Οι 10 πιο καλοπληρωμένοι δημιουργοί περιεχομένου στα social media το 2023

Επιμέλεια: Steven Bertoni. Ρεπορτάζ: Steffi Cao, Matt Craig και Alexandra Levine

Δημιουργοί περιεχομένου. Influencers. Streamers. Vloggers. Όπως και αν τους αποκαλέσετε, είναι οι ισχυρές προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κινούν τα νήματα στην ψυχαγωγία και στη διαφήμιση.

Φέτος, οι 50 πρώτοι της δεύτερης ετήσιας λίστας Top Creator που καταρτίζει το Forbes αξιοποίησαν τα 2,6 δισ. followers τους για να αποκομίσουν κέρδη περίπου 700 εκατ. δολαρίων. Επίδοση αυξημένη κατά 20% από τα κέρδη 570 εκατ. δολαρίων του 2022. Το 2023 τα brands θα δαπανήσουν περίπου 21 δισ. δολάρια για την προβολή τους μέσω δημιουργών περιεχομένου, ενώ πριν από 7 χρόνια δαπανούσαν μόλις 1,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Influencer Marketing Hub.

"Οι influencers απολαμβάνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το κοινό σε σύγκριση με τις διαφημίσεις. Μπορούν να πουλήσουν προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορούν να προκαλέσουν ένα flash mob που να προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα σε ολόκληρη πόλη", σχολιάζει η Erin Lanuti, επικεφαλής του Τμήματος Καινοτομίας στον διαφημιστικό κολοσσό Omnicom PR Group.

Για να καταρτίσει τη λίστα με τους κορυφαίους δημιουργούς περιεχομένου στον κόσμο, το Forbes συνέλεξε στοιχεία σχετικά με τα εκτιμώμενα κέρδη, τον αριθμό των followers, τους δείκτες αλληλεπίδρασης και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες χιλιάδων προσωπικοτήτων του διαδικτύου με τη βοήθεια της εταιρείας μάρκετινγκ δημιουργών, Influential.

Ας δούμε το top-10 των προσωπικοτήτων που αξιοποιούν τις τεράστιες βάσεις followers τους για να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο των ΜΜΕ, του μάρκετινγκ, της ψυχαγωγίας και της αισθητικής.

Νο1 Jimmy Donaldson (MrBeast)

Κέρδη: $82 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 312 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 9,8%

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια followers, η βάση των θαυμαστών του MrBeast είναι σχεδόν τόσο μεγάλη όσο ο πληθυσμός των ΗΠΑ. Η δύναμη και η δημοτικότητα του MrBeast πηγάζουν από τα βίντεο υψηλής ποιότητας με ακροβατικά ή που δείχνουν πώς να επιβιώσεις στην Ανταρκτική για 50 ώρες ή πως κατασκευάζεται ένα εργοστάσιο σοκολάτας Wonka. Ο "βασιλιάς του YouTube", του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Jimmy Donaldson, έχει κερδίσει μια περιουσία μέσω των ψηφιακών διαφημίσεων. Μεταξύ των brands που στηρίζει ο MrBeast είναι τα σνακ μπαρ Feastables, η αλυσίδα εστιατορίων MrBeast Burgers, καθώς και η σειρά προϊόντων του Donaldson. (O Donaldson θα γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Forbes όταν ολοκληρωθεί η πώληση της εταιρείας).

Νο2 Olajide Olatunji (KSI)

Κέρδη: $24 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 112 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 6.5%

Ο Olajide Olatunji, γνωστός ως KSI, άρχισε να αντιδρά στα βιντεοπαιχνίδια της FIFA στο YouTube το 2009, προσελκύοντας εκατομμύρια followers με το αλλόκοτο χιούμορ του. Έκτοτε, από κωμικός έγινε ράπερ και πυγμάχος, κυκλοφόρησε δύο singles το 2023 και έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία προώθησης, Misfits Boxing. Είναι το πρόσωπο της Prime Hydration μαζί με τον Logan Paul (Νο6 σε αυτή τη λίστα). Το Prime έγινε φέτος το επίσημο ποτό της FC Barcelona, του UFC και της Arsenal.

