Η Γερμανία υποσχέθηκε να στείλει στην Ουκρανία θαλάσσια drones - "Όπλα" που ίσως δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα

Του David Hambling

Τα θαλάσσια drones-καμικάζι, γνωστά και ως USVs (μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας) αποτελούν μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες της Ουκρανίας. Το επανδρωμένο ναυτικό της χώρας, άλλωστε, δεν έχει διαδραματίζει κανέναν απολύτως ρόλο στον πόλεμο· η μοναδική φρεγάτα της Ουκρανίας, που βρισκόταν υπό επισκευή κατά την έναρξη της εισβολής, καταστράφηκε προκειμένου να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Αλλά τα ρομποτικά σκάφη έχουν καλύψει το κενό και δη με εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως οι επιθέσεις σε ελλιμενισμένα πλοία του ρωσικού στόλου. Τώρα η Γερμανία ενισχύει τον ρομποτικό στόλο της Ουκρανίας, υποσχόμενη να αποστείλει 50 νέα USVs, αν και δεν είναι γνωστό από που θα προέλθουν.

Η Ρωσία θα έπρεπε να έχει την απόλυτη κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα, και τους πρώτους μήνες του πολέμου το είχε καταφέρει, με τα πολεμικά πλοία της να πλέουν ελεύθερα, κοντά στα παράλια της Ουκρανίας εξαπολύοντας μπαράζ πυραύλων κρουζ. Όμως, από πέρυσι τον Νοέμβριο έχουν "κρυφτεί” στη Σεβαστούπολη, υπό την απειλή των ουκρανικών καμικάζι USVs.

Τα πλοία του ρωσικού ναυτικού δυσκολεύονται να σταματήσουν τα μικρά, γρήγορα USVs. Τα βίντεο των επιθέσεων, τα δείχνουν να ορμούν προς τους στόχους τους εν μέσω καταιγισμών βλημάτων μικρού διαμετρήματος που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι στην προσπάθειά τους να τα καταστρέψουν. Και παρότι τα περισσότερα από τα drones-καμικάζι καταστρέφονται στην πορεία, αρκετά εξ αυτών βρίσκουν τον στόχο τους. Όπως δήλωσε, άλλωστε, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας Κίριλο Μπουντάνοφ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του σε μέσα ενημέρωσης: "Καταστρέφουν το 60%, ίσως ακόμη και το 70%. Είναι αλήθεια…, αλλά το πρόβλημά τους είναι το υπόλοιπο 30%”.

Ukrainian kamikaze USV approaching to strike Russian Project 22160 patrol ship Vasily Bykov in the Black Sea.



The attack seems to have failed. pic.twitter.com/9WUzzFCpns