CEO Clubs Greece: ClubHouse, Ένας χρόνος μετά

Tον Σεπτέμβριο του 2022, το CEO Clubs Greece άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ClubHouse: ενός premium ιδιωτικού χώρου υψηλής αισθητικής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη του Club. Δώδεκα μήνες μετά, το ClubHouse έχει εξελιχθεί από πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε δυναμικό "θεσμό” με διεθνή αναγνώριση, αποτελώντας τον ασφαλή και φιλόξενο χώρο στον οποίο, μέσω συνεχούς και δημιουργικού διαλόγου, οι μεγαλύτεροι CEOs και επιχειρηματίες της χώρας μας συναντώνται και συν-δημιουργούν συμβάλλοντας τόσο στην οικονομικό-κοινωνική ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη της ηγεσίας στην Ελλάδα σήμερα.

Η ίδρυση του ClubHouse ήρθε να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το επικαιροποιημένο στρατηγικό αφήγημα του CEO Clubs Greece, το οποίο, από το 2021 οραματίστηκε την εξέλιξη του οργανισμού σε ένα "Σπίτι Συλλογικής Σοφίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Προοδευτικής Σκέψης". Ο νέος χώρος μετέτρεψε την ιδέα του "Σπιτιού" σε πραγματικότητα, προσφέροντας στέγη στην ηγεσία της χώρας και δίνοντας τη δυνατότητα στο Club να πολλαπλασιάσει τις δράσεις του, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των αμιγώς επαγγελματικών αναγκών των μελών του. Οι θεματικές των συζητήσεων διευρύνθηκαν και εμπλουτίστηκαν έτσι ώστε να αγγίζουν τους προβληματισμούς κάθε ολοκληρωμένου ατόμου και να αφήνουν εντονότερο αντίκτυπο στην εξέλιξη τόσο των μελών όσο και των οργανισμών που αυτά διευθύνουν. Κατά συνέπεια, ήδη μέσα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ClubHouse, η φωνή των Ελλήνων CEOs ενδυναμώθηκε, καθώς οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν με συχνότητα γνώσεις, να αμφισβητούν τις πρακτικές του σήμερα, και να δημιουργούν το πλαίσιο – τη συλλογική εμπειρία – που θα αποτελέσει το θεμέλιο για ουσιώδη ανάπτυξη εν μέσω των διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, και τεχνολογικών εξελίξεων.

Το ClubHouse στεγάζεται στη Μαρίνα Φλοίσβου: έναν προορισμό mega-yacht με μοναδική ζωτικότητα και δυναμική, ο συνδυασμός των οποίων εκφράζει την ουσία της ταυτότητας του CEO Clubs Greece. Το ClubHouse, διαμορφωμένο σε μοντέρνο στυλ, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, περιβάλλεται από υπέροχους "ζωντανούς" πίνακες θάλασσας και ουρανού, και γεμάτο από μοναδική θετική ενέργεια, στεγάζει πλέον τις περισσότερες δράσεις του οργανισμού. Παράλληλα, αγαπήθηκε σε βάθος από τα μέλη που, πλέον, το αντιμετωπίζουν ως "σπίτι τους", και το χρησιμοποιούν για τις συναναστροφές, τη δικτύωση καθώς και τις επαγγελματικές τους διασκέψεις, οι οποίες αναβαθμίστηκαν χάρη στη συνολική ποιότητα της υποδομής που διατίθεται.

Το όραμα του CEO Clubs Greece από το οποίο προήλθε το ClubHouse και το οποίο τόσο επιτυχώς υπηρετεί ο νέος χώρος, αναγνωρίστηκε πρόσφατα στα 6α Burj CEO Awards του CEO Clubs Network, κατά τη διάρκεια των οποίων η Γεωργία Καρτσάνη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του CEO Clubs Greece, τιμήθηκε με το βραβείο "Pioneer of the Year” για τη σύλληψη και υλοποίηση του ClubHouse. Τα Burj CEO Awards είναι η ετήσια επιχειρηματική σύνοδος κορυφής του CEO Clubs Network: ενός παγκοσμίου δικτύου business leaders με έδρα στις ΗΠΑ και ισχυρή παρουσία στα ΗΑΕ και στην Κίνα. Η συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε εν πλω κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, συγκεντρώνει κάθε χρόνο ηγέτες, επιχειρηματίες, και CEOs από όλον τον κόσμο, τιμώντας και αναδεικνύοντας εξαιρετικά επιτεύγματα του επιχειρηματικού χώρου.

Παράλληλα, η απαράμιλλη αισθητική και λειτουργικότητα του ClubHouse διακρίθηκε στα International Property Awards, κατά τη διάρκεια των οποίων η Stirixis Group – η εταιρία πίσω από τον σχεδιασμό και διαμόρφωση του ClubHouse – τιμήθηκε με το βραβείο Best Mixed-Use Interior Design και συμπεριλήφθηκε στη λίστα προεπιλεγμένων (short-listed) εταιριών για το βραβείο διεθνούς κύρους "Best in Europe".

"Όταν πριν έναν χρόνο ανοίξαμε τις πόρτες του ClubHouse,” σχολιάζει η Γεωργία Καρτσάνη, "πιστεύαμε ακράδαντα, τόσο το Διοικητικό μας Συμβούλιο όσο και εγώ προσωπικά, στη δυναμική και τις δυνατότητες του εγχειρήματος. Τα αποτελέσματα όμως ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, προκαλώντας μας σήμερα, καθώς γιορτάζουμε έναν χρόνο λειτουργίας του χώρου, περηφάνεια και βαθιά συγκίνηση. Το πρώτο επίπεδο επιτυχίας ήρθε μέσα από τη θερμή αποδοχή των μελών μας, που, όπως ονειρευτήκαμε, μετέτρεψαν έναν χώρο που θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει "απρόσωπο" - ανεξάρτητα από το εξαιρετικό design, την υποδομή και την ενέργειά του – σε έναν χώρο με ψυχή: ένα αληθινό "σπίτι". Στις αίθουσες του ClubHouse συζητήσαμε, διαφωνήσαμε, αμφισβητήσαμε, και στο τέλος, μετά από κάθε δράση, εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε κάτι καινούριο. Το δεύτερο επίπεδο επιτυχίας απετέλεσε μία θετική έκπληξη, καθώς ξεπέρασε το στενό πλαίσιο του Club μας και ήρθε, με τη μορφή σειράς διακρίσεων, από το εξωτερικό. Τόσο η αισθητική του ClubHouse – η οποία είχε ήδη κερδίσει τις καρδιές των μελών μας – όσο και το ίδιο το όραμά μας αναγνωρίσθηκαν, ξεχώρισαν, και τιμήθηκαν."

"Οι διακρίσεις αυτές," συνεχίζει η κα Καρτσάνη "είναι, φυσικά, καλοδεχούμενες. Αυτό όμως που μας εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν ότι μέσα από την επικοινωνία μας με business leaders από όλον τον κόσμο, διαπιστώσαμε, ή, μάλλον, επιβεβαιώσαμε, την ανάγκη των ηγετών αυτών για έναν κλειστό, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μέσα στον οποίο να μπορούν να συζητούν με ασφάλεια με ομοϊδεάτες τους, να συμμετέχουν σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, και να νιώθουν ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός καινοτόμου γίγνεσθαι που θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες ατόμων, οργανισμών, και κοινωνιών όπως αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, το ClubHouse μας απετέλεσε πηγή έμπνευσης πολύ πέρα από τον κύκλο του Club μας ή της χώρας μας. Αυτό και μόνο αρκεί για να μας θυμίζει ότι όταν ένα όραμα, αυθεντικό και μελετημένο, μετατρέπεται σε πράξη, οι κυματισμοί επιδράσεων – τα ripple effects, αν θέλετε – είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουν τόσο το ίδιο το όραμα όσο και τα πρώτα πλαίσια λειτουργίας του, ανεξαρτήτως του πόσο περιορισμένα ή διευρυμένα είναι αυτά."

"Το ClubHouse αποτελεί ένα απτό παράδειγμα αυτού του αξιώματος. Η βαθύτερη σκέψη μας, όμως, πηγαίνει στο όραμα και τις αξίες του ίδιου του CEO Clubs Greece. Άλλωστε το Club, το οποίο ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο Ελληνικό επειχειρείν συνδυάζοντας μοναδικά την εξωστρέφεια που προϋποθέτει η αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης με την αποκλειστικότητα και την εμπιστευτικότητα που εξασφαλίζει η περιορισμένη και επιλεκτική πρόσβαση, κατάφερε, στα 14 χρόνια λειτουργίας του, να μετατραπεί σε "πνευματική και συναισθηματική κιβωτό" - όπως αναφέρουν τα ίδια τα μέλη μας – και σε φάρο δημιουργίας και ελπίδας. Οι πρωτοβουλίες μας – μία από τις οποίες είναι το ClubHouse – μας θυμίζουν συνεχώς ότι όταν πολλές πλευρές, προερχόμενες από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικό ιστορικό συναντώνται, συζητούν και συν-δημιουργούν, το αποτέλεσμα είναι πάντα μεγαλύτερο και σημαντικότερο από το μερικό σύνολο των συμμετεχόντων. Η ισχύς εν τη ενώσει απετέλεσε τη βάση και το μυστικό επιτυχίας του CEO Clubs Greece μέχρι σήμερα. Περιμένω με ενθουσιασμό να δω και να βιώσω ό,τι καινούριο συν-δημιουργηθεί στο μέλλον, μέσα από το Club μας και μέσα στο ClubHouse μας."