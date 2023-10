Γ. Μελάς (Zoetis): Με γνώμονα την καινοτομία σε πολλά επίπεδα

Στην τεράστια καταστροφή που έχουν υποστεί οι τοπικοί παραγωγοί της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες αναφέρεται ο Γιώργος Μελάς, γενικός διευθυντής της Zoetis Hellas, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στα κτηνιατρικά φάρμακα. Όπως σημειώνει ο κ. Μελάς, η εταιρεία έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό χορήγησης βοήθειας η οποία στοχεύει σε μερική αποκατάσταση των προϊόντων που είχαν διαθέσιμα οι πληγέντες κτηνίατροι.

Παράλληλα, επισημαίνει πως η εταιρεία καινοτομεί σε πολλά επίπεδα, τονίζοντας πως είναι η μόνη εταιρεία που έχει φέρει στην Ελλάδα την επόμενη γενιά φαρμάκων.

Οπως σημειώνει, το πιο σημαντικό από όλα είναι η μεγάλη στροφή της εταιρείας στα εμβόλια εδώ και πολλά χρόνια, περιορίζοντας έτσι τη χρήση αντιβιοτικών δραστικά. "Έχουμε εισαγάγει στην αγορά εξαιρετικά καινοτόμα τεχνολογικά εμβόλια που δίνουν στον θεράποντα ιατρό μοναδικά πλεονεκτήματα" αναφέρει χαρακτηριστικά.

- Η πρόσφατη κακοκαιρία έχει επηρεάσει τις τιμές στις πρώτες ύλες που αφορούν στα προϊόντα που πουλάτε. Πώς επιδρά αυτό στους κτηνοτρόφους;

Η καταστροφή στη Θεσσαλία ήταν πολύ σημαντική για τους τοπικούς παραγωγούς. Μεγάλο ζωικό κεφάλαιο χάθηκε, μαζί με τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα μεταφοράς. Επιπλέον, σε μερικές φαρμακαποθήκες χάθηκε το στοκ των φαρμάκων. Το πιο σημαντικό που ίσως δεν φαντάζεται ο κόσμος είναι ότι καταστράφηκαν και μεγάλες ποσότητες ζωοτροφής. Επειδή στην Ελλάδα εισάγεται σχεδόν όλη η ποσότητα που χρειαζόμαστε (και ας μην ξεχνάμε και την άνοδο / δυσκολία εξεύρεσης λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου), η αντικατάστασή της θα οδηγήσει για μια ακόμα φορά τις τιμές σε ανοδική πορεία. Πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και σίγουρα δεν θα ξανανοίξουν όλες, αν οι ιδιοκτήτες τους ήταν κοντά στη σύνταξη ή αν δεν διαθέτουν το κεφάλαιο να ξαναστήσουν την επιχείρηση. Ο δανεισμός όπως ξέρουμε είναι ήδη πολύ ακριβός. Μέχρι στιγμής υπάρχουν συζητήσεις για αποζημιώσεις αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο θα καλύψουν μεγάλο μέρος του κόστους.

‘Ένα άλλο παράλληλο πλήγμα αφορά στο ζώο συντροφιάς. Σίγουρα στην περιοχή θα έχουμε μεγάλη απώλεια εισοδήματος, καταστήματα και εργασίες καταστράφηκαν, άρα θα υπάρξει ανεργία και σε κάθε περίπτωση η πρώτη προτεραιότητα των κατοίκων της περιοχής θα είναι να αντικαταστήσουν κατασκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα, οικοσκευή. Θα είναι λοιπόν αναπόφευκτο να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα που αφορά στα έξοδα για τον σκύλο ή τη γάτα που έχουμε στο σπίτι.

