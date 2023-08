New Balance: Ο "Έλληνας" πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα brands αθλητικών στον κόσμο

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Τα αθλητικά παπούτσια New Balance τα γνωρίζουν πολλοί, αν όχι όλοι. Αυτό που όμως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ο πρωταγωνιστής που κρύβεται πίσω από μία από τις πιο πετυχημένες μάρκες sneakers σε όλο τον κόσμο, είναι… "Έλληνας”.

Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός Τζιμ Ντέιβις ενσαρκώνει ίσως με τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο… American Dream, καθώς η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει το πώς η αφοσίωση, η φιλοδοξία, η αποφασιστικότητα αλλά και το… ανοιχτό μυαλό, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα success stories, ανεξάρτητα από την καταγωγή του καθενός.

Ο Ντέιβις γεννήθηκε το 1943 στον Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης. Γιος Ελλήνων μεταναστών, ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή από τα εστιατόρια του πατέρα του, μια εμπειρία που σίγουρα τον βοήθησε να αναπτύξει ικανότητες αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους, οι οποίες μετέπειτα θα αποδεικνύονταν κρίσιμες για την καριέρα του.

Στο κολέγιο σπούδασε Βιολογία και Χημεία, με την προοπτική να γίνει γιατρός. Ωστόσο, ένας καθηγητής αναγνώρισε το ταλέντο του στις πωλήσεις και τον ενθάρρυνε να επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Ο Ντέιβις -ευτυχώς- τον άκουσε και τα… υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο Ντέιβις είναι σήμερα ο πρόεδρος και ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της New Balance, της εταιρείας με έδρα τη Βοστώνη που κατασκευάζει ή συναρμολογεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια στις ΗΠΑ ετησίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το 2022, η New Balance κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ 5,3 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας άλμα 21% σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο CEO της εταιρείας, Joe Preston, καθώς, μη όντας εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η New Balance δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα με το Forbes, ο Ντέιβις και η οικογένειά του κατέχουν περίπου το 95% της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το 1977 εντάχθηκε στη New Balance και η σύζυγος του Ντέιβις, Αν, η οποία σήμερα είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Ο ίδιος ο Ντέιβις "φιγουράρει” πάντα στις λίστες με τους δισεκατομμυριούχους και τους πλουσιότερους Έλληνες του κόσμου. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη θέση Νο 574 της real-time λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes, με περιουσία που "αγγίζει” τα 4,9 δισ. δολάρια.

Το πόδι της… κότας

Πώς όμως ο Ντέιβις έφτασε από τα εστιατόρια του πατέρα του να διοικεί έναν παγκόσμιο κολοσσό;

Ο Ντέιβις αγόρασε το 1972 τη New Balance, που τότε ήταν μια εταιρεία με… 6 εργαζόμενους. Η ιστορία της New Balance ξεκινά, ωστόσο, πολύ παλαιότερα, και συγκεκριμένα το 1906, όταν, στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, ένας Άγγλος μετανάστης ονόματι Γουίλιαμ Ρίλεϊ ιδρύει τη New Balance Arch Support Company. Ο Ρίλεϊ φέρεται να εμπνεύστηκε από το πόδι της… κότας που στηρίζεται σε τρία σημεία για να προσφέρει τη μέγιστη ισορροπία ("balance”) και οραματίστηκε ένα προϊόν που θα απευθυνόταν σε όσους εργάζονταν πολλές ώρες όρθιοι.

Το 1927, ο Ρίλεϊ προσλαμβάνει τον Άρθουρ Χολ σαν πλανόδιο πωλητή, καθώς τα προϊόντα New Balance δεν πωλούνται ακόμη σε καταστήματα λιανικής. Ο Χολ γίνεται συνεταίρος στην εταιρεία το 1936, ενώ το 1938 η New Balance δημιουργεί το πρώτο της παπούτσι για τρέξιμο για έναν τοπικό σύλλογο τρεξίματος. Αυτά τα πρώτα παπούτσια είναι κατασκευασμένα από δέρμα καγκουρό.

Το 1956, η κόρη του Χολ, Eleanor και ο σύζυγός της, Paul Kidd, αγοράζουν την εταιρεία. Αρχικά, οι Kidds διατηρούν την κύρια εστίαση της εταιρείας στην πώληση προϊόντων ορθοπεδικών υποδημάτων, αλλά σύντομα αποκτούν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αθλητικών υποδημάτων. Το 1960 σχεδιάστηκε το πρώτο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών, με την εταιρεία να προσφέρει τα προϊόντα της σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με τον κάθε τύπο ποδιού.

