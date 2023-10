Η συν-δημιουργία ως η κυριότερη βάση ανάπτυξης στη νέα εποχή

Η πολυπλοκότητα των σημερινών προκλήσεων και η πρωτοφανής ταχύτητα με την οποία αυτές εξελίσσονται ωθούν άτομα, εταιρίες, και ευρύτερα κοινωνικά σύνολα σε έναν εκ βάθρων μετασχηματισμό, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο στρατηγικές, απορρέουσες πολιτικές και πρακτικές, αλλά, κυρίως προκαλεί αλλαγές στις μέχρι σήμερα υπερισχύουσες νοοτροπίες, προσφέροντας μία χροιά πολύ πιο ανθρωποκεντρική από αυτήν που υποστήριζε έως τώρα το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι μεμονωμένες μονάδες, ανεξαρτήτως του μεγέθους και των πόρων τους, δεν μπορούν να βρουν αποσπασματικά και βάσει μόνο ιδίων προσπαθειών αποτελεσματικές λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη, την εξέλιξη ή, ακόμα, και τη βιωσιμότητά τους. Η ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά, ως οικοσύστημα, λαμβάνοντας υπόψιν τις προτεραιότητες, γνώσεις και συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών, θέτει τις βάσεις για μία πρωτοφανή διαδικασία συν-δημιουργίας η οποία υπόσχεται να αποτελέσει το κυριότερο και πλέον ελπιδοφόρο θεμέλιο ανάπτυξης στη νέα εποχή.

Αναγνωρίζοντας και σφυγμομετρώντας τις εξελίξεις αυτές, το CEO Clubs Greece, γνωστό για τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης του, τη διαύγεια με την οποία διακρίνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ατομικό, επιχειρηματικό, και κοινωνικό επίπεδο και τη δημιουργικότητά του στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών, διοργανώνει το 2ο καθιερωμένο του ετήσιο Forum, την 1η Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, εστιάζοντας αποκλειστικά στη Συν-Δημιουργία. Ο τίτλος του Forum, "Co-Creating the New Era", είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ευρύτερη θεματική του Club για το 2023, καθώς από την αρχή της χρονιάς ο οργανισμός έθεσε συνειδητά τη συν-δημιουργία στο επίκεντρο όλων των δράσεών του, αναγνωρίζοντάς την ως την πλέον σημαντική κινητήριο δύναμη για συλλογική ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με το Forum αυτό, το CEO Clubs Greece καλεί τους συμμετέχοντες – τα μέλη του Club και τις διοικητικές ομάδες των οργανισμών τους – να γεφυρώσουν το παρελθόν και το παρόν με το μέλλον, δημιουργώντας το πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συναθροίζοντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις ιδέες και τους πόρους τους. Στηριζόμενοι πάνω σε αυτή τη συλλογική δυναμική, θα μπορέσουν να συν-δημιουργήσουν κάτι μοναδικό, ρηξικέλευθο και μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσαν να επιτύχουν ο καθένας ξεχωριστά ή από αυτό που θα αντιπροσώπευε η απλή άθροιση των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών (και όχι μόνο μερικών) σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και βιωσιμότητα της τελικής προτεινόμενης λύσης.

Με τη συμβολή των διακεκριμένων ομιλητών του: Γιάννη Μαστρογεωργίου Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης (Foresight), Πέτρου Οικονομίδη, Brand Strategist, FelixBNI και του Δρ. Νικόλαου Δημητριάδη, Head of Neuro Services, Optimal Group, το CEO Clubs κατά τη διάρκεια του Forum θα συμπληρώσει όπως πάντα, τη θεωρία με την πράξη. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών παραδειγμάτων (case studies), τα οποία θα παρουσιαστούν από μέλη του Club, δίνοντας την αφορμή για περαιτέρω γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το πρώτο παράδειγμα θα παρουσιαστεί από τον κ. Κώστα Πετρούτσο, Γενικό Διευθυντή της ALD Automotive/Leaseplan Ελλάδος, με τίτλο "Driving Forward Together: ALD Automotive and Lease Plan Journey to the Future".

Το δεύτερο παράδειγμα θα παρουσιάσει η κα. Χριστίνα Αντωνίου, Γενική Διευθύντρια και Αντιπρόεδρος της DAIKIN Hellas με τον κ. Γεώργιο Καρακούση, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και μέλος ΔΣ της ΔΕΗ, υπό τον τίτλο "PPC-Daikin: Making energy transition a reality for all".

Το τρίτο case study θα παρουσιαστεί από τον κ. Σπύρο Ράπτη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου της Schneider Electric και τον κ. Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της BSS, με τίτλο "Schneider Electric-BSS: Building the Future: Joint Sustainability Initiative", και το τέταρτο, υπό τον τίτλο "Global Sustain-SoftOne: Mainstreaming ESG with Technology, Innovation, and Digitilization" θα παρουσιαστεί από τους κ.κ. Μιχάλη Σπανό, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της Global Sustain και Πάνο Μαρτίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Softone Technologies. Είναι ήδη προφανές από τους τίτλους των παρουσιάσεων ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα – όπως και στο εξωτερικό – αναζητούν αποτελεσματικές συνεργασίες, συνάπτουν συμμαχίες και δημιουργούν συνέργειες, θέτοντας σε κίνηση μία διαδικασία συν-δημιουργίας μέσω της οποίας επιδιώκουν τον πολλαπλασιασμό των θετικών επιδράσεων που αφήνει η κάθε εταιρία ξεχωριστά στους δικούς της stakeholders, αναπτύσσοντας έτσι μία δυναμική που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια και τους περιορισμούς.

