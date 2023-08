Ουκρανία: Ένα πολύ σπάνιο όχημα μάχης εμφανίστηκε στο νότιο μέτωπο

Του David Axe

Σε ένα πεδίο μάχης που είναι σχεδόν γεμάτο με παράξενα και σπάνια οχήματα μάχης, το BTM-3 ίσως είναι το πιο παράξενο και σπάνιο. Δεν είναι τανκ. Δεν είναι όχημα μάχης πεζικού. Δεν είναι καν ένα τεθωρακισμένο όχημα μηχανικού, μια κατηγορία οχημάτων ακραίας εξειδίκευσης.

Όχι, το BTM-3 είναι ένα όχημα ορυγμάτων. Και όπως υποδηλώνει το όνομά του, κάνει ένα πράγμα: σκάβει χαρακώματα. Το 37 τόνων, διθέσιο BTM-3 συνδυάζει το σασί ενός πετρελαιοκίνητου ελκυστήρα βαρέως πυροβολικού AT-T -ο οποίος βασίζεται σε αυτό ενός άρματος T-54- με έναν εκσκαφέα σαν αλυσοπρίονο.

Ένα BTM-3 μπορεί να σκάψει ένα όρυγμα βάθους ενάμιση μέτρου και πλάτους περίπου ενός με ρυθμό έως και 800 μέτρα την ώρα, είναι δηλαδή αρκετά γρήγορο.

Ενώ θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι ο ρωσικός στρατός θα χρησιμοποιήσει σοβιετικής εποχής BTM-3 -οι Ρώσοι άλλωστε έχτισαν εκατοντάδες χιλιόμετρα χαρακωμάτων τον περασμένο χειμώνα και αυτή την άνοιξη, καθώς πέρασαν σε αμυντική θέση στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας- τα BTM-3 λειτουργούν και για τον ουκρανικό στρατό.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την ή πριν από την Τρίτη απεικονίζει ένα από τα περίπου 10 πρώην σοβιετικά BTM-3 του ουκρανικού στρατού να τρέχει κατά μήκος ενός χωματόδρομου στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία.

Η Ζαπορίζια είναι ένας από τους τόπους της πολυαναμενόμενης αντεπίθεσης της Ουκρανίας για το 2023, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου. Οι ουκρανικές ταξιαρχίες από τότε έχουν προχωρήσει μερικά χιλιόμετρα κατά μήκος διαφόρων αξόνων.

Τα χαρακώματα καθόρισαν τις μάχες. Οι Ρώσοι έσκαψαν χαρακώματα για να επιβραδύνουν την προέλαση των Ουκρανών- τώρα οι Ουκρανοί τα σκάβουν για να εδραιώσουν τα εδαφικά τους κέρδη.

Είναι προφανές ότι τα BTM-3 -μαζί με άλλα οχήματα όπως το ρωσικό BTM-4 και το ουκρανικό PZM-3- έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία αυτών των χαρακωμάτων, μαζί με μη στρατιωτικά μηχανήματα.

Αυτά τα στρατιωτικά οχήματα ορυγμάτων είναι πολύ πιο συνηθισμένα στην πρώην Σοβιετική Ένωση απ' ό,τι στη Δύση. Το έδαφος και το κλίμα εξηγούν το γιατί.

"Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές στη Σοβιετική Ένωση προφανώς αντιλαμβάνονται μια σημαντική ανάγκη για τη διάνοιξη ορυγμάτων σε παγωμένα εδάφη", σημειώνει το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ σε μια έκθεση του 1980. "Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο σε παγωμένα εδάφη".

Ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι τα χαρακώματα θα κυριαρχούσαν στην τρέχουσα φάση του 18μηνου ευρύτερου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα χαρακώματα διατρέχουν το δόγμα του ρωσικού στρατού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να ακολουθεί και ο ουκρανικός στρατός.

Όταν μια ρωσική ή ουκρανική ταξιαρχία βρίσκεται σε άμυνα, έστω και προσωρινά, θα σκάψει. Κυριολεκτικά. "Το έργο των μηχανημάτων κατασκευής ορυγμάτων και των μπουλντόζων θα συμπληρωθεί με παλιομοδίτικα φτυάρια για να παρέχει προστασία στους άνδρες και τον εξοπλισμό", εξηγούν οι Lester Grau και Charles Bartles στο βιβλίο του The Russian Way of War.

Πολλές από τις εργασίες εκτελούνται από μη-στρατιωτικούς εργολάβους. Αλλά είναι ακριβό και επικίνδυνο για τα πληρώματα, για έναν στρατό να προσλαμβάνει πολίτες για να κάνουν τις δουλειές των στρατιωτών. Οι εργολάβοι που εργάζονται για τους Ρώσους έχασαν τόσους πολλούς εκσκαφείς και χειριστές από τις επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, ώστε ο ρωσικός στρατός έσπευσε στο μέτωπο με αυτοσχέδια οχήματα αεράμυνας και τους ανέθεσε να συνοδεύουν τους εργολάβους ενώ έσκαβαν.

Όπου ήταν δυνατόν, ο ρωσικός στρατός ανέπτυξε τα δικά του χαρακώματα. Αλλά υπάρχουν ελάχιστα πλάνα τους σε δράση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου. Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο στα τέλη του περασμένου έτους απεικονίζει ένα BTM-3 να σκάβει χαρακώματα στην περιφέρεια Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Αλλά είναι προφανές ότι τα περίεργα αυτά οχήματα ήταν απασχολημένα και στη Ζαπορίζια. Και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης.