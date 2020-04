Το DNA ή τι ιικό φορτίο επηρεάζει πόσο βαριά θα νοσήσει κάποιος από COVID-19;

Οι περισσότεροι εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία, κάποιοι είναι ασυμπτωματικοί και ένα μικρό ποσοστό θα παρουσιάσουν πνευμονία και βαριά κλινική εικόνα. Παρατηρήθηκε ότι οι βαρέως πάσχοντες, στο μεγαλύτερο ποσοστό, ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, υπάρχουν όμως και νεαρά άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα που είναι θύματα του COVID-19.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει γενετική προδιάθεση, αναλύοντας το γονιδίωμα των ατόμων αυτών. Η ειδική παθολόγος Ιωάννα Μυξάκη, μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερο τις έρευνες που επικεντρώνονται σε μια πιθανή γενετική προδιάθεση.

Επηρεάζουν το DNA και το ιικό φορτίο τη βαρύτητα τη νόσησης από την λοίμωξη COVID-19;

Γίνεται μια προσπάθεια, σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις τράπεζες βιολογικών δεδομένων, να απαντηθεί το ερώτημα κατά ποσό συσχετίζεται η βαρύτητα της νόσου με το DNA του εκάστοτε ασθενούς. Τα ευρήματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν εκείνοι που έχουν γενετική προδιάθεση να νοσήσουν βαριά, και να βοηθηθούν με στοχευμένες θεραπείες. Πρόκειται για άτομα κάτω των 50 ετών, που εμφανίζουν πνευμονία και βαριά κλινική εικόνα, λόγω μιας υπερ-αντίδρασης του οργανισμού τους.

Ο θάνατος του Le Wenliang, του Κινέζου ιατρού, που πρώτος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πανδημία που ακολούθησε, δημιούργησε σοκ και προβληματισμό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, γιατί ο γιατρός έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ιού σε ηλικίας 34 ετών.

Είναι πιθανό ο dr Li να πέθανε επειδή, ως γιατρός, βρισκόταν για πολύ χρόνο κοντά σε βαριά άρρωστους με COVID-19 ασθενείς, και εκτέθηκε σε μεγάλη δόση του ιού; Ο Κινέζος γιατρός, άλλωστε, δεν είναι ο μοναδικός εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που, αν και νέος, πέθαινε αφού είχε μεγάλη έκθεση στον ιό.

Το ερώτημα που πρόκειται να απαντηθεί το επόμενο διάστημα από τους ερευνητές είναι το κατά ποσό το ιικό φορτίο, δηλαδή η λοιμογόνος δόση και η πολλαπλή έκθεση στον λοιμογόνο ιό, μπορεί να έχει επιβαρυντικό ρόλο στην πορεία της νόσου, και αν σε ανοσοεπαρκή νεαρά άτομα η βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από την ανοσολογική απάντηση του κάθε οργανισμού.

Πάντως, ακόμα και αν η λοιμογόνος δόση δεν επηρεάζει τη βαρύτητα της ασθένειας COVID-19, έχει νόημα ο καθένας να ελαχιστοποιεί την έκθεσή του στον ιό, ενώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνητών για την ύπαρξη ή όχι γονιδιακής προδιάθεσης.

