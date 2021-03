5 τροφές για υγιή εγκέφαλο: Ανακαλύψτε τες!

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει καμία μεμονωμένη μαγική ενέργεια ή πράξη για οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή και στο σώμα μας, αλλά όλα επιτυγχάνονται με συνδυασμούς πολλών παραγόντων και ενεργειών. Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει και κανένα παντοδύναμο φαγητό ή μαγικό χάπι όπου θα μπορεί να εξασφαλίσει έναν "κοφτερό" και τέλειο εγκέφαλο και την πρόληψη της γνωσιακής παρακμής, με την πάροδο των ετών.

Ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή

Οι διατροφολόγοι υπογραμμίζουν ότι η πιο σημαντική στρατηγική, είναι να ακολουθήσετε ένα υγιεινό σχήμα διατροφής που περιλαμβάνει πολλά φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης. Προσπαθήστε να αποκτήσετε πρωτεΐνες από φυτικές πηγές και ψάρια και επιλέξτε υγιή λίπη όπως το ελαιόλαδο, αντί για κορεσμένα λίπη. Χρειάζεται πληρότητα στοιχείων για να λειτουργήσει τέλεια η βιοχημεία του σώματός μας και να μας ανταμείψει με τέλεια υγεία!

Ορισμένα τρόφιμα σε αυτό το γενικό σχήμα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε υγιή συστατικά όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες Β και αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Η ενσωμάτωση πολλών από αυτά σε τακτική βάση μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εγκεφάλου μας, το οποίο θα καταλήξει σε καλύτερη ψυχική λειτουργία.

Οι τροφές για υγιή εγκέφαλο

Οι καλύτερες τροφές για τον εγκέφαλο, είναι και οι ίδιες που προστατεύουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Πράσινα, φυλλώδη λαχανικά: Τα φυλλώδη πράσινα φύλλα, όπως το λάχανο, το σπανάκι, τα μανιτάρια και το μπρόκολο, είναι πλούσια σε συστατικά που κρατάνε τον εγκέφαλο υγιή, όπως η βιταμίνη Κ, η λουτεΐνη, το φυλλικό οξύ και το βήτα καροτένιο. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα φυτικά τρόφιμα μπορεί να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της γνωσιακής παρακμής.

Λιπαρά ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια είναι άφθονες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και ακόρεστων λιπών, που έχουν συνδεθεί με τα χαμηλότερα επίπεδα β-αμυλοειδούς στο αίμα (την πρωτεΐνη που σχηματίζει καταστροφικές συστάδες στους ανθρώπινους εγκεφάλους με τη νόσο του Alzheimer). Προσπαθήστε να τρώτε ψάρια τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα αλλά επιλέξτε ποικιλίες που είναι χαμηλές στον υδράργυρο, όπως σολομό, μπακαλιάρο και τον κονσερβοποιημένο ελαφρύ τόνο. Αν δεν είστε λάτρης των ψαριών, μπορείτε να πάρετε ένα συμπλήρωμα ωμέγα-3, ή να επιλέξετε λιναρόσπορο, αβοκάντο και καρύδια.

Όλα τα είδη "berries": Τα φλαβονοειδή, οι φυσικές χρωστικές των φυτών που δίνουν στα μούρα τις λαμπρές αποχρώσεις τους, συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της μνήμης, δείχνει η έρευνα. Σε μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στα Annals of Neurology, οι ερευνητές στο Brigham και στο γυναικείο νοσοκομείο του Harvard, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν δύο ή περισσότερες μερίδες φραουλών και βατόμουρων κάθε εβδομάδα καθυστέρησαν τη μείωση της μνήμης έως και δυόμισι χρόνια!

Τσάι και καφές: Η καφεΐνη στο πρωινό σας φλιτζάνι καφέ ή τσάι, μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια βραχυπρόθεσμη ώθηση συγκέντρωσης. Σε μια μελέτη του 2014 που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, οι συμμετέχοντες με υψηλότερη κατανάλωση καφεΐνης βαθμολoγήθηκαν καλύτερα στις δοκιμές της ψυχικής λειτουργίας. Η καφεΐνη μπορεί επίσης να συμβάλει στην εδραίωση νέων αναμνήσεων, σύμφωνα με άλλες έρευνες. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν μια σειρά εικόνων και στη συνέχεια να πάρουν είτε ένα εικονικό φάρμακο είτε ένα δισκίο 200 mg καφεΐνης. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας καφεΐνης, κατάφεραν να αναγνωρίσουν σωστά τις εικόνες την επόμενη μέρα!

Καρύδια: Τα καρύδια είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών και υγιεινών λιπών και μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη μνήμη. Μια μελέτη του 2015 από την UCLA συνέδεσε υψηλότερη κατανάλωση καρυδιών με βελτιωμένες βαθμολογίες γνωστικών εξετάσεων. Τα καρύδια είναι υψηλά σε έναν τύπο ω-3 λιπαρού οξέος που ονομάζεται άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), το οποίο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και προστατεύει τις αρτηρίες. Αυτό είναι καλό τόσο για την καρδιά, όσο και για τον εγκέφαλο.

Από τον Καραμανέα Ιωακείμ, Diploma in Health Studies/Cefication in Human Health -Certification in Diet & Nutrition/Healthy Living/Certification in Physical Education-Fitness Training Principles & Methods/Specialization in Workout & Training Apps