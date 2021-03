Ράλι στα ελληνικά ομόλογα και σε ολόκληρη την ευρωζώνη, χωρίς τη "βοήθεια" της ΕΚΤ

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Χωρίς την ουσιαστική βοήθεια της ΕΚΤ, η οποία παρέμεινε θεατής τις προηγούμενες ημέρες και κατά τη διάρκεια του sell-off των ομολόγων της ευρωζώνης, οι κρατικοί τίτλοι της περιοχής σημειώνουν σήμερα ισχυρό ράλι, με τις αποδόσεις τους να υποχωρούν σημαντικά από τα πρόσφατα υψηλά.

Η υποχώρηση των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα, με το yield στο 10ετές να διαμορφώνεται στο 1,5% από 1,61% χθες, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που ανακοινωθήκαν για το ΑΕΠ δ’ τριμήνου του 2020 της ευρωζώνης, ωθούν τους επενδυτές να επιστρέψουν στα ομόλογα. Η οικονομία της περιοχής έκλεισε το περασμένο έτος με χειρότερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν και αυτό υπενθυμίζει στις αγορές ότι η ανάπτυξη και η ανάκαμψη φέτος θα είναι αργή ενώ είναι σχεδόν βέβαιο πως και το α’ τρίμηνο του 2021 θα είναι ένα δύσκολο τρίμηνο. Όπως σημειώνει σε σχόλιό της η Capital Economics, oι συνεχιζόμενοι περιορισμοί σημαίνουν ότι μια νέα πτώση του ΑΕΠ είναι πιθανή το πρώτο τρίμηνο, ενώ η αργή διάθεση των εμβολίων δείχνει ότι το καλύτερο μέρος της ανάκαμψης του 2021 θα καθυστερήσει, προς το τρίτο τρίμηνο.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου υποχωρεί στο -0,32% από το υψηλό του -0,203% που κατέγραψε στα τέλη Φεβρουαρίου, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 17% σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή βουτιά σημειώνει η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου, στο -0,086% τη στιγμή που λίγες μέρες πριν είχε βρεθεί σε θετικά επίπεδα για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020.

Το ράλι μεταφέρεται και στην ευρωπεριφέρεια η οποία είχε βιώσει ισχυρή πίεση το τελευταίο διάστημα, με τους ιταλικούς τίτλους να βλέπουν την απόδοσή τους να υποχωρεί κατά 9% σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα και στο 0,686%. Ισχυρή είναι η αποκλιμάκωση και των ελληνικών αποδόσεων, με το 10ετές να βρίσκεται στο 0,89% με πτώση της τάξης του 6% από χθες, και μετά την παραμονή άνω του 0,9% και έως και το 1,15% από τις 23 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, βουτιά σημειώνει και η απόδοση του ελληνικού 5ετούς τίτλου, κατά 28% και διαμορφώνεται στο 0,125% ενώ αρνητικές παραμένουν οι αποδόσεις στα 2ετή και τα 3ετή ομόλογα, στο -0,14% και -0,09% αντίστοιχα.

Όπως δείχνουν τα πράγματα η ΕΚΤ προτίμησε να κρατήσει… απόσταση από το sell-off και να αρκεστεί στις λεκτικές παρεμβάσεις, ελπίζοντας πως η αγορά θα διορθώσει από μόνη της μέρος των πρόσφατων πιέσεων. Είναι προφανές πως η κεντρική τράπεζα δείχνει ανοχή στις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, ενώ η διστακτικότητά της να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη (put the money where the mouth is, όπως λένε και οι Βρετανοί), οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στο Δ.Σ για κάποια νέα παρέμβαση, με τα "γεράκια" να επιμένουν στη μη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων στήριξης και της ποσοτικής χαλάρωσης.

Σημειώνεται πως ο ρυθμός αγορών της ΕΚΤ υπό το PEPP παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, και στα χαμηλότερα από τις αρχές του έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιευτήκαν χθες, την εβδομάδα που έληξε στις 5 Μαρτίου, η ΕΚΤ αγόρασε ομόλογα ύψους 11,898 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του PEPP, σε σύγκριση με αγορές 12,037 δισ. ευρώ μια εβδομάδα νωρίτερα, με τις αποπληρωμές ομολόγων που έληξαν να παραμένουν πάντως σε υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα έχει αγοράσει assets ύψους 878,6 δισ. ευρώ υπό το πρόγραμμα πανδημίας.

Η απροθυμία να "φορτώσει" τον ισολογισμό της με ακριβότερα ομόλογα και οι "φωνές" που υπάρχουν εντός του Δ.Σ της ΕΚΤ που εναντιώνονται στην ενίσχυση της στήριξης και είναι υπέρ του σταδιακού περιορισμού της, οδηγεί στο συμπέρασμα πως κατά τη συνεδρίασή της αυτή την Πέμπτη δεν θα ανακοινώσει κάποιο νέο μέτρο, και θα παραμείνει στις λεκτικές παρεμβάσεις.