Καθότι εμείς εμπορευόμαστε μόνο φάρμακα και εμβόλια (γενικότερα ό,τι αφορά σε μια φαρμακευτική εταιρεία), δεν έχουμε καμία διακύμανση στις τιμές μας ή με άλλα λόγια δεν επηρεάζονται αυτές από την πρόσφατη καταστροφή. Αντίθετα, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες εκπτώσεις σε προϊόντα που πάνε στους ντόπιους παραγωγούς.

- Δεδομένης της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας, υπάρχει από πλευράς σας κάποιος σχεδιασμός για τη διευκόλυνση κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν υποστεί ζημιές;

Έχουμε συλλέξει στοιχεία για τις μονάδες που έχουν υποστεί καταστροφές, καθώς επίσης για τα ιατρεία και τις αποθήκες φαρμάκων και προχωράμε τώρα στον σχεδιασμό χορήγησης βοήθειας που στοχεύει σε μερική αποκατάσταση των προϊόντων που είχαν διαθέσιμα οι πληγέντες κτηνίατροι.

Η συλλογή πληροφοριών ήταν πιο δύσκολη από όσο πιστεύαμε, καθότι δεν υπάρχει κεντρικός φορέας επίσημης και αντικειμενικής καταγραφής σε αυτό τον τομέα για όλο το φάσμα που αφορά στο ζώο και τον κτηνίατρο συνολικά.

Το καλοκαίρι με τις φωτιές σε πολλά σημεία της Ελλάδος ήταν πολύ πιο εύκολη και άμεση η παροχή βοήθειας από μέρους μας. Μέσω της κτηνιατρικής εταιρείας ξέραμε όλους τους ιατρούς που παρείχαν βοήθεια σε πυρόπληκτες περιοχές στα ζώα, και στείλαμε άμεσα δωρεάν ποσότητες φαρμάκων που αφορούν σε αυτή τη διαδικασία.

- Ποιες καινοτομίες έρχονται για τον κλάδο των ζωικών φαρμάκων και εμβολίων από πλευράς της εταιρείας και με ποιον τρόπο θα βελτιωθεί η απόδοση των κοπαδιών αλλά και η ποιότητα της παραγωγής τα επόμενα χρόνια;

Μια πολύ καλή ερώτηση. Η εταιρεία μας είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Ασχολείται με διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα υγείας για όλα τα ζώα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή αντίληψη ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για την υγεία των ζώων (όπως άλλωστε και του ανθρώπου). Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία καινοτομεί σε πολλά επίπεδα. Ξεκινάμε από τη συνεχή δημιουργία διαγνωστικών εργαλείων, φτάνοντας, σε μοναδικά στο χώρο επίπεδα τεχνολογίας, όπως η χρήση AI στην νέα μας συσκευή imagyst, με αποτελέσματα που ξεπερνούν κατά πολύ τη δυνατότητα ανάλυσης από τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα υπάρχει η αυτόματη δυνατότητα επιστημονικής συνδρομής στη διάγνωση, από ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών σε δωρεάν βάση.

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι η μεγάλη στροφή της εταιρείας στα εμβόλια εδώ και πολλά χρόνια, περιορίζοντας έτσι τη χρήση αντιβιοτικών δραστικά. Έχουμε εισαγάγει στην αγορά εξαιρετικά καινοτόμα τεχνολογικά εμβόλια που δίνουν στον θεράποντα ιατρό μοναδικά πλεονεκτήματα.

Ταυτόχρονα είμαστε η μόνη εταιρεία που έχει φέρει στην Ελλάδα την επόμενη γενιά φαρμάκων. Τα μονοκλωνικά αντισώματα. Είναι μια προηγμένη τεχνολογία θεραπείας που με απλά λόγια επιδρά σε πολύ συγκεκριμένους στόχους, φέρνοντας πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα από τα απλά φάρμακα, και με ιδιαίτερα λιγότερες πιθανές παρενέργειες.

Όλα αυτά εμφανώς βελτιώνουν την παραγωγικότητα, απόδοση των κοπαδιών στην αναπαραγωγή, και επίσης την υγεία του μικρού ζώου συντροφιάς.

