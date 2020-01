Μια νέα δεκαετία ξεκινά για την Bayer Hellas

H Bayer Hellas υποδέχθηκε τη νέα δεκαετία με μια εκδήλωση για δημοσιογράφους στην οποία ο νέος της Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Andreas Pοllner ανακοίνωσε το όραμα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αλλά και της συζήτησής του με εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Pollner αναφέρθηκε στο όραμα της Bayer, ένα όραμα που επικεντρώνεται στους τομείς της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της δέσμευσής της στη χώρα.

Ο κ. Pollner υπογράμμισε ότι "Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της Bayer και οδηγεί καθημερινά όλες τις προσπάθειες μας να διαμορφώσουμε το μέλλον, δημιουργώντας παγκόσμιες λύσεις για την υγεία και τη διατροφή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία μέσω της εκτενούς Έρευνας & Ανάπτυξης, επενδύοντας πάνω από το 12% των ετήσιων πωλήσεών μας, μέσα από πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας που μπορούν να οδηγήσουν στην από κοινού ανακάλυψη τεχνολογιών αιχμής, με προγράμματα καινοτομίας για τους εργαζόμενους και κοινωνική καινοτομία που βοηθάει την Bayer να αναπτύξει συνεργασίες, που βελτιώνουν τη ζωή και την κοινωνία".

Όσον αφορά στη βιωσιμότητα, ο κ. Pollner τόνισε ότι "Όλος ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή πρόκληση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο ολοένα αυξανόμενος σε αριθμό και ηλικία παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορεί να έχει ευημερία, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με πιο βιώσιμο τρόπο. Κάνοντας τη βιωσιμότητα ένα ακόμα ισχυρότερο μέρος της στρατηγικής και των λειτουργιών μας, επιδιώκουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμες αποδόσεις και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον".

Τέλος, ο κ. Pollner αναφέρθηκε εκτενώς στη δέσμευση της εταιρείας στην Ελλάδα, μια χώρα με μεγάλη σημασία και έμπνευση για την Bayer, μιας που αποτελεί την πατρίδα της ιατρικής και της καινοτομίας. Ο κ. Pollner υπενθύμισε στους προσκεκλημένους ότι η Bayer είναι παρούσα στην Ελλάδα για σχεδόν έναν αιώνα. Τα προϊόντα της Bayer διατέθηκαν στην Ελλάδα το 1925 μέσω του τότε τοπικού διανομέα PATHINA AG και 30 χρόνια αργότερα, το 1955, ιδρύθηκε η Bayer Ελλάς ως τοπική θυγατρική της Bayer AG. Με την ευκαιρία της 65ης επετείου της εταιρείας στην Ελλάδα (1955-2020), ο κ. Pollner υπογράμμισε ότι η Bayer Ελλάς δεσμεύεται να κάνει την παρουσία της στην Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμο και πιο βιώσιμη. Ο κ. Pollner κατέληξε "Θα γιορτάσουμε την επέτειο αυτή και θα μοιραστούμε το όραμά μας για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Γερμανίας ως τιμώμενης χώρας".

Ο κ. Pollner ανέλαβε επικεφαλής τόσο της Bayer Ελλάς όσο και του Τομέα Φαρμάκων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία την 1η Αυγούστου 2019. Διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Bayer AG καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως Head of Business Coordination και στη συνέχεια Business Analytics Manager στη Bayer Schering Pharma, μετά τη συνένωση της Bayer AG και της Schering AG, στην οποία ήταν επικεφαλής των μονάδων αξιολόγησης επενδύσεων. Η επιτυχημένη του πορεία συνεχίστηκε και στον Τομέα Υγείας της Bayer, στον οποίο ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως Project Lead Heart Health Company και Head of Growth Unit BU General Medicine and Business Development & Licensing στην Ρωσία, ενώ μετά τη δημιουργία του Τομέα Φαρμάκων της Bayer ανέλαβε τις θέσεις του Therapeutic Area Head for Cardiovascular, VP και Therapeutic Area Head for Thrombosis Management/ Pulmonary Hypetention. Ο κ. Pollner διαθέτει μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Witten / Herdecke της Γερμανίας και το Universidad de Concepcion της Χιλής.