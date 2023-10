Το "εγχειρίδιο" της Χαμάς για επιθέσεις στα ισραηλινά άρματα Merkava

Του David Axe

Οι τρομοκράτες της Χαμάς πιστεύουν ότι ξέρουν πώς να εξουδετερώσουν το βασικό άρμα μάχης του ισραηλινού στρατού, το 70 τόνων Merkava Mark IV.

Στοχεύστε στην οπίσθια καταπακτή και στην αποθήκη πυρομαχικών, στο σημείο μεταξύ πύργου και κύτους, στην "κοιλιά" του άρματος ή στο λεπτό σημείο της θωράκισης στο πλάι του κύτους κοντά στο μπροστινό μέρος. Επιτεθείτε με ρουκέτες ή τοποθετώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην άκρη του δρόμου.

Αυτές είναι οι οδηγίες που έδωσε η Χαμάς στους μαχητές της, μέσω φυλλαδίου, στο πλαίσιο της εισβολής τους στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου - μια τρομοκρατική επίθεση που άφησε πίσω της τουλάχιστον 1.400 νεκρούς Ισραηλινούς και ξένους υπηκόους. Οι τρομοκράτες της Χαμάς απήγαγαν ακόμη εκατοντάδες ανθρώπους από οικισμούς κοντά στο ισραηλινό τείχος που περιβάλλει τη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί βρήκαν ένα από τα φυλλάδια, προφανώς στην κατοχή κάποιου νεκρού μαχητή της Χαμάς, και ανήρτησαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου δεν εκπλήσσει τους έμπειρους στρατιωτικούς. Ο χώρος αποθήκευσης των πυρομαχικών, ο δακτύλιος του πύργου και η "κοιλιά" είναι τα τρωτά σημεία σχεδόν όλων των αρμάτων μάχης.

