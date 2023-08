Το πιο ισχυρό deep strike όπλο του Κιέβου είναι ένας "σοβιετικός" πυραυλος του '60

Του David Axe

Δεν είναι μυστικό ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχει μετατρέψει ορισμένους από τους πυραύλους εδάφους-αέρος S-200 της δεκαετίας του 1960 σε πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Αυτό που παραμένει μυστικό είναι πώς οι Ουκρανοί μετέτρεψαν τον βάρους 8 τόνων πύραυλο 5V28 (S-200) -τον οποίο παρήγαγε η Σοβιετική Ένωση για να καταρρίπτει αμερικανικά βομβαρδιστικά- στο ισχυρότερο deep strike όπλο που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Κίεβο.

Ο ειδήμων σε θέματα πυραύλων Trent Telenko, πρώην ελεγκτής ποιότητας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αμυντικών Συμβάσεων των ΗΠΑ, έχει τη θεωρία του: εκτιμά πως οι Ουκρανοί τεχνικοί αντικατέστησαν το ραντάρ του 5V28 με έναν νέο ανιχνευτή - πιθανόν με το ραντάρ του νέου πυραύλου εδάφους-εδάφους Grom-2.

Ο Grom-2, τον οποίο αναπτύσσει η ουκρανική εταιρεία KB Pivdenne ως αντικαταστάτη των υφιστάμενων βαλλιστικών πυραύλων Tochka-U, είναι ένας πύραυλος εμβέλειας 500 χιλιομέτρων που διαθέτει ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων. Αυτό του επιτρέπει να μεταβάλλει με ακρίβεια την πορεία του καθώς κατευθύνεται προς τον στόχο του.

Ο 5V28 έχει "χώρο" για να προσαρμοστεί πάνω του το ραντάρ του Grom-2. "Είναι είναι ένας πολύ μεγάλος πύραυλος με μεγάλο χώρο για ραντάρ", έγραψε ο Telenko στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Θα μπορούσε να προστεθεί ένα ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων και συγχρόνως να φέρει εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, επισήμανε ο Telenko.

The moment of arrival in Taganrog. That looks very much like an S-200 (5V28) missile. Ukraine recently adepted those to be used against ground targets. https://t.co/GEtjoJTthh pic.twitter.com/skBpdV1xqG