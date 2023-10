Ο Charles Koch δώρισε μετοχές αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Του Matt Durot

Ο Charles Koch κάνει μεγάλες κινήσεις για να εξασφαλίσει ότι οι φιλανθρωπικές του οργανώσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση για πολύ καιρό μετά το θάνατό του. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, ο 87χρονος πρόεδρος και συν-διευθύνων σύμβουλος της Koch Industries (και 16ος πλουσιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ, με περιουσία ύψους 54,5 δισ. δολαρίων) δήλωσε στο Forbes ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει μεταφέρει αθόρυβα μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας 5,3 δισ. δολαρίων από το σύνολο των 125 δισ. δολαρίων σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το Forbes εκτιμά ότι οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν σχεδόν στο 1/10 του 42% του μεριδίου που κατείχε προηγουμένως ο Κοχ (αν και εξακολουθεί να έχει το 42% όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου).

Μεταξύ των 25 κορυφαίων φιλάνθρωπων στις ΗΠΑ, ο Koch έχει δωρίσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπίες κατά τη διάρκεια της ζωής του (εξαιρουμένων των ποσών που δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί από συνεργαζόμενους φιλανθρωπικούς οργανισμούς), με έμφαση στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης και του μεταναστευτικού συστήματος. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού έχει διατεθεί μέσω του μη κερδοσκοπικού δικτύου του Stand Together (πρώην γνωστό ως Koch Network), το οποίο περιλαμβάνει επίσης το σχεδόν δύο δεκαετιών Americans For Prosperity.

"Θέλω ό,τι έχω, πέρα από όσα χρειάζονται για τη φροντίδα της οικογένειάς μου, να πηγαίνει σε τέτοιου είδους προσπάθειες", δήλωσε ο Koch. "Το Stand Together είναι η καλύτερη οργάνωση που έχω δει να το κάνει αυτό. Είναι καινοτόμοι, με αρχές και αποτελεσματικοί στο να βοηθούν τους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους και να πετυχαίνουν αλλαγές, περισσότερο σε πολιτειακό παρά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, επειδή εκεί είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθεί κάτι".

Αλλά ο Koch δεν έκανε δωρεές μετοχών της εταιρείας του απευθείας στο Stand Together. Αντιθέτως, επέλεξε ομάδες που υποστηρίζουν το δίκτυο και επιτρέπεται να συμμετέχουν άμεσα σε πολιτικές εκστρατείες και να πραγματοποιούν λόμπινγκ σε διάφορα θέματα (εφόσον αυτές δεν είναι οι κύριες δραστηριότητές τους).

Πέρυσι, δώρισε μετοχές αξίας 4,3 δισ. δολαρίων της Koch Industries σε μια νεοσύστατη μη κερδοσκοπική ομάδα Belive in People που πήρε το όνομά της από το βιβλίο του Believe in People του 2020: Bottom-Up Solutions For A Top-Down World. Η δωρεά και η ύπαρξη αυτής της ομάδας δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως. Πρόκειται για έναν οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας που δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να "αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους". Το Believe in People διοικείται από τρία άτομα που είναι όλα πολύ κοντά στον Charles: τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Koch Industries Dave Robertson, τον Brian Hooks, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Stand Together και συν-συγγραφέα του τελευταίου βιβλίου του Koch, και τον γιο του Koch, Chase, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της θυγατρικής της Koch Industries, Koch Disruptive Technologies.

Το 2020, ο Koch δώρισε μετοχές αξίας 975 εκατ. δολαρίων από τις μετοχές της εταιρείας σε μία άλλη οργάνωση, στην CCKc4, η οποία φέρει τα αρχικά του 46χρονου γιου του, Chase (το πλήρες όνομά του είναι Charles C. Koch), ο οποίος διευθύνει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Είναι δύσκολο να αναλύσει κανείς εύκολα πού πήγαν οι δωρεές του Koch. Μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο μέρος των 254 εκατ. δολαρίων σε επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί από το Believe in People και το CCKc4 κατά τη διάρκεια των τριών ετών έως το 2022 έχει πάει στο Stand Together. Αλλά το δίκτυο αυτό είναι ένας "λαβύρινθος" από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συγκεντρώνουν επίσης χρήματα από ομοϊδεάτες επιχειρηματίες, γεγονός που καθιστά δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις δωρεές του Koch στους τελικούς αποδέκτες τους. Σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που εξέτασε το Forbes (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων καταθέσεων για το 2022), οι επιχορηγήσεις των Believe in People και CCKc4 προορίζονται για γενική λειτουργική υποστήριξη. Οι παραλήπτες απαγορεύεται να ξοδεύουν τα κεφάλαια για πολιτική, αν και επιτρέπεται το λόμπινγκ.

Εν τω μεταξύ, το Stand Together του Koch υποστηρίζει τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας σε πολλές πολιτείες. Ο νόμος Right to Try Act του 2018, ο οποίος βοηθά τους ασθενείς με ανίατη ασθένεια να έχουν πρόσβαση σε πειραματικά φάρμακα, είναι μεταξύ των πολιτικών επιτυχιών του οργανισμού μέχρι σήμερα. Τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, συνεργάστηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της εταιρείας Stripe, Patrick Collison, την πόλη του Σικάγο και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό UpTogether που εστιάζει στη φτώχεια για την παροχή βοήθειας σε μετρητά, μεταφέροντας περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών που είχαν ανάγκη. Είναι επίσης σημαντικός χρηματοδότης της Khan Academy, ενός παρόχου δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπου μεταξύ των άλλων δισεκατομμυριούχων χρηματοδοτών είναι και οι Bill Gates, John Doerr και Elon Musk.