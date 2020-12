9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

H Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης διοργανώνει τo 9o Πανελλήνιο Συνέδριο στις 3-5 Δεκεμβρίου 2020 αποκλειστικά διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-19. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη πόλη της Αθήνας και φιλοξενεί περισσότερους από 1.500 συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις νέες συνθήκες διαδικτυακά.

Η αθηροσκλήρωση αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το τριήμερο επιστημονικό πρόγραμμα πλαισιώνουν με τη συμμετοχή τους πάνω από 100 καταξιωμένοι ομιλητές μέσα από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια και κοινές συνεδρίες με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς σε ειδικά διαμορφωμένες συνεδρίες γύρω από τη συσχέτιση της Αθηροσκλήρωσης με τις Δυσλιπιδαιμίες, το Διαβήτη, τη Θρόμβωση, τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και τη Διατροφή.

Δίνοντας έμφαση στις πιο πρόσφατες εξελίξεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των πιο σημαντικών αναφορών από τα συνέδρια του 2020.

Μερικά από τα βασικότερα θέματα που θα παρουσιαστούν και αναμένεται να συζητηθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι:

1) Διαλείπουσα νηστεία και καρδιαγγειακή νόσος

2) Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

3) Νεότερα φάρμακα και οδηγίες για τις δυσλιπιδαιμίες

4) Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

5) Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη

6) Νεότερες εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια

7) Αντιμετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

8) Η πορεία της πανδημίας COVID-19

9) Εξελίξεις στην αντιθρομβωτική αγωγή

10) Συμμόρφωση στη χρόνια αγωγή

11) Οικογενείς δυσλιπιδαιμίες

12) Εξελίξεις στην αρτηριακή υπέρταση

Στόχος του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΑ είναι να συνδυάσει αρμονικά τα νεότερα διεθνή επιστημονικά δεδομένα με την κλινική πρακτική, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί όλο το φάσμα της Αθηροσκλήρωσης.

Την υλοποίηση αυτού του στόχου θα αναλάβουν έγκριτοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές ενώ διατηρώντας όπως πάντα τη παραδοσιακή μορφή των ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων θα δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους να παρουσιάσουν δείγματα της τρέχουσας ερευνητικής τους προσπάθειας και να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό 3ήμερο συνέδριο.

Κεντρικά πρόσωπα του συνεδρίου αποτελούν οι διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, οι κ.κ. Tokgozoglu Lale Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Professor of cardiology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey, Frikke-Schmidt Ruth Professor of Clinical Biochemistry with special focus on cardiovascular disease and dementia, Department of Clinical Biochemistry, Centre of Diagnostic Investigation and University of Copenhagen, Denmark, και Panini Paolo Professor, Department of Clinical Chemistry and Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Sweden που θα συμμετέχουν σε ένα ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα: https://has2020.gr

Χορηγούνται 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η μοριοδότηση εξασφάλιζεται με εγγραφή για διαδικτυακή παρακολούθηση.

Η εγγραφή είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.has2020.gr