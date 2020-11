Susan King-Barnardo (Merck Ελλάδας): Φέτος μάθαμε ότι η κοινωνία μας έχει πολλή δουλειά να κάνει

H εδώ και ένα χρόνο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της φαρμακευτικής Merck Ελλάδος Susan King-Barnardo μιλά για τις προκλήσεις, τις προτεραιότητες και τις δύσκολες στιγμές του 2020, την έννοια της συμπερίληψης και δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας.

Σύντομα θα συμπληρώσετε ένα χρόνο στο τιμόνι της Merck Ελλάδας. Πώς ήταν η μέχρι τώρα εμπειρία σας ως Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας;

Πότε πέρασε ένας χρόνος! Το 2020 είναι ένας χρόνος με πολλές επιτυχίες αλλά και προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Η Merck Ελλάδος πέτυχε μια σειρά από στόχους, ωστόσο θέλω να σταθώ σε δυο που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική μας "As one for patients". Παρά την πανδημία του COVID-19, η Merck Ελλάδος λάνσαρε επιτυχώς τη νέα σύνθεση για τη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού και σύντομα θα κάνει το ίδιο με την από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον τοπικό, γεμάτο ταλέντο, οργανισμό της Merck.

Το 2020 επίσης σηματοδότησε την 25η επέτειο από την εισαγωγή των μετοχών της Merck KGaA στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και παρά την έντονη ανάπτυξη και επέκταση, πολλά χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής επιχείρησης έχουν παραμείνει.

Οι προτεραιότητές μου δεν αλλάζουν. Στόχος είναι, σύμφωνα με το motto μας, να είμαστε "vibrant science and technology company" κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 3 βασικές στρατηγικές: τους ανθρώπους, τις υψηλές επιδόσεις και την τεχνολογία.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που κρατάτε από τις φετινές, πρωτοφανείς συνθήκες;

Αν έπρεπε να το συνοψίσω θα έλεγα ότι το 2020 περιλάμβανε πολύ καλές και αρκετές δύσκολες στιγμές.

Οι καλύτερες στιγμές: Επεκτείναμε την εφαρμογή της τηλεργασίας, ενισχύσαμε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογίας, που θα παραμείνουν ως βασικά στοιχεία της νέας μας κανονικότητας και ένα παράδειγμα αποτελεί το λανσάρισμα του εταιρικού λογαριασμού της Merck Ελλάδας στο LinkedIn. Οι δομές virtual leadership και η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με τις ομάδες μας, θα αποτελέσουν το κλειδί για τη συνεχιζόμενη επιτυχή ανάπτυξη του οργανισμού μας για τα επόμενα 352 χρόνια.

Οι πιο δύσκολες στιγμές: Ασφαλώς, η άμεση και έμμεση επίδραση που είχε ο COVID-19 σε όλους μας. Η φαρμακευτική αγορά αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια: οι δράσεις καινοτομίας μειώθηκαν ενώ το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Η ανατρεπτική καινοτομία από νέους παίκτες, η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου και οι πιέσεις από την πλευρά του κόστους διαφαίνονται ξεκάθαρα. Η αγορά, ωστόσο, αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Η αυριανή πρόκληση είναι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων που μπορούν να θεραπεύσουν ανίατες έως τώρα ασθένειες. Η σημερινή πρόκληση είναι να φτάσουμε στο αύριο - και αυτό δεν είναι εύκολο.

Τι θα συμβουλεύατε γυναίκες που έχουν τη φιλοδοξία να φτάσουν σε ηγετικές θέσεις;

Αρχικά, πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Πιστεύω ακράδαντα στο να δίνω το παράδειγμα ως ηγέτης και να σέβομαι όλους τους συνεργάτες μου. Πάντα πίστευα ότι το να ηγείσαι με την καρδιά σου, είναι κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή καθοδήγηση ενός οργανισμού.

Για να γίνεις αληθινός ηγέτης, πρέπει να εμπνέεις και να παρακινείς τους άλλους να γίνουν η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού τους.

Θα συμβούλευα τις γυναίκες να αναπτύξουν το δίκτυό τους σε διαφορετικούς κλάδους και περιοχές, να μοιραστούν με αυτό το δίκτυο τις φιλοδοξίες για τη σταδιοδρομία και τους στόχους τους και να αναζητήσουν τη θέση που θέλουν. Έπειτα, θα τους έλεγα: να είστε αυθεντικές, μην αντιγράφετε άλλα στυλ ηγεσίας. Είστε μοναδικές και αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος προς την επιτυχία.

