Ουκρανία: Οι σουηδικοί πύραυλοι RBS-70 διαπερνούν τις παρεμβολές των ρωσικών ελικοπτέρων

Του David Axe

Όταν οι ουκρανικές ταξιαρχίες ξεχύθηκαν στα νότια και ανατολικά τη νύχτα της 4ης Ιουνίου, ξεκινώντας την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου για το 2023, τα ελικόπτερα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας τις περίμεναν.

Η Ουκρανία είχε συγκεντρώσει την καλύτερη αεράμυνά της γύρω από το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις, αφήνοντας τις ταξιαρχίες της πρώτης γραμμής εκτεθειμένες σε επιθέσεις από ψηλά - ένα ελάττωμα στον ουκρανικό σχεδιασμό που εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι.

Δέκα εβδομάδες αργότερα, οι Ουκρανοί φαίνεται να έχουν επεκτείνει την αεράμυνά τους και πάνω από τις ταξιαρχίες που ηγούνται της επίθεσης. Την Πέμπτη, τα ουκρανικά στρατεύματα κατέρριψαν δύο ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα.

Οι καταρρίψεις ήταν ιδιαίτερα "γλυκιές" για την 47η μηχανοκίνητη ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού. Τα ρωσικά αεροσκάφη προκάλεσαν χάος στην 47η κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτας της επίθεσής της νότια της Μάλα Τοκμάτσκα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, στις 8 Ιουνίου.

Χτυπημένη από νάρκες, βομβαρδισμένη με πυροβολικό και παρενοχλημένη από τον αέρα, η 47η και η συνεργαζόμενη ταξιαρχία της, η 33η Μηχανοκίνητη, έχασαν τουλάχιστον δύο δωδεκάδες από τα καλύτερα οχήματά τους εκείνη τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης Leopard 2A6, ναρκαλιευτικών Leopard 2R και οχημάτων μάχης M-2.

Οι Ουκρανοί βρήκαν τελικά τρόπο να παρακάμψουν το ναρκοπέδιο στην Μάλα Τοκμάτσκα, επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν -και πιθανώς να επισκευάσουν- πολλά από τα οχήματα που εγκατέλειψαν στις 8 Ιουνίου. Η 47η και η 33η προχώρησαν αρκετά μίλια νότια, φτάνοντας τελικά στο Ρομπότινε, ένα βασικό ρωσικό οχυρό στο δρόμο προς τη Μελιτόπολη, 45 μίλια νοτιότερα.

Εδώ, ακριβώς βόρεια των ρωσικών θέσεων στο Ρομπότινε, η 47η Ταξιαρχία πήρε εκδίκηση από τα Ka-52, πολλά από τα οποία επιχειρούν από το -κατεχόμενο από τους Ρώσους- Μπερντιάνσκ στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Εκτοξεύοντας έναν κατευθυνόμενο με λέιζερ πύραυλο Saab RBS-70 σουηδικής κατασκευής, οι στρατιώτες της 47ης Ταξιαρχίας κατέρριψαν ένα Ka-52, σκοτώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τον ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος. Την ίδια ημέρα, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης ένα άλλο Ka-52 γύρω από το Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία.

#Ukraine: Footage showing the shootdown of this Ka-52 attack helicopter by the 47th Brigade of the Ukrainian Army- presumably using a Swedish RBS-70 short range air defense system. The helicopter crashed North of Novoprokopivka, #Zaporizhzhia Oblast.https://t.co/SyCMVGb6og pic.twitter.com/g5ywQoox1t