No3 Jake Paul

Κέρδη: $34 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 66 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 1.6%

Τα "κόλπα" του Jake Paul στο YouTube (όπως τα τατουάζ-έκπληξη, να τρώει σκυλοτροφή και να κάνει μπάνιο με κρέμα Icy Hot) του έχουν φέρει εκατομμύρια followers. Του έχουν φέρει όμως και μπελάδες, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, εξαπάτηση followers και, πιο πρόσφατα, αδήλωτα κρυπτονομίσματα. Παρόλα αυτά, η ικανότητα του Paul να ενορχηστρώνει εντυπωσιακά show τον κατέστησε έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές το 2022. Έκλεισε χορηγία με το ενεργειακό ποτό Celsius, ίδρυσε την εφαρμογή αθλητικών στοιχημάτων "Betr" που σήκωσε 50 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α και φέτος, υπέγραψε συμβόλαιο για να συμμετέχει στους επαγγελματικούς αγώνες ΜΜΑ (Μεικτές Πολεμικές Τέχνες).

Νο4 Rhett & Link

Κέρδη: $35 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 32 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 0,85%

Κολλητοί από το δημοτικό, οι δύο πρώην μηχανικοί -τα πραγματικά τους ονόματα είναι Rhett James McLaughlin και Charles Lincoln "Link" Neal III- άρχισαν να δημοσιεύουν κωμικές εκπομπές στο YouTube το 2011. Σήμερα η εταιρεία ψυχαγωγίας τους στο Burbank της Καλιφόρνια, η Mythical, απασχολεί περισσότερα από 100 άτομα που δημιουργούν σειρές στο YouTube, όπως το καθημερινό σόου Good Mythical Morning, την εκπομπή μαγειρικής Mythical Kitchen και το κανάλι κωμικών σκετς Smosh για τους 18 εκατ. συνδρομητές τους. Παράγουν επίσης podcasts, ενώ το e-shop τους πουλάει από φούτερ μέχρι εργαλεία κουζίνας και είδη προσωπικής υγιεινής.

Νο 5 Charli D'Amelio

Κέρδη: $23 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 213 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 0.7%

Η Charli D'Amelio παραμένει "βασίλισσα του TikTok" και στη λίστα του Forbes. Γεννημένη στο Κονέκτικατ, η Charli συγκαταλέγεται στους "αστερες" του διαδικτύου, είναι το πρόσωπο της Prada και μια "κινούμενη διαφήμιση" για την Amazon, τη CeraVe και τη SKIMS, τη σειρά ρούχων που συνίδρυσε η Kim Kardashian. Το άρωμα της D'Amelio που κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο, το Born Dreamer, βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Στον τομέα της ένδυσης υπάρχει το brand Social Tourist, που λάνσαρε η ίδια και η αδελφή της Dixie (Νο18 σε αυτή τη λίστα) σε συνεργασία με τη Hollister το 2021. Η οικογένεια βρίσκεται στα γυρίσματα της τρίτη σεζόν του reality "The D'Amelio Show" και πρόσφατα λάνσαρε το brand παπουτσιών, D'Amelio Footwear. Όλα αυτά, πριν η Charli γίνει 20 ετών.

Νο. 06 Logan Paul

Κέρδη: $21 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 74 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 1.25%

Ο Logan Paul έγινε αρχικά γνωστός από την παρουσία του στην πλατφόρμα Vine μαζί με τον αδελφό του Jake (Νο3 στη λίστα), και έπειτα αξιοποίησε αυτή τη δυναμική για να δημιουργήσει το δικό του κανάλι στο YouTube όπου δημοσιεύει vlogs, χαρίζει iPhone και παλεύει με διασημότητες όπως ο Kevin Hart. Το κανάλι έχει 23,6 εκατομμύρια συνδρομητές. Ωστόσο, ορισμένα βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του ο Paul τον έθεσαν προσωρινά εκτός της πλατφόρμας (παράδειγμα, ένα βίντεο που πρόβαλε μία σορό στο "δάσος αυτοκτονίας" της Ιαπωνίας. Έτσι, ο Paul έστρεψε το ταλέντο του στην πάλη. Φέτος, αποχώρησε από τη συμφωνία του με το WWE ενώ συνεχίζει να προωθεί το Prime Hydration μαζί με τον YouTuber KSI (Νο2 στη λίστα).

No. 07 Elliot Tebele (F*ckJerry)

Κέρδη: 30 εκατ. δολάρια | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 17 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 1%

Ο αυθεντικός βασιλιάς των meme (πραγματικό όνομα: Elliot Tebele) είναι ο ιθύνων νους πίσω από την αυτοκρατορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης FJerryLLC. Οι λογαριασμοί του, συμπεριλαμβανομένων των F*ckJerry, BeigeCardigan, DudeWithSign και JerryNews, προσελκύουν 40 εκατομμύρια followers. To μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από την αυτοκρατορία του επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως το "What Do You Meme", που πωλείται στα Target, Walmart και μέσω Amazon. Ο Tebele έχει διευρύνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών με την τεκίλα Jaja.

Νο8 Emma Chamberlain

Κέρδη: $20 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 4

Συνολικός αριθμός followers: 28 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 6, 25%

Από τότε που γύριζε βίντεο στο YouTube στο σπίτι της μητέρας της, η Emma Chamberlain εγκατέλειψε το λύκειο, συγκέντρωσε 27,9 εκατομμύρια followers και μετέτρεψε το χιούμορ και το πάθος της για τη μόδα σε μια αυτοκρατορία lifestyle. Η Chamberlain ήταν μία από τις πρώτες δημιουργούς περιεχομένου που έκλεισε συμφωνία με τη Louis Vuitton και έπειτα να συνεργάζεται με brands όπως οι Cartier, Lancome, Levi's, Aritzia και Canon. Η εταιρεία ποτών της, Chamberlain Coffee, πωλείται στα καταστήματα Walmart και Sprouts, και τον Φεβρουάριο συμφώνησε το podcast της, "Anthyting Goes", να μεταδίδεται αποκλειστικά στο Spotify.

No9 Matt Rife

Κέρδη: 25 εκατ. δολάρια | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 3

Συνολικός αριθμός followers: 22 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 10, 7%

Ο Rife, ένας stand up κωμικός, αξιοποιεί τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει sold out τις ζωντανές εμφανίσεις του. Μετά από μια δεκαετία εμφανίσεων σε μικρά κλαμπ, ο Rife έγινε γνωστός μέσω του TikTok μετά από ένα κλιπ που τον έδειχνε να αστειεύεται με μια θαυμάστρια του. Τον τελευταίο χρόνο, ο γεννημένος στο Οχάιο Rife έχει συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και έχει πουλήσει περισσότερα από 750.000 εισιτήρια για τη διεθνή περιοδεία του. To Netflix θα προβάλει εντός του 2023 το stand-up show του "Natural Selection".

Νο. 10 Brent Rivera

Κέρδη: $17,5 εκατ. | Βαθμολογία επιχειρηματικότητας: 3

Συνολικός αριθμός followers: 96 εκατ.

Δείκτης αλληλεπίδρασης: 11,25%

Ο Brent Rivera έχει κατακτήσει αρκετές από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο - ξεκινώντας με το Vine, στη συνέχεια με το YouTube και, τέλος, με το TikTok - όπου τα κωμικά του βίντεο (στα οποία συχνά συμμετέχει η μικρότερη αδελφή του, Lexi) προσελκύουν πλέον ένα κοινό 50 εκατομμυρίων θαυμαστών. Αλλά ο 25χρονος βραβευμένος με Streamy Award είναι τόσο επιχειρηματίας όσο και δημιουργός, καθώς συνεργάζεται με γιγαντιαίες μάρκες όπως τα Starbucks, το Xbox και η Prada. Εν τω μεταξύ, η Amp Studios του, μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που ξεκίνησε το 2017 για να υποστηρίξει άλλους δημιουργούς και αναδυόμενες μάρκες, μπαίνει σε μια σειρά από εγχειρήματα από καταναλωτικά αγαθά μέχρι χώρους για πάρτι και εκδηλώσεις.

Απόδοση: Μιχάλης Παπαντωνόπουλος