Pobuca: Νέος γύρος χρηματοδότησης 5 εκατ. ευρώ και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Σε τροχιά δυναμικής επέκτασης κινείται η Pobuca, η scaleup που εξειδικεύεται σε υπηρεσίες Customer Experience και Loyalty, δηλαδή εμπειρίας και πιστότητας πελατών. Η εταιρεία πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, με στόχο να "σηκώσει” 5 εκατ. ευρώ.

"Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας στο εξωτερικό και να επενδύσουμε πολύ στο κομμάτι του Generative AI”, αναφέρει στο Capital.gr ο Ισίδωρος Σιδερίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Pobuca.

Η εταιρεία ετοιμάζει ήδη το "Zemark”, έναν virtual βοηθό για το marketing, ο οποίος θα αναλύει τη συμπεριφορά του πελάτη, θα προτείνει και θα εκτελεί καμπάνιες. "Από τα αποτελέσματα που θα έχουν οι καμπάνιες αυτές, θα μαθαίνει και θα στοχεύει σε ακόμη καλύτερες, πιο προσωποποιημένες καμπάνιες, με στόχο πάντα ο πελάτης να βελτιώνει μέσα από αυτήν τη διαδικασία τις οικονομικές του επιδόσεις”.

Η ίδρυση και η μετεξέλιξη

Η Pobuca προέρχεται από την εταιρεία Sieben (2000-2016), η οποία δραστηριοποιούνταν στα συστήματα CRM. Το 2016, η Sieben αποφάσισε να επεκταθεί στο εξωτερικό κι έτσι μετεξελίχθηκε σε Pobuca. "Όταν αποφασίζεις από μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να κάνεις επέκταση στο εξωτερικό, η στρατηγική είναι μονόδρομος. Πρέπει να ειδικευθείς σε μια τεχνολογία”.

Απευθύνεται σε οργανισμούς B2C και κυρίως σε εταιρείες με τζίρο από 10 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ. "Βοηθούμε τους πελάτες μας να βελτιώσουν την εμπειρία και την πιστότητα των πελατών τους, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη”. Όπως εξηγεί ο κ. Σιδερίδης, ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή οι μεγάλοι retailers και οι μεγάλες τράπεζες είναι ότι έχουν εκατομμύρια πελάτες και δεν γνωρίζουν προσωπικά έναν προς έναν. Έτσι, η Pobuca βοηθά αφενός στη διαμόρφωση του προφίλ του πελάτη αφετέρου στο campaigning, δηλαδή στη δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων καμπανιών.

Η τρίτη ενασχόληση της Pobuca έχει να κάνει με προγράμματα loyalty, δηλαδή προγράμματα επιβράβευσης του πελάτη για την πιστότητα που δείχνει στον οργανισμό. "Το τελευταίο αφορά στο κομμάτι του customer service που ειδικά μετά τον Covid είχε αναχθεί σε ένα πολύ ‘καυτό’ θέμα”. Σε αυτό τον τομέα, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Από το 2016 που αποφάσισε να βγει στο εξωτερικό, η Pobuca έπρεπε να επενδύσει πολύ σε δικό της προϊόν, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες Microsoft. Γι’ αυτόν τον σκοπό στηρίχθηκε σε κεφάλαια ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ, που είτε είχε σαν Sieben είτε είχε αντλήσει από επενδυτές. Έτσι, ανάπτυξε το "Pobuca Experience cloud”, το οποίο στηρίζεται σε ένα συνδρομητικό μοντέλο (Software as a Service). "Οι πελάτες μας κατά βάση πληρώνουν άδειες χρήσης του προϊόντος μας. Ανάμεσα στους πελάτες μας περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι retailers και B2C οργανισμοί στην Ελλάδα, όπως η ΙΚΕΑ, η Intersport, η Everest, η Notos Galleries και πολλοί άλλοι”.

