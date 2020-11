Το κοινό κρυολόγημα ανήκει στις συχνότερες εποχικές νόσους και εμφανίζεται συγκεκριμένες περιόδους του έτους με συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, βήχα και πονόλαιμο. Αντίστοιχα έντονη εποχικότητα εμφανίζει και η αλλεργική ρινίτιδα, η οποία προκαλείται από αλλεργιογόνα και εκδηλώνεται με ρινόρροια, φτέρνισμα και ρινικό κνησμό.

Ένα εξισορροπημένο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των εποχικών ενοχλήσεων. Το ανοσοποιητικό σύστημα χρησιμοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς που έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν παθογόνους μικροοργανισμούς και να απαντούν σε πλήθος τοξινών και αλλεργιογόνων ουσιών. Ένας από τους μηχανισμούς αυτούς είναι η παραγωγή αντισωμάτων τα οποία εντοπίζουν και καταστρέφουν τα παθογόνα.

Βάσει σύγχρονων κλινικών μελετών, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος στηρίζεται σημαντικά στην αλληλεπίδρασή του με το εντερικό μας μικροβίωμα. Συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πλήθους ερευνών παγκοσμίως, το μικροβίωμα έχει συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ορισμένων συστατικών του όπως των Β κυττάρων και των αντισωμάτων. Στηριζόμενο σε αυτό το μηχανισμό του ανοσοποιητικού μας, το μεταβιοτικό προϊόν ΕpiCor®, έχει ωφέλιμη δράση στο εντερικό μικροβίωμα και στην ρύθμιση της ανοσοαπόκρισης με μείωση της ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) ενώ αυξάνεται το αντίσωμα sIgA με αποτέλεσμα τη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της αλλεργικής ρινίτιδας.

alcoflu: Το νέο σκεύασμα για το κρυολόγημα και την αλλεργική ρινίτιδα

Ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της αλλεργικής ρινίτιδας. Πρόκειται για το alcoflu CAPSULES, ένα φυσικής προέλευσης συμπλήρωμα διατροφής με ειδικά μελετημένη σύνθεση τριών φυσικών συστατικών, του ΕpiCor®, του φυτικού εκχυλίσματος Andrographis paniculata (ΚalmColdTM) και της Βιταμίνης C (Nutra-CTM), που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Η δράση των συστατικών που περιέχει το alcoflu CAPSULES είναι κλινικά τεκμηριωμένη. Το ΕpiCor® αποτελεί μεταβιοτικό προϊόν των Saccharomyces cerevisiae με ευεργετικούς μεταβολίτες, όπως βιταμίνες, αμινοξέα και πολυφαινόλες. Ως μεταβιοτικά ορίζονται τα μεταβολικά προϊόντα που παράγονται από τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, με εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Αντίστοιχα, το ΚalmColdTM είναι τιτλοποιημένο εκχύλισμα Andrographis paniculata με υψηλή περιεκτικότητα σε διτερπένια και φλαβονοειδή. Η Nutra-CTM αποτελεί ταχέως απορροφήσιμη μορφή Βιταμίνης C με ουδέτερο PH1.

Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος σχετίζεται στενά με την ανθρώπινη υγεία και η δυσλειτουργία του έχει πολλές απρόβλεπτες συνέπειες για τον οργανισμό. Ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία στις παραπάνω εποχικές ενοχλήσεις και μειωμένο χρόνο απόκρισης. Με κατάλληλα σκευάσματα όπως το alcoflu CAPSULES, μπορούμε να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τους.

Η ELPEN με την κυκλοφορία του alcoflu CAPSULES, διευρύνει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της για την ενίσχυση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Συγχρόνως, ανταποκρίνεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που υπάρχει παγκοσμίως για "φυσικές" θεραπείες στο κοινό κρυολόγημα και στην αλλεργική ρινίτιδα.



