Αναστάσιος Σπανίδης (GPA): Αποστολή μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη διαδρομή που λέγεται "ανάπτυξη"

"Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη μας κάθε δυνατή βοήθεια μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών μας, ώστε να μπορεί να αναδύεται και να ξεπερνά κάθε φορά την τελευταία επιτυχία του, αγγίζοντας την πολυπόθητη ανάπτυξη, που μοιραία οδηγεί στην ευημερία της ίδιας της κοινωνίας”, σημειώνει ο κ. Αναστάσιος Σπανίδης, πρόεδρος του GPA Ecosystem Group of Companies και συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Generation Y. Ο κ. Σπανίδης μιλά, επίσης, για τη "γέννηση” της GPA, την παρουσία της στο εξωτερικό, που βασίζεται στο διεθνές DNA της, αλλά και για την επιχειρηματική στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια.

- Πώς ξεκίνησε η GPA Ecosystem Group of Companies και ποια η διαδρομή της μέχρι σήμερα; Πώς έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος;

Η GPA δημιουργήθηκε εξαιτίας της ανάγκης να βοηθήσουμε περαιτέρω τους πελάτες μας στη διαδρομή που λέγεται "ανάπτυξη". Μέσα από την Generation Y, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο του οικοσυστήματος GPA, υπήρξε τέτοια αποτελεσματικότητα στις παροχές ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακού μάρκετινγκ που προσφέραμε σε Ελλάδα και εξωτερικό, που εύλογα κάποια στιγμή αναρωτηθήκαμε, με βάση τα πραγματικά αιτήματα της αγοράς, πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερο ολιστικές λύσεις. Διέκρινα δε, ότι κάποια από τα εν λόγω αιτήματα προέκυπταν από συγκεκριμένες, συσσωρευμένες ανάγκες, γεγονός που με οδήγησε στον σχεδιασμό μίας αλυσίδας παροχής υπηρεσιών προς στους πελάτες μας, τον οποίο αρχίσαμε να καλύπτουμε με εταιρείες που εξαγοράσαμε ή επενδύσαμε στις ίδιες στρατηγικά.

Την παρούσα στιγμή ο Όμιλος καλύπτει μερικούς από τους νευραλγικότερους τομείς του επιχειρείν, από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, το e-Business και το Digital Marketing, μέχρι τομείς ESG Consultation, Χρηματοδοτήσεων, Ασφαλίσεων και Upskilling-Reskilling.

Και ας μην ξεχνάμε την αντιπροσώπευση πλήθους διεθνών τεχνολογικών προϊόντων, τη διάθεση των οποίων ο Όμιλός μας διατηρεί σε αποκλειστικότητα, καθώς και τη συνεισφορά μας σε επενδύσεις startup.

Το δε όνομα GPA γεννήθηκε από την αληθινή αποστολή της δημιουργίας αυτού του ιδιαίτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Που δεν είναι άλλη από το να προσφέρουμε στον πελάτη μας κάθε δυνατή βοήθεια μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών μας, ώστε να μπορεί να αναδύεται και να ξεπερνά κάθε φορά την τελευταία επιτυχία του, αγγίζοντας την πολυπόθητη ανάπτυξη, που μοιραία οδηγεί στην ευημερία της ίδιας της κοινωνίας.

Και αν μάλιστα αυτό πραγματοποιείται μ’ έναν τρόπο που διέπεται από βιωσιμότητα, όχι μόνο ως προς το περιβάλλον αλλά και ως προς τη διαχείριση ενέργειας και χρόνου των ίδιων των stakeholders ενός οργανισμού, οδηγούμαστε στην αφθονία. Και η αφθονία αυτή, που γεννιέται ουσιαστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους, είναι ένας στόχος καθ’ όλα επιτεύξιμος. Επομένως, οι πυλώνες που χτίζουν το όνομα-όραμα του Ομίλου μας δεν είναι άλλοι από τους:

Growth for our clients

Prosperity for society

Abundance through humanity.

- Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου και από πόσες εταιρείες αποτελείται; Πόσα άτομα απασχολούνται αυτήν τη στιγμή στον όμιλό σας;

O Όμιλος αυτήν τη στιγμή απασχολεί 350 επαγγελματίες και αποτελείται από 9 εταιρείες. Είναι εντυπωσιακό δε, πως η δημιουργία του Ομίλου ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 18 μήνες, κάτι που δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει πραγματικότητα χωρίς το collective wisdom των ανθρώπων μας που αποτελούν τον πυρήνα της καινοτομίας, της ευρηματικότητας και της ευελιξίας που επιδεικνύουμε απέναντι σε κάθε πρό(σ)κληση.