Τις έννοιες Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη πώς τις αντιλαμβάνεστε;

Είναι δυο έννοιες εξαιρετικά σημαντικές για μένα. Αυτό που μάθαμε το 2020, είναι ότι η κοινωνία μας έχει πολλή δουλειά να κάνει.

Αν όμως ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά στην πρόοδο. Είμαστε καλύτεροι μαζί παρά μόνοι μας.

Όσο πιο ποικίλες και διαφορετικές είναι οι προοπτικές που αντιπροσωπεύονται, τόσο πιο στέρεες και εύρωστες θα είναι οι αποφάσεις που θα μπορέσουμε να λάβουμε προς όφελος της οικοδόμησης ενός οργανισμού υψηλής απόδοσης και πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των διαφορετικών ομάδων μας.

Βλέπουμε ότι η Merck δημιουργεί ένα περιβάλλον συμπερίληψης. Γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό;

Η συμπερίληψη όλων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης και μας επιτρέπει να βρούμε μια λύση, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και επιτρέποντας στους εργαζόμενους μας να επιδείξουν τις ακόλουθες συμπεριφορές: σεβασμό, σύνδεση, συμβολή και πρόοδο που οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού μας.

Πώς μπορεί ένας οργανισμός να χαράξει την πορεία του μέσα σε μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά;

Μου έρχεται στο μυαλό μια φράση του Henry Ford: "Αν πάντα κάνεις αυτό που πάντα έκανες, τότε πάντα θα έχεις το αποτέλεσμα που πάντα είχες.” Αυτό σημαίνει πως για να πετύχει ένας οργανισμός μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να πορευτεί μέσα από την αλλαγή.

Κύρια βήματα αυτής της πορείας είναι:

-Η θετική στάση : Ένα από τα πρώτα βήματα είναι να παραμένουμε ήρεμοι και θετικοί. Η αλλαγή μπορεί να μας αναστατώνει, την ίδια στιγμή όμως μπορεί να επιφέρει αυξημένη ευθύνη και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

-Η σαφής στόχευση : Δηλαδή η σωστή κατανόηση του τι θέλει να πετύχει ο οργανισμός μέσα από τη διαδικασία της αλλαγής.

-Η ευελιξία : Όταν είμαστε σε θέση να εγκαταλείπουμε παλιές νοοτροπίες και να υιοθετούμε νέες, να εξοικειωνόμαστε με την αμφισημία της αλλαγής και να αναγνωρίζουμε την αξία που κρύβεται στις διαφορετικές προοπτικές, τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας.

-Η ενεργητική προσέγγιση : Η εύρεση δηλαδή δράσεων που μπορούμε να υλοποιήσουμε, ακόμα κι αν μοιάζουν να μας ‘’ξεβολεύουν’’.

Οι πελάτες περιμένουν από έναν οργανισμό να προλαβαίνει τις ανάγκες τους. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του σημαίνει διαρκή εξέλιξη.



Ποια είναι η οπτική και η συμβολή της Merck από κοινωνική άποψη;

Σύμφωνα με το motto μας "vibrant science and technology company", θέλουμε να συμμετέχουμε στην οικοδόμηση του μέλλοντος και να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Η Merck Family Foundation υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών, παλεύει εναντίον των ασθενειών και αναγνωρίζει την έρευνα που στηρίζεται σε όραμα. Από το 2017 περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ταμπλέτες πραζικουαντέλης δόθηκαν ως δωρεά με στόχο την αντιμετώπιση της τροπικής νόσου (schistosomiasis), ενώ ο όμιλος Merck παρουσίασε το πρώτο Future Insight Prize για επιστημονική εργασία με στόχο την αντιμετώπιση μεταδοτικών νοσημάτων.

Η Merck έχει συνολικά ανακυκλώσει 4,500 τόνους απορριμμάτων μέσω του Biopharma Recycling Program, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα: εντός της επόμενης διετίας θα περιορίσει κατά 1/5 την ποσότητα συσκευασιών από πολυστυρένιο που χρησιμοποιούνται για προϊόντα στον τομέα των Βιοεπιστημών.