Το 1972 εμφανίζεται ο Ντέιβις και εκδηλώνει ενδιαφέρον για την εταιρεία. Τελικά, δεν τον πείθει η επένδυση και αποχωρεί. Ωστόσο, επιστρέφοντας λίγους μήνες μετά στη Βοστόνη για τον Μαραθώνιο, μετανιώνει και κάνει προσφορά. Τελικά, αγοράζει τη New Balance έναντι… 100.000 δολαρίων.

Τότε, η New Balance είχε μόνο έξι εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, που παρήγαγαν 20-30 ζευγάρια παπούτσια την ημέρα. Ο Ντέιβις μετέτρεψε τη New Balance σε μια κορυφαία εταιρεία κατασκευής υποδημάτων, με πέντε εργοστάσια στις ΗΠΑ, ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Το 1976 ο Ντέιβις λάνσαρε το θρυλικό "320” – το πρώτο παπούτσι που φέρει το διάσημο πλέον λογότυπο "N”, το οποίο βραβεύτηκε ως το καλύτερο παπούτσι για τρέξιμο από το περιοδικό "Runner’s World”.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η New Balance συνεχίζει να κατασκευάζει τα παπούτσια της στις ΗΠΑ, όταν πολλοί από τους ανταγωνιστές της έχουν μεταφέρει την παραγωγή σε ασιατικές χώρες για να μειώσουν το κόστος.

Τα εμπόδια και το φιλανθρωπικό έργο

Η New Balance βρέθηκε πριν λίγα χρόνια στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε χρηματοδοτήσει την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η αποκάλυψη πυροδότησε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στα social media, με χρήστες να καταστρέφουν ή να πετούν τα New Balance αθλητικά τους, καλώντας τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να μποϊκοτάρουν την εταιρεία.

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν όταν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις ότι ο ίδιος ο Ντέιβις είχε δωρίσει σχεδόν 400.000 δολάρια στην Trump Victory Committee τον Σεπτέμβριο του 2016. Στέλεχος της εταιρεία διευκρίνισε ότι η στήριξη στον Τραμπ αφορούσε μόνο τη θέση του ενάντια στη συμφωνία Trans Pacific Partnership.

Ένα άλλο μελανό σημείο στην ιστορία της New Balance ήταν η δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων με την ποδοσφαιρική ομάδα Liverpool FC, η οποία αποφάσισε να τερματίσει πρόωρα τη συμφωνία χορηγίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με τη New Balance για να συνεργαστεί με τη Nike. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η εταιρεία υποδημάτων είχε το δικαίωμα να ανανεώσει τη χορηγία της, εάν ταίριαζε με την προσφορά οποιουδήποτε ανταγωνιστή. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και τελικά κέρδισε η Λίβερπουλ.

Ο Ντέιβις, ωστόσο, κατάφερε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να επανακάμψει και να αποκαταστήσει τη φήμη του brand του. Σε αυτό βοήθησε και η πλούσια φιλανθρωπική του δραστηριότητα.

Ο Ντέιβις έχει, μεταξύ άλλων, δωρίσει 5 εκατ. δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Maine, ενώ στο Middlebury College μία βιβλιοθήκη έχει πάρει το όνομά του. Επιπλέον, έχει ιδρύσει το Ίδρυμα New Balance, σκοπός του οποίου είναι να στηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις που δουλεύουν για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των παιδιών και προωθούν υγιή πρότυπα ζωής και βοηθούν στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

Πέρα από τα αθλητικά παπούτσια, η New Balance είναι επίσης γνωστή για τα είδη υπόδησης, ένδυσης και εξοπλισμού για το λακρός, το μπέιζμπολ και το ποδόσφαιρο, ενώ οι επενδύσεις του Ντέιβις επεκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην εταιρεία ηλεκτροκίνησης XL Fleet, κατέχοντας το 9% της εταιρείας, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο στα τέλη του 2020. Επιπλέον, το 2015, τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μεταφέρθηκαν σε ένα συγκρότημα που ανέπτυξε ο Ντέιβις, με την επένδυση να ανέρχεται σε 500 εκατ. δολάρια. Το "Boston Landing” περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους προπόνησης για τους Boston Bruins και τους Celtics.