- Τι συναισθήματα προκαλεί η ίδια η θέση του/της CEO και πώς τα διαχειρίζεστε;

Κάποτε - πολύ παλαιότερα - κάποιος μου είχε πει ότι είναι μοναχικά σε αυτή τη θέση και είναι αλήθεια ότι σε κάποιες στιγμές ήταν. Με τα χρόνια όμως η νοοτροπία όλων έχει αλλάξει και αυτό που έχω ως εμπειρία είναι το εξής: Ο ρόλος της θέσης αυτής είναι να εμπνεύσει, να δείξει τον δρόμο, να ενθουσιάσει για την πορεία, να κάνει την ομάδα να λειτουργεί σαν ένα, και να κρατήσει ένα ανθρώπινο και ζεστό περιβάλλον στη δύσκολη καθημερινή εργασία. Αυτό, αναπτύσσοντας παράλληλα τους ανθρώπους να γίνονται κάθε μέρα καλύτεροι. Τελικά, λοιπόν ο δρόμος (αν λειτουργήσεις έτσι) μόνο μοναχικός δεν είναι. Το αντίθετο. Είναι μια σφιχτά δεμένη ομάδα που προχωρά μαζί και μοιράζεται το όραμα. Το πρώτο λοιπόν συναίσθημα είναι αυτό της συμπόρευσης.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Για εμένα η θέση (και το αντίστοιχο συναίσθημα) είναι ότι ο CEO είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της ομάδας, που και αυτός (όπως και οι άλλοι κρίκοι) έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξει, διαφορετικό φυσικά, αλλά πάντα σε σύνδεση με την ομάδα.

Πέρα από όλα αυτά όμως, η λέξη που περιγράφει άριστα την θέση είναι το συναίσθημα ευθύνης. Απέναντι στην εταιρεία, τους ανθρώπους της, το μέλλον της, και στη συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς στον πελάτη και στο σύνολο.

Όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι συνετέλεσαν να πάρουμε με την πρώτη φορά που διαγωνιστήκαμε σαν ομάδα το βραβείο "Best place to work”, "Best place for women”, "Best workplace”

- Πόσο σημαντική θεωρείτε τη φήμη του/της CEO σε ό,τι αφορά την αξία και το μέλλον της εταιρείας του/της;

Πάντα πίστευα ότι η κεντρική γραμμή και η κουλτούρα της εταιρείας (ακόμη και στις πολυεθνικές εταιρείες) χρωματίζεται από τον CEO. Άρα αν έχει καλή φήμη, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι η φήμη αυτή δημιουργήθηκε μέσα από την εταιρεία, άρα έχει επιτύχει μια επιτυχημένη δομή / πορεία / επιχειρηματική κουλτούρα και ικανοποιημένη ομάδα. Αυτόματα αυτό συνεπάγεται μια εταιρεία με υψηλή αξία, δυναμική και με το καλύτερο δυνατό μέλλον.

Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι και η εύκολη προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς, που με τη σειρά τους δημιουργούν θετική ανατροφοδότηση στον κύκλο αυτό της φήμης του CEO και εξασφαλίζουν περαιτέρω το μέλλον της εταιρείας.

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Να επιτυγχάνουν τη διαχείριση άγχους και να έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Να έχουν κοινή λογική

Να εφαρμόζουν τις ηθικές αξίες τους, όπως και αυτές της εταιρείας

Να θέτουν πάντα υψηλούς στόχους / πάνω από αυτό που απλά απαιτείται

Να μαθαίνουν και να βελτιώνονται συνέχεια / και από τα λάθη τους.

Να επενδύουν συνεχώς στην ψηφιακή εκμάθηση

Να είναι ανοιχτοί σε συνεχείς αλλαγές

O Γιώργος Μελάς είναι μέλος του CEO Clubs Greece