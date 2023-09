Τα ρωσικά drones-καμικάζι μπορούν πλέον να χτυπήσουν τα MiG των Ουκρανών στις βάσεις τους

Του David Axe

Άσχημα νέα για την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά έπληξε και προκάλεσε ζημιές σε ένα μαχητικό Mikoyan MiG-29 στην αεροπορική βάση Dolgintsevo κοντά στο Kryvyi Rih την Τρίτη ή πριν την Τρίτη. Παρόλο που κάποιοι παρατηρητές διαφωνούν, εμείς δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε πως τα πλάνα από την επίθεση είναι ψευδή.

Το MiG, ένα από τα δεκάδες που βρίσκονται στην υπηρεσία των Ουκρανών, μπορεί να επισκευάζεται. Αλλά αυτό δεν είναι το ουσιαστικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι ότι τα ρωσικά drones-καμικάζι της Ρωσίας έχουν πλέον εμβέλεια έως και 45 μίλια. Τόση είναι η απόσταση μεταξύ της αεροπορικής βάσης του Dolgintsevo και της γραμμής του μετώπου στη νότια Ουκρανία.

Τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν μικρά, μονής κατεύθυνσης drones για να πλήξουν τα συστήματα αεράμυνας, το πυροβολικό, τις φάλαγγες ανεφοδιασμού και τα τεθωρακισμένα οχήματα της αντίπαλης πλευράς - μερικές φορές χτυπούν ακόμη και μεμονωμένες μονάδες ή στρατιώτες πεζικού στα ορύγματα.

Το ρωσικό Lancet είναι από τα αποτελεσματικότερα drones που χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό. Μέχρι πρόσφατα, ένα Lancet "Product 51" βάρους μόλις 25 κιλών- είχε εμβέλεια μέχρι 25 μίλια.

Αυτό σήμαινε ότι οι κύριες αεροπορικές βάσεις της Ουκρανίας -και τα δεκάδες MiG και Sukhoi που σταθμεύουν σε αυτές- ήταν εκτός εμβέλειας των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Very interesting video of a Ukrainian MiG-29 fighter jet based at the Dolgintsevo Air Base near Kryvyi Rih being struck by a Russian ZALA Lancet loitering munition.



The airframe appeared to be operational, though it can be concluded from the video that it suffered only minor… pic.twitter.com/jZDYZ5rukq