Η έδρα της Pobuca έχει μεταφερθεί στο Λονδίνο, ενώ η εταιρεία διαθέτει παραρτήματα στην Αθήνα, την Πάτρα, το Ντουμπάι και το Μπουένος Άιρες. Συνολικά, η εταιρεία απασχολεί περίπου 100 άτομα, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 90) βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εκτός από την Ελλάδα, η εταιρεία έχει πελάτες σε 37 ακόμη χώρες, με κύριες αγορές της τα Βαλκάνια, την Αγγλία, το Ντουμπάι και τη Λατινική Αμερική. "Αυτές είναι και οι περιοχές στις οποίες σημειώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου μας και στις οποίες στοχεύουμε για το επόμενο διάστημα”, τονίζει ο CEO της Pobuca.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pobuca είχε επιλεχθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα UK Retail Scale UP 2.0, μια συνεργασία μεταξύ της Retail Hive και του The UK Launchpad για γρήγορη είσοδο στην αγορά για επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη λιανική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. "Ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο Άγγλοι retailers αναζητούσαν καινοτόμες εταιρείες που μπορούν να τους προσφέρουν λύσεις σε προβλήματά τους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μεγάλες εταιρείες, όπως Marks & Spencer, New Balance και John Lewis”.

Η εταιρεία έκλεισε το 2022 με τζίρο περίπου 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2023 εκτιμά ότι ο τζίρος της θα φτάσει τα 5-5,5 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, ο ανταγωνισμός για την Pobuca είναι σχετικά μικρός, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση. Στο εξωτερικό, και ιδίως στις ΗΠΑ, όπου η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται προς το παρόν, τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο ανταγωνισμός πολύς υψηλός. Η επέκταση στη Βόρεια Αμερική αποτελεί πιο μακροπρόθεσμο στόχο για την Pobuca. "Ίσως ο μεθεπόμενος γύρος χρηματοδότησης να στοχεύει στην επέκταση σε ΗΠΑ και Καναδά”, αναφέρει ο κ. Σιδερίδης.

Η "επανάσταση” του Generative AI

"Αν με ρωτούσες πριν από λίγα χρόνια ποια ήταν η πιο σημαντική χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγα όταν ο Δαρβίνος έγραψε την ‘Καταγωγή των Ειδών’ το 1859 ή όταν ο Νεύτωνας έγραψε τους νόμους του. Πλέον, λέω το 2022 και το Generative AI”, αναφέρει ο CEO της Pobuca και συνεχίζει: "Αυτό που έγινε με το Generative AI ήταν μια επανάσταση, ειδικά με το ChatGPT. Ήταν μια επανάσταση όπου ξαφνικά οι μηχανές άρχισαν να αποκτούν πορεία προς την ευφυΐα παρόμοια με εκείνη του Homo sapiens. Ούτε και οι ίδιοι οι επιστήμονες περίμεναν ότι με το να δώσουν σε έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο την ικανότητα να μιλάει με λέξεις, ξαφνικά θα αρχίσει και αποκτά λογική και ευφυΐα”.

Αργότερα, το ChatGPT απέκτησε και αλγοριθμική σκέψη, όχι μόνο για να πραγματοποιεί πράξεις αλλά για να υλοποιεί βαθιές αναλύσεις δεδομένων. "Παρ’ όλο που η αλγοριθμική σκέψη βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, μάς επέτρεψε να μιλάμε για το Artificial General Intelligence ή για το Artificial Superintelligence. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι καλύτερη σε οποιοδήποτε νοητικό task από οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό θα φέρει ένα σοκ στον πολιτισμό μας και κοσμογονικές αλλαγές. Πρώτα απ’ όλα μπορεί να καταργηθεί η έννοια του χρήματος έτσι όπως την ξέρουμε. Ο πλούτος συνέχεια θα μεγαλώνει, οπότε το ερώτημα που θα προκύψει είναι πώς θα καταφέρουμε να διαμοιράσουμε αυτό τον πλούτο;”.

Ο κ. Σιδερίδης τονίζει ότι σαν κοινωνία -και ειδικά στην Ελλάδα- πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, μπροστά στις νέες εξελίξεις και τις αλλαγές που βιώνουμε, είναι αναγκαίο να αλλάξει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος. "Παλαιότερα λέγαμε ότι χρειάζεται περισσότερη κριτική σκέψη και λιγότερη παπαγαλία. Τώρα θα έλεγα επίσης περισσότερη φιλοσοφία και λιγότερη γνώση”, καταλήγει ο κ. Σιδερίδης.