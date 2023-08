Ουκρανοί ανιχνευτές μπήκαν στο Ρομπότινε - Το πρώτο ρωσικό ισχυρό οχυρό στο δρόμο προς τη Μελιτόπολη

Του David Axe

Η απελευθέρωση της Μελιτόπολης από τους Ρώσους κατακτητές της είναι ένας από τους κορυφαίους στόχους της πολυαναμενόμενης νότιας αντεπίθεσης της Ουκρανίας.

Αλλά η ρωσική φρουρά στο Τοκμάκ στέκεται μεταξύ του ουκρανικού σώματος αντεπίθεσης και της Μελιτόπολης. Και η φρουρά στο Ρομπότινε βρίσκεται μεταξύ των Ουκρανών και του Τοκμάκ.

Μια τριάδα ταξιαρχιών του ουκρανικού στρατού βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στο κατώφλι του Ρομπότινε, διερευνώντας και διαβρώνοντας τη ρωσική άμυνα με υψηλό κόστος για τους ίδιους. Και την Παρασκευή ή λίγο πριν από αυτήν, αποσπάσμα ενός τάγματος αναγνώρισης που εργάζεται παράλληλα με τις ταξιαρχίες μάχης βάδισαν μερικές εκατοντάδες μέτρα κάτω από τον T0408, τον κύριο δρόμο που εκτείνεται από βορρά προς νότο κατά μήκος της δυτικής πλευράς του Ρομπότινε.

Ένας στρατιώτης από το 100μελές τάγμα αναγνώρισης Scala έβγαλε μια selfie δίπλα σε μια πινακίδα της πόλης Ρομπότινε ακριβώς νοτιοδυτικά του νεκροταφείου στο βόρειο άκρο του δήμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πινακίδα βρίσκεται νότια της πρώτης μεγάλης γραμμής χαρακωμάτων που αγκυροβολούν τις ρωσικές θέσεις στη Ρομποτινέ.

Το γεγονός ότι μια ομάδα της Scala έφτασε στην πινακίδα της πόλης δεν σημαίνει ότι η κύρια ουκρανική δύναμη -η 47η, η 65η και η 118η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία με περίπου 6.000 άτομα μεταξύ τους- έχουν επίσης προωθηθεί νότια κατά μήκος του T0408. Η δουλειά της Skala είναι να κινείται γρήγορα σε κοντινή απόσταση από τις εχθρικές δυνάμεις και να ανιχνεύει στόχους για το πυροβολικό, τόσο πεζή όσο και από αέρος με τον στόλο των μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών της.

"Η Skala ειδικεύεται στην αναγνώριση", δήλωσε στην Kyiv Post ο Yuriy Harkaviy, διοικητής του τάγματος. "Έτσι, πολεμάμε όχι μόνο με τη χρήση όπλων, αλλά με την εξυπνάδα και την οξύτητα του μυαλού μας".

📷Soldiers of Skala Assault Battalion, together with other elements of Ukrainian Armed Forces, entered Robotyne in #Zaporizhzhia Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/XwhVgjTd3M