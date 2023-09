"Barbie": Μια ανάσα από το top-10 του αμερικανικού box office όλων των εποχών με εισπράξεις $626 εκατ.

Της Mary Whitfill Roeloffs

Με τα έσοδά της το ένατο Σαββατοκύριακο προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες να ανέρχονται στα 3,5 εκατ. δολάρια, η "Barbie" ξεπέρασε πλέον τους "Εκδικητές" ("Avengers") της Marvel και έγινε η 11η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών στις ΗΠΑ.

Η 'Barbie" έχει κερδίσει 626 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box office από τις 21 Ιουλίου που κυκλοφόρησε, ξεπερνώντας τους "Avengers" (ταινία του 2012) με κέρδη ύψους 623 εκατ. δολαρίων και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το top-10 των αμερικανικών ταινιών με τα περισσότερα έσοδα στην ιστορία του κινηματογράφου, σύμφωνα με το Box Office Mojo.

Η "Barbie" ήταν πέμπτη σε εισπράξεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πίσω από τις ταινίες "The Nun II", "A Haunting in Venice", "Equalizer 3" και "My Big Fat Greek Wedding 3", παραμένοντας στο top-5 για ένατο διαδοχικό Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται πως τον Αύγουστο η ταινία που σκηνοθέτησε η Grega Gerwig ξεπέρασε τη "The Super Mario Bros. Movie" και σκαρφάλωσε στο Νο1 όσον αφορά τις εισπράξεις του 2023.

Η "Barbie" κατέχει επίσης τα ρεκόρ της Warner Bros. ως η ταινία με τα περισσότερα έσοδα στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο εγχώριο άνοιγμα που έχει γίνει ποτέ για ταινία ή σίκουελ που δεν είναι ταινία σούπερ ηρώων. Παράλληλα, η Gerwig έγινε η γυναίκα σκηνοθέτης με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών στο εγχώριο box office.

Η Barbie είναι αυτήν τη στιγμή η 14η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office με εισπράξεις 1,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Box Office Mojo, παρόλο που έχει απαγορευτεί η προβολή της σε μια σειρά από χώρες: το Βιετνάμ απαγόρευσε την ταινία επειδή έδειχνε έναν χάρτη με τις κινεζικές εδαφικές διεκδικήσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, το Κουβέιτ δήλωσε ότι η ταινία προωθούσε "ιδέες και πεποιθήσεις που είναι ξένες προς την κοινωνία και τη δημόσια τάξη του Κουβέιτ" και η Αλγερία... δεν αιτιολόγησε την απόσυρση της "Barbie" από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Barbie χρειάζεται ακόμη εισπράξεις ύψους $27,284,482 για να μπει στο top-10 των πιο κερδοφόρων ταινιών του αμερικανικού box office.

To top-10 είναι:

Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο VII - Η Δύναμη Ξυπνάει (2015) - 936,6 εκατ. δολάρια

Avengers: Endgame (2019) - 858,3 εκατ. δολάρια

Spider-Man: No Way Home (2021) - 814,1 εκατ. δολάρια

Avatar (2009) - 785,2 εκατ. δολάρια

Top Gun: Maverick (2022) - 718,7 εκατ. δολάρια

Μαύρος Πάνθηρας (2018) - 700,4 εκατ. δολάρια

Avatar: Ο δρόμος του νερού (2022) - 684 εκατ. δολάρια

Avengers (Εκδικητές): Infinity War (2018) - 678,8 εκατ. δολάρια

Τιτανικός (1997) - 674,2 εκατ. δολάρια

Jurassic World (2015) - 653,4 εκατ. δολάρια