Αρχικά, αναγνωρίσαμε την ανάγκη για "πράσινο" μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη στροφή τους στην υιοθέτηση στρατηγικών ESG, γι’ αυτό και επενδύσαμε στην Impacta, ESG Consultation.

Επιπρόσθετα, αναγνωρίσαμε στον τρόπο να μειώσουμε το ρίσκο των επιχειρήσεων, ενημερώνοντας στοχευμένα επιχειρηματίες και οργανισμούς, μέσα από τη δημιουργία της The Business Insurance (ΤΒΙ), της πρώτης εταιρείας του ασφαλιστικού κλάδου, αμιγώς εξειδικευμένης σε επαγγελματικές εταιρικές ασφαλίσεις.

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμίσουμε πως η ανάγκη για Upskilling-Reskilling, που ακολούθησε τη δυναμική είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην καθημερινότητα πλέον των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, μας οδήγησε στην εξαγορά της Growth Point, εταιρείας με αναγνωρισμένα διεθνή προϊόντα εκπαίδευσης, όπως το John C. Maxwell Certification Program, κορυφαίου Αμερικανού συγγραφέα για θέματα ηγεσίας.

Και ασφαλώς, η συμμετοχή μας στην εταιρεία χρηματοδοτήσεων Nosis και τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που προσφέρουν τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη φαρέτρα μας.

Να τονίσω σ’ αυτό το σημείο πως αθροιστικά, το αμάλγαμα της συνολικής εμπειρίας των ανθρώπων μας ξεπερνά τα 110 χρόνια!

- Μιλήστε μας για την παρουσία σας στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι κύριες αγορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας;

Ο Όμιλος GPA δεν διαθέτει απλά διεθνή επιχειρηματική οπτική. Λειτουργεί, αναπτύσσεται, και ουσιαστικά "αναπνέει" μέσα από το παγκοσμίου βεληνεκούς DNA του. Και αυτό αποδεικνύεται από το εκτόπισμα του διεθνούς πελατολογίου μας. Αναφέρω ενδεικτικά, την Pulte Homes, τον 3ο μεγαλύτερο κατασκευαστή κατοικιών στις ΗΠΑ, το Maestral Resort & Casino στο Μαυροβούνιο, ένα από τα εμβληματικότερα Signature Hotels στα Βαλκάνια, τη Scots in Qatar, επίσημη σκωτσέζικη κοινότητα στο Κατάρ κ.ο.κ

Επιπλέον, τα 9 γραφεία μας είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένα, ώστε να μπορούν να αποδίδουν στον βέλτιστο χρόνο τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είτε μιλάμε για επέκταση σε νέες αγορές, είτε για τοπική επικοινωνία και ανάπτυξη.

To global mindset και η ακλόνητη σύνδεσή μας με αυτό, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχουμε οικοδομήσει αυτό το ισχυρό διεθνές δίκτυο γνώσεων και εμπειρίας, που είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει σε οποιοδήποτε σενάριο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Από τον σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας μέχρι τη διευκόλυνση ευκαιριών δικτύωσης υψίστου επιπέδου και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, το global mindset του GPA Ecosystem of companies είναι η πυξίδα που μας οδηγεί στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Και όσο συνεχίζουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, το ίδιο παραμένει πάντοτε η κατευθυντήρια αρχή μας, διατηρώντας μας στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της επιτυχίας για τους πελάτες μας.

- Ποιος είναι ο ρόλος της Generation Y στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και πώς συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεών τους;

H Generation Y είναι η ηγέτιδα εταιρεία ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη.

Η εμπειρία και η γνώση μας να συνδημιουργούμε με τον πελάτη μας τη σωστή προσέγγιση σε λύσεις για αυτοματοποίηση διαδικασιών, μείωση λειτουργικών εξόδων ή μεγαλύτερο reach πελατών σε B2B και B2C επίπεδο, σε συνδυασμό με το εύρος των 8 Business Units μας και τα 23 χρόνια σκληρής δουλειάς, στα οποία έχουμε καταφέρει με τόλμη να κάνουμε disrupt και ν’ ανοίγουμε νέους δρόμους στην αγορά, μας έχουν χαρίσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται ο κάθε πελάτης και να τον βοηθάμε να το πετύχει.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα, είναι όλα μετρήσιμα είτε μιλάμε για συστήματα B2B, για να βλέπουμε πώς οι χρήστες αξιοποιούν την online παραγγελιοληψία, π.χ. η βραβευμένη B2B ηλεκτρονική πλατφόρμα της Alumil σε 8 χώρες, είτε μιλάμε για e-shops λιανικής, όπως για παράδειγμα της Toi&Moi και του φαρμακείου 2happy, τα οποία διατηρούν τον κορυφαίο κύκλο εργασίας στην ελληνική αγορά, το καθένα στον τομέα του.

- Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της επιχειρηματικής στρατηγικής της GPA Ecosystem Group για τα επόμενα χρόνια;

Οι βασικοί πυλώνες της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου που συνθέτουν και το DNA του είναι τρεις:

- 1ον σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις εξαγορές και τις στρατηγικές μας επενδύσεις, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την "αγκαλιά" των υπηρεσιών προς τον πελάτη μας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος με ταυτόχρονη αύξηση του γνωστικού πεδίου, πάντα μέσα από καταξιωμένους επαγγελματίες.

- 2ον επενδύουμε στην καινοτομία, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε disrupt στην αγορά μέσω της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής προόδου, αναβαθμίζοντας και βελτιστοποιώντας συνεχώς λειτουργικότητες και εργαλεία για τους διεθνούς εκτοπίσματος πελάτες μας.

- Και 3ον, συνεισφέρουμε αδιάκοπτα και στην κοινωνία, "επιστρέφοντας" σ’ αυτήν τα οφέλη που αποκομίζουμε από κάθε μας μικρή ή μεγάλη επιτυχία, είτε σε επίπεδο γνώσης και εκπαίδευσης, όπως κάνουμε ήδη με το Master στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το BCA, στο οποίο συνδέουμε την πραγματική οικονομία με την ακαδημαϊκή γνώση, είτε στηρίζοντας τον άνθρωπο, κάνοντας πάντοτε το extra mile, εκπαιδεύοντας στελέχη ώστε να διατηρούν ορθότερη αντίληψη σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Αξία πραγματικά ανεκτίμητη και δύσκολο να αποτυπωθεί.

- Τι συναισθήματα προκαλεί η ίδια η θέση του/της CEO και πώς τα διαχειρίζεστε;

Είναι πολύ σημαντικό να είναι δίκαιος. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να μπορεί να παραβλέπει το συναίσθημά του και να παίρνει αποφάσεις με βάση τα δεδομένα. Και ενώ τα συναισθήματά του δεν πρέπει να είναι κεντρικός άξονας λήψης αποφάσεων, είναι ωστόσο σημαντικό να αφουγκράζεται τα συναισθήματα των γύρω του, για να μπορεί μέσω του chain leadership να βοηθάει τους ανθρώπους του να πετυχαίνουν τους στόχους τους και κατ’ επέκταση της εταιρείας.

Σίγουρα ένα από τα κυρίαρχα συναισθήματα ενός CEO είναι η μοναξιά, που όμως μέσα από επιχειρηματική καθοδήγηση και coaching από έναν αντίστοιχα έμπειρο CEO, μπορεί να βρει διεξόδους και τρόπους διαχείρισης.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Η κοινωνικοποίηση είναι στη φύση του ανθρώπου. Είναι σημαντικό ο CEO να έχει μάτια και αυτιά προς την κοινωνία και τους συναδέλφους του, προκειμένου να δύναται να ανταλλάζει απόψεις προερχόμενες από κάθε industry.

Ένας τρόπος είναι μέσα από τη συμμετοχή του σε θεσμικούς ρόλους καθώς επίσης και σε κοινότητες ανώτατων στελεχών, όπως το CEO Clubs.

Επιπλέον, το να διαβάζεις βιβλία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αυτοβιογραφίες, καθώς και βιβλία προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης αποτελεί σημαντικός μοχλό προόδου.

Τέλος, ένας CEO "ακονίζει" την ικανότητα του να συζητάει όχι με απόψεις αλλά με ιδέες, οι οποίες και πρέπει να επικρατούν αν επιδιώκουμε να λειτουργούμε σ’ ένα ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης.

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Κάθε ικανότητα είναι εκτιμητέα. Ωστόσο, όσο η τεχνολογία θα αναπτύσσεται και θα ορίζει τις εξελίξεις, οι ικανότητες που θεωρώ πως θα αναδυθούν και θα τεθούν στην πρώτη γραμμή είναι η δημιουργικότητα, η δυνατότητα επιτυχημένης επικοινωνίας και η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης.

Ο κ. Αναστάσιος Σπανίδης είναι μέλος του CEO Clubs Greece