν βρεθεί σε αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό και δεν καταδεικνύει πρόβλημα. Όμως εκατομμύρια άντρες όλων των ηλικιών βιώνουν αυτή την ανικανότητα ως ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να ξεπεραστεί.

Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μόνο ο ουρολόγος σας μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια για εσάς. Ωστόσο, στην πλειονότητα (80%) των ανδρών, η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε κάποιο οργανικό πρόβλημα ή διαταραχή. Για τους περισσότερους άνδρες, τα αίτια μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα και με τη σωστή θεραπεία να συνεχίσουν μία ικανοποιητική ερωτική ζωή.



Ορισμένα από τα πιθανά αίτια είναι τα παρακάτω:

• Τραυματισμός (για παράδειγμα στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό)

• Πάθηση (για παράδειγμα διαβήτης, υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερόλη)

• Επέμβαση (για παράδειγμα αφαίρεση του προστάτη)

• Χρήση ουσιών (για παράδειγμα κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάποια φάρμακα)

Υπάρχει θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ουρολόγος θα μπορέσει να δώσει λύση. Συχνά, όταν το πρόβλημα είναι μεικτό, γίνεται συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής θεραπείας.

Για τη στυτική δυσλειτουργία, η οποία οφείλεται σε οργανικά αίτια, υπάρχει μια σειρά οι επιλογών, συντηρητικών και επεμβατικών, για την αντιμετώπιση της όπως:

• Φαρμακευτική αγωγή

• Θεραπεία με κρουστικά κύματα.

• Συσκευή αντλίας κενού.

• Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις.

• Ορμονοθεραπεία.

• Πεϊκή πρόθεση.

Τι είναι η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch

Η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch είναι το αποτέλεσμα προηγμένης μηχανικής και ιατρικής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χρήστη. Σχεδιασμένη να μιμείται τα χαρακτηριστικά μίας φυσιολογικής στύσης, η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch προσφέρει νέα ελπίδα σε πολλούς άντρες με στυτική δυσλειτουργία καθώς αποτελεί επιλογή όταν άλλες θεραπείες δεν ενδείκνυνται ή έχουν αποτύχει.

Η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch είναι ένα αυτοτελές υδραυλικό σύστημα κατασκευασμένο από Bioflex®, ένα ανθεκτικό και εύκαμπτο υλικό. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Δύο κυλίνδρους, μία αντλία και ένα ρεζερβουάρ. Το σύστημα συνδέεται με σωλήνες σιλικόνης και γεμίζει με φυσιολογικό ορό κατά την διάρκεια της εμφύτευσης. Μόλις η συσκευή εμφυτευτεί, κρύβεται ολοκληρωτικά μέσα στο σώμα. Συνεπώς δεν είναι ορατή και το πέος φαίνεται χαλαρό και φυσιολογικό.

Η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch προσφέρει στους χρήστες:

Διακριτικότητα. Η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch δεν γίνεται ορατή και αντιληπτή, όταν το πέος βρίσκεται σε στύση ή σε χάλαση.

Αξιοπιστία. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, το 98% των χρηστών δήλωσαν η πεϊκή πρόθεση Titan® Touch είναι μηχανικά αξιόπιστη ύστερα από 5 χρόνια χρήσης (1).

Ικανοποίηση χρηστών. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, το 98% των χρηστών δήλωσαν ικανοποιημένοι από την πεϊκή πρόθεση Titan® Touch(2).

1. Steven K. Wilson, Mario A Cleves, John R. Delk.Comparison of Mechanical Reliability of Original andEnhanced Mentor* Alpha 1 Penile Prosthesis. J. Urol.September 1999;162(3):715-718.

2. Fancisco Dubocq, Marcos V. Tefilli, Edward L. Gheiler,Haikun Li, and C.B. Dhabuwala. Long-Term MechanicalReliability of Multi-component Inflatable Penile Prosthesis:Comparison of Device Survival. J Urol. August 1998;52(2):277-281.