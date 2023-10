Ισραήλ: Τι θα κάνει στον πόλεμο με τη Χαμάς το Oron — το πιο προηγμένο αεροσκάφος ISR στον πλανήτη

Του Eric Tegler

Το Ισραήλ πρόσθεσε τις τελευταίες "πινελιές" στο πιο προηγμένο αεροσκάφος ISR (πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης) του πλανήτη. Οι επιθέσεις της Χαμάς το έχουν θέσει σε δράση νωρίτερα απ' ό,τι αναμενόταν.

Στα τέλη Αυγούστου, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είχε επιτυχθεί σημαντική πρόοδος στην ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων συστημάτων πληροφοριών στο Oron. Το αεροσκάφος, που αναπτύχθηκε με βάση τον σκελετό του τζετ Gulfstream G550, παραδόθηκε στην Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) στις αρχές του 2021.

Οι IDF περιγράφουν το Oron ως μια κοινή λύση πολλαπλών τομέων, πολλαπλών αισθητήρων που ενσωματώνει "επαναστατικούς αισθητήρες και συστήματα C4I [διοίκησης-ελέγχου]" που παρέχουν "πρωτοφανείς δυνατότητες πληροφοριών σε εκτεταμένο έδαφος, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων εδάφους υπό ποικίλες καιρικές συνθήκες και συνθήκες ορατότητας".

Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των συστημάτων πληροφοριών και των αισθητήρων στο αεροσκάφος, η Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα πληροφοριών του Oron είναι έτοιμα προς χρήση και ότι το αεροσκάφος εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, το Oron έχει τεθεί οπωσδήποτε σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Με έδρα την επίλεκτη 122 Μοίρας της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Nevatim στο νότιο Ισραήλ, το Oron διαθέτει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να επεξεργάζεται αυτόνομα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τεράστιες ποσότητες δεδομένων από ραντάρ και πληροφοριες.

"Δημιουργήσαμε μια μηχανή που ξέρει να δημιουργεί και να εντοπίζεις χιλιάδες στόχους σε δευτερόλεπτα", δήλωσε ο ταξίαρχος Yaniv Rotem, επικεφαλής της στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης στη Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης, όταν το Oron παραδόθηκε στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια. "Απορροφά δεδομένα σε έκταση χιλιάδων χιλιομέτρων επί του εδάφους με ακρίβεια για επίθεση", πρόσθεσε.

Το MARS2 ή Multi-Mission Airborne Reconnaissance and Surveillance System, που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή εταιρεία Elta, θα μεταδίδει αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στις υπηρεσίες πληροφοριών και σε άλλες μονάδες.

Μεταξύ αυτών, η 7η Πτέρυγα Μάχης της IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία), η οποία συγκροτήθηκε το 2020 και εκτελεί "ειδικές επιχειρήσεις βάθους, ρουτίνας αλλά και έκτακτης ανάγκης". Στην 7η Πτέρυγα Μάχης ανήκουν και ειδικές δυνάμεις εδάφους, όπως η Μονάδα Καταδρομών Shaldag, η Μονάδα 669, μια ειδικής Μονάδα Πληροφοριών κ.ά.

Όλες αυτές οι μονάδες θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Oron (και τους επιχειρησιακούς επικεφαλής) για να εντοπίζουν κινήσεις των μέσων αλλά και του προσωπικού διοίκησης της Χαμάς, καθώς και για την εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης για την απελευθέρωση ομήρων που έχουν συλληφθεί από μαχητές της Χαμάς.

Το Oron έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε "χώρες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας", δηλαδή κράτη που βρίσκονται σε απόσταση δύο και τριών συνοριακών γραμμών μακριά από το Ισραήλ: πιθανότατα θα χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί κάθε τυχόν επικοινωνία της ηγεσίας της Χαμάς με το Κατάρ και το Ιράν.

Το Oron θα συνεργάζεται με τα παλαιότερα αεροσκάφη Shavit (υπηρεσία πληροφοριών) και Eitam (αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου) της IAF. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν αναπτυχθεί επίσης με βάση το G550 και είναι ενταγμένα στην 122 Μοίρα.

Ο στόλος αυτών των 6 αεροσκαφών πιθανόν εκτελεί πτήσεις τις τελευταίες 72 ώρες, κάνοντας διαλείμματα μόνο για ανεφοδιασμό και ανανέωση των πληρωμάτων τους. Η σύνθεση του πληρώματος του Oron είναι άγνωστη, αλλά πηγές εκτιμούν ότι φέρει τουλάχιστον έξι χειριστές επιχειρησιακών συστημάτων και δύο πιλότους.

