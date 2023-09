Θα παρέχει η Κίνα στη Ρωσία drones - καμικάζι;

Του David Hambling

Νέο βίντεο δείχνει τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός κινεζικού drone - καμικάζι, του Sunflower-200. Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Twitter δείχνουν το drone να απογειώνεται και (πιθανώς) να χτυπά έναν στόχο σε κάποια απόσταση. Το όπλο, προφανώς αντίγραφο του ιρανικού Shahed-136, ήταν προηγουμένως γνωστό μόνο από εικόνες στην έκθεση ARMY-2023 της Ρωσίας στη Μόσχα τον περασμένο μήνα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό όπλο σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία.

Footage from tests of the Chinese kamikaze drone "Sunflower-200", which is a complete copy of Geranium/Shahed-136 pic.twitter.com/6qFM79stuu