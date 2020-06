Το ΥΓΕΙΑ και το Metropolitan Hospital, μέλη του Hellenic Healthcare Group, σε συνεργασία με το Research Group "Cancer-Hemostasis-Angiogenesis” INSERM U-938, Sorbonne University, Paris (France) που διευθύνεται από τον Καθηγητή Αιματολογίας κ. Γρηγόρη Γεροτζιάφα, διοργανώνουν το: "1st International Multidisciplinary Connected Congress on COVID-19 Update”.

Το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Ιουνίου 2020 (3 ημέρες) από τις 18:00 έως τις 20:30 το απόγευμα (τοπική ώρα Ελλάδας).

Στην Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν οι:

1. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Αιματολογίας και Πρύτανης του ΕΚΠΑ

2. Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

3. Αλέξανδρος Τσελέπης, Καθηγητής Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4. Anna Falanga, Professor of Hematology University of Milan Bicocca, Italy

5. Saskia Middeldorp Professor of Internal Medicine, University of Amsterdam, The Netherlands

6. Zoubida Tazi Mezalek, Professor of Internal Medicine, University Mohamed V, Morocco

7. Ismail, Professor of Hematology, Sorbonne University, Paris, France

8. Essam Aboelnazar, Professor of Surgery, Ministry of Health, Kingdom of Soudi Arabia

9. Alex Spyropoulos, Professor of Internal Medicine University Hofstra/Northwell , New York, USA

H Ελλάδα, εφαρμόζοντας εγκαίρως και τηρώντας με συνέπεια τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, πέρασε την πρώτη φάση της επιδημίας του SARS-CoV-2 με μικρές σχετικά απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η νόσος COVID-19 θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό ιατρικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από τις επιδημικές φάσεις του SARS-CoV-2.

Η νόσος COVID-19 είναι μια αγγειακή/αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σοβαρή υπερπηκτικότητα, κίνδυνο διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης και θρόμβωσης. Σήμερα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η αντιθρομβωτική αγωγή είναι σημαντικό τμήμα της θεραπείας των ασθενών με COVID-19.

Από τον Ιανουάριο του 2020 η επιστημονική γνώση σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας, την παθογένεση της νόσου COVID-19, την διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών με COVID-19, αυξάνεται με ρυθμούς που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον.

Χώρες όπως η Ελλάδα που απέτρεψαν με επιτυχία το μεγάλο επιδημικό κύμα εξασφαλίζοντας έγκαιρα την συναίνεση των πολιτών, μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για την εκπόνηση αποτελεσματικών επιδημιολογικών στρατηγικών για την αναστολή εξάπλωσης της επιδημίας στο προσεχές μέλλον καθώς επίσης και για την ανάπτυξη υγειονομικών πολιτικών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισης των ασθενών με ελαφράς μορφής COVID-19.

Χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ, που βρέθηκαν στο "μάτι του κυκλώνα" απέκτησαν μεγάλη εμπειρία στην διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με σοβαρής COVID-19, διαθέτουν διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγορίθμους και βρίσκονται σε προωθημένο επίπεδο κλινικής έρευνας. Τέλος η Κίνα ως χώρα έναρξης της επιδημίας συνδυάζει αμφότερα τα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων κατηγοριών.

Αυτήν ακριβώς την εμπειρία και γνώση θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του "1st International Multidisciplinary Connected Congress on COVID-19 Update” διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το "1st International Multidisciplinary Connected Congress on COVID-19 Update” έχει τρεις στόχους:

1. Να φέρει σε επαφή την ελληνική ιατρική κοινότητα με τους πλέον καταξιωμένους ειδικούς, που σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κωδικοποίησης της γνώσης για την αντιμετώπιση της επιδημίας και των ασθενών με COVID-19 , ώστε οι Έλληνες συνάδελφοι από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια περίθαλψη να αρχίσουν άμεσα να προετοιμάζονται για την επόμενη φάση της επιδημίας και της νόσου.

2. Να βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό (από τα video των διαλέξεων) που θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων επιτροπών και επιστημονικών φορέων της χώρας.

3. Να αναδείξει την Ελλάδα ως επίκεντρο και παράδειγμα για τη διεθνή ιατρική κοινότητα στην ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής αντιμετώπισης της επιδημία SARS-CoV-2 και την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των ασθενών με COVID-19, και να την καταστήσει πόλο έλξης για τις χώρες που δεν έχουν πληγεί ακόμη από την επιδημία (π.χ. Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Προεδρεύει του συνεδρίου ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας.

Για την παρακολούθηση του webinar, επισκεφθείτε το σύνδεσμο: www.nowcongress.gr/hhg