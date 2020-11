Εξελίξεις: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία της ψωρίασης

Η UCB, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία με παρουσία σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης άμεσης σύγκρισης Φάσης 3 BE SURE. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν τον υπό έρευνα αναστολέα IL-17A και IL-17F bimekizumab, πέτυχαν ανώτερη κάθαρση του δέρματος, σε σύγκριση με το adalimumab, σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Αυτά τα ευρήματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ως προφορική ανακοίνωση στο European Academy of Dermatology and Venereology Congress, που πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Οκτωβρίου 2020.

Η BE SURE πέτυχε όλα τα κύρια και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία. Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν η κατά τουλάχιστον 90% βελτίωση στη βαθμολογία του Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI 90) και ανταπόκριση "καθαρό" ή "σχεδόν καθαρό" δέρμα (IGA 0/1) στη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ερευνητή (IGA) την εβδομάδα 16 έναντι του adalimumab. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλάμβαναν το PASI 90 και το IGA 0/1 στις εβδομάδες 24 και 56 και το PASI 100 στις εβδομάδες 16 και 24.

Στην BE SURE, οι ασθενείς που έλαβαν bimekizumab πέτυχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά PASI 90, IGA 0/1 και PASI 100 συγκρινόμενοι με ασθενείς που έλαβαν adalimumab τη 16η εβδομάδα. Στους ασθενείς που έλαβαν bimekizumab από την έναρξη της μελέτης, τα ποσοστά ανταπόκρισης διατηρήθηκαν έως και ένα έτος. Ραγδαία ανταπόκριση στα ποσοστά δερματικής κάθαρσης παρατηρήθηκαν και σε ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία από adalimumab σε bimekizumab την 24η εβδομάδα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab δεν έχουν τεκμηριωθεί και δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως.

"Στην BE SURE, είδαμε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καθαρότητας δέρματος με το bimekizumab σε σύγκριση με μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες βιολογικές θεραπείες στην ψωρίαση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν επίσης τα πιθανά οφέλη της αλλαγής της θεραπείας των ασθενών που λαμβάνουν adalimumab σε bimekizumab ", δήλωσε ο ερευνητής της μελέτης, καθηγητής Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust και The University of Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο.

"Αυτά τα ευρήματα από τη BE SURE, την τρίτη μελέτη με θετική έκβαση, στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης της ψωρίασης, αποτελούν περαιτέρω στοιχεία για την ανώτερη ανταπόκριση των ασθενών που έλαβαν bimekizumab. Τα αποτελέσματα αυτά προστίθενται επίσης στα στοιχεία που υποστηρίζουν την πιθανή αξία της επιλεκτικής αναστολής της IL-17F, σε συνδυασμό με την αναστολή της IL-17A, για ταχεία, πλήρη και με διάρκεια κάθαρση του δέρματος, εάν εγκριθούν από τις ρυθμιστικές αρχές. Η UCB είναι υπερήφανη που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για ασθενείς με ψωρίαση ", δήλωσε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Immunology Solutions και επικεφαλής των ΗΠΑ, UCB.

Διαβάστε επίσης: Διατροφή για ψωρίαση