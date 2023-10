Bitcoin, τρομοκρατία και μια "παρεξήγηση" $130 εκατ.

Του Mickey Koss

Η γερουσιαστής Elizabets Warren ηγείται μιας προσπάθειας για την πάταξη εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Bitcoin και εν γένει τα κρυπτονομίσματα. Σε ανοιχτή επιστολή προς τους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, η Warren και άλλοι νομοθέτες υποστήριξαν ότι οι τρομοκράτες συγκέντρωσαν 130 εκατομμύρια δολάρια σε crypto προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Η επιστολή επικαλείται ένα άρθρο της Wall Street Journal που κάνει λόγο για ένα ποσό ύψους 130 εκατ. δολαρίων. Ο Preston Pysh, αξιωματικός εν αποστρατεία και οπαδός του bitcoin δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο που αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία. Αν και η Χαμάς αντλεί κεφάλαια μέσω της αγοράς κρυπτονομισμάτων, τα στοιχεία της Chainalysis που επικαλείται στο άρθρο του ο Pysh διαπίστωσαν ότι μόλις 450.000 δολάρια από τα 300 εκατ. δολάρια του ετήσιου προϋπολογισμού της Χαμάς αντλήθηκαν μέσω crypto.

Μάλιστα, η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη άνοιξη ότι σταμάτησε τo εγχείρημα της να αντλεί κεφάλαια μέσω bitcoin αφού ο εντοπισμός των ιχνών και οι κανόνες διαφάνειας δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας για τους "δωρητές" της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με άρθρο του Forbes που δημοσιεύθηκε πέρυσι, οι παράνομες συναλλαγές εξακολουθούν να είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, αφού στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αποτελούν μόλις το 1,1% των συναλλαγών.

Η επιστολή του Κογκρέσο πιέζει για αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο στον κλάδο του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN). Σε απάντηση, το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια πρόταση, η οποία ουσιαστικά ποινικοποιεί το οικονομικό απόρρητο βάσει των εξουσιών συλλογής δεδομένων που παρέχει ο αντιτρομοκρατικός νόμος Patriot Act.

Στο παρελθόν, το FinCEN έχει βάλει στο στόχαστρό του μεμονωμένες οντότητες, όπως τράπεζες, που διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος. "Το να χαρακτηρίζεται μια ολόκληρη κατηγορία συναλλαγών ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πρωτοφανές από νομικής άποψης", σχολίασε ο Jonathan Bobb, ειδικός σε θέματα ρυθμιστικής συμμόρφωσης στον κλάδο του Βitcoin.

Ο νομικός χώρος ανησυχεί ότι η σπασμωδική αντίδραση των Αμερικανών νομοθέτων και των ρυθμιστικών αρχών θα μπορούσε άθελά της να συντρίψει την αγορά των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, χωρίς στην πραγματικότητα να επιλύσει κάποιο πρόβλημα.

"Κάτι τέτοιο θα προεξοφλούσε ότι μικρές εταιρείες που καινοτομούν στον κλάδο κάνουν τέτοιες δουλειές", επισήμανε η Michelle Weekly της Byte Federal. Αυτό θα σήμαινε αναπόφευκτα τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων ή τη μεταφορά της βάσης τους σε κρατικές οντότητές με ευνοϊκό -ή καθόλου- ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο Brady Swenson, συνιδρυτής και επικεφαλής μάρκετινγκ της Swan, χαρακτήρισε τα μέτρα του FinCEN ως επικίνδυνα υπερβολικά. "Θα παραβιάσουν ατομικά δικαιώματα και θα πλήξουν την ικανότητα των ΗΠΑ να είναι ανταγωνιστικές στη ραγδαία αναπτυσσόμενη παγκόσμια νομισματική σκηνή", πρόσθεσε.

Ο Swenson υπογράμμισε οι προτεινόμενοι κανόνες του FinCEN θα υποβάθμιζαν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Πιστεύει ότι οι κανόνες θα περιόριζαν χωρίς νόημα την ιδιωτικότητα και την ατομική ελευθερία, αφού θα επιχειρούσαν μάταια να βάλουν τέλος σε ένα πολύ μικρό μέρος των συναλλαγών.

Η γερουσιαστής Cynthia Lummis από το Wyoming έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή την εβδομάδα, πιέζοντας το να ολοκληρώσει την έρευνά του και να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες κατά της Binance και της Tether. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Lummis ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, αλλά διευκρινίζει ότι εχθρός είναι "η κακή χρήση" και όχι η τεχνολογία. Η Lummis δεν ήταν διαθέσιμη για σχολιασμό, αλλά η ανάρτησή της δείχνει ότι μάλλον διαφωνεί με την πρόταση του FinCEN.

When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy - bad actors are. I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc

Το γραφείο του γερουσιαστή Ted Cruz δεν έχει απαντήσει ακόμα στα αιτήματα για σχολιασμό. Ωστόσο, σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο Cruz επισήμανε ότι η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύει τη δυνατότητα της Χαμάς να χρηματοδοτεί -και εκτελεί- τις επιθέσεις της. Με ετήσιο προϋπολογισμό πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, λίγες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων δεν θα ήταν κάποια φοβερή ενίσχυση για την υλοποίηση των σχεδιασμών της Χαμάς.

For over 2 years, Joe Biden’s White House has gifted Iran billions.



Now after the attacks on Israel, they say Israel has the support of the US.



But they're still not enforcing sanctions or cutting funding to Iran and Hamas-controlled Gaza.



They are funding the missiles,… pic.twitter.com/ZBumNL9kf0