Μία τέτοια αφορμή συν-δημιουργίας εμπνεόμενη από τα ίδια τα μέλη του CEO Clubs Greece και οδηγώντας, μέσα από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, ιδεών και προβληματισμών, σε ένα νέο αποτέλεσμα – ένα μικρό, επιπλέον βήμα που στηρίζει την εξέλιξη και διαμόρφωση μίας ανατρεπτικής ηγεσίας στην Ελλάδα σήμερα – δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην ιστορία του οργανισμού. Αντίθετα, η διαδικασία αυτή έχει αποτελεί τη βάση των περισσότερων δράσεών από την ίδρυσή του. Η έμφαση όμως στη συνειδητή συν-δημιουργία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από το ανανεωμένο στρατηγικό αφήγημα του οργανισμού, το οποίο, από το 2021,εξελίσσει το Club σε ένα "Σπίτι" συλλογικής σοφίας, αειφόρου ανάπτυξης και μελλοντικής σκέψης που αποτελεί την έμπνευση για συν-δημιουργία από τα μέλη του και φιλοδοξεί να αφήσει τη "σφραγίδα" του στην ανάπτυξη ηγεσίας της νέας εποχής. Απόρροια της εξέλιξης αυτής είναι η ανάδειξη μοναδικών καινούριων πρωτοβουλιών, όπως η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (SchoolofLeadershipPractice), μίας μοναδικής, δηλαδή, εκπαιδευτικής πλατφόρμας προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs, καθώς και η ίδρυση του ClubHouse, ενός premium ιδιωτικού χώρου υψηλής αισθητικής, το "Σπίτι” Ηγεσίας και Συν-δημιουργίας των μελών του Club.

Πέρα όμως από πρωτοβουλίες του μεγέθους επίδρασης που προαναφέρθηκαν, η συν-δημιουργία έχει αποτελέσει σημαντική πηγή έμπνευσης του Clubακόμα στα πιο πρόσφατα Forums που έχει οργανώσει ο οργανισμός. Αδιαλείπτως παραχωρείται χώρος και χρόνος στα μέλη, ώστε η φωνή και η εμπειρία τους να εμπλουτίσουν τις κατ’ εξοχήν θεωρητικές ή τυπικά motivational παρουσιάσεις ομιλητών, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να τροποποιήσουν, έστω και λίγο, το μέχρι τώρα αφήγημα που καθορίζει τις πράξεις και τις επιλογές τους, δημιουργώντας κυματισμούς αποτελεσματικών αλλαγών. Οι παρουσιάσεις των μελών είναι συνήθως σε "πρώτο πρόσωπο", αποφεύγοντας τις συνήθεις ωραιοποιήσεις και περιλαμβάνοντας, συχνά με ταπεινότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια, φόβους, προκαταλήψεις, επαγγελματικά ή οικονομικά αδιέξοδα, ακόμα και θέματα υγείας, ή προβληματισμούς για την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, και για δραστικές αλλαγές καριέρας. Οι παρουσιάσεις φέρνουν στο προσκήνιο ανησυχίες που συνήθως άτομα σε ηγετικές θέσεις προσπαθούν να καταπνίξουν, προτιμώντας να υιοθετούν μία περσόνα παραπλανητικά δυνατή αλλά, στην βάση της, εύθραυστη. Ο παραμερισμός του απατηλού αυτού πέπλου δύναμης, του εγώ και της δήθεν παντοδύναμης γνώσης, καθώς και η ειλικρινής αναγνώριση αδυναμιών, προβληματισμών, και ιδιαιτεροτήτων, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της συν-δημιουργίας. Από το σημείο αυτό ξεκινά η μετατροπή του συστήματος στο οποίο μέχρι τώρα βασίζονταν οι περισσότερες στρατηγικές από εγω-κεντρικό σε οικο-κεντρικό, δίνοντας βαρύτητα στο σύνολο του οικοσυστήματος και στη συν-δημιουργική διαδικασία που, κατ’ εξοχήν, ορίζει την αποτελεσματική λειτουργία κάθε πολύπλοκου συνόλου.

Έτσι, μέσω Forums σαν αυτό που θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου, όσο και των άλλων πρωτοβουλιών του, το CEO Clubs Greece επιχειρεί να μεταφράσει τη θεωρητική έννοια της συν-δημιουργίας σε απτή διαδικασία που θα βοηθήσει τα μέλη και τις ομάδες τους να συνδέσουν αποτελεσματικά το παρελθόν και το παρόν με το μέλλον, αφήνοντας, ατομικά και συλλογικά, ένα ακόμα πιο καταλυτικό αποτύπωμα και παραδίδοντας στις νέες γενιές ένα καλύτερο αύριο.