"H συνταγή της καταστροφής" κρατά υπό πίεση Bitcoin και Ether

Υπό πίεση παραμένουν το Bitcoin και το Ether. Τα δύο κορυφαία κρυπτονομίσματα βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας νωρίτερα στις ασιατικές συναλλαγές πριν ξεκινήσουν να ανακάμπτουν. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, tο Bitcoin υποχώρησε έως και 8,7% και διαμορφώθηκε στα $39.270 στο Χονγκ Κονγκ ενώ το Ether έφτασε να υποχωρεί έως και 15% αλλά αργότερα περιόρισε την πτώση.

Τα δύο κρυπτονομίσματα έχουν υποχωρήσει αυτή την εβδομάδα μετά τη δήλωση του ιδρυτή της Tesla Inc., Elon Musk, περί αυξανόμενης χρήσης ορυκτών καυσίμων για την εξόρυξη και τις συναλλαγές με Bitcoin αντιστρέφοντας και την αρχική δέσμευσή του για αγορά των αυτοκινήτων της Tesla με Bitcoin. Το αρνητικό κλίμα ενίσχυσε και η απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας να απαγορεύσει την χρήση των κρυπτονομισμάτων στις συναλλαγές της.

Οι μοχλευμένοι επενδυτές και η ενίσχυση της αστάθειας μπορεί να έχουν παίξει επίσης ρόλο στην συγκεκριμένη αναταραχή. Πολλοί από τους επενδυτές των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν δανεικά για να αυξήσουν τις αποδόσεις τους γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους στην περίπτωση της πτώσης των τιμών.

Τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότεροι από 830.000 traders προχώρησαν στη ρευστοποίηση των κρυπτονομισμάτων τους αξίας περίπου 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bybt.com.

"Κακές ειδήσεις, bearish τεχνικές και μερικοί άνθρωποι που αναγκάστηκαν να πουλήσουν ήταν η συνταγή της καταστροφής”, δήλωσε ο Todd Morakis, συνιδρυτής της εταιρείας ψηφιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών JST Capital. "Θα δούμε πολλή κίνηση την επόμενη εβδομάδα, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι σε ένα εύρος μεγαλύτερο από το κανονικό. Αυτή η αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες για τους ανθρώπους τώρα, αλλά νομίζω ότι θα δούμε τους ανθρώπους να περιμένουν και να την αφήνουν να σταθεροποιηθεί ".

Άλλοι σχολιαστές γίνονται όλο και πιο αρνητικοί.

O Jeffrey Halley, ανώτερος αναλυτής της αγοράς Oanda Asia Pacific Pte ανέφερε πως "εάν το Bitcoin κλείσει κάτω από 40.000 $ σήμερα το απόγευμα, ίσως να δούμε να δοκιμάζεται ξανά στα $30.000"

Τα κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να παρέχουν κέρδη στους επενδυτές που τα έχουν κρατήσει για περισσότερο από μερικούς μήνες. Το Βitcoin έχει ενισχυθεί περίπου 30% φέτος, ενώ το Ether έχει υπερδιπλασιαστεί. Η Goldman Sachs Group Inc., η Bank of New York Mellon Corp. και η DBS Group Holdings Ltd. έχουν ξεκινήσει ή επεκτείνει τις προσφορές τους τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αποτελεί σημάδι της γενικότερης αποδοχής των κρυπτονομισμάτων.