"50 άνω των 50": Οι πιο επιδραστικές και επιτυχημένες γυναίκες σε επενδύσεις, καινοτομία, lifestyle

Της Maggy McGrath

H φετινή λίστα "50 Over 50" ίσως είναι η πιο δυνατή από τις τρεις που έχει καταρτίσει το Forbes. H σφαίρα επιρροή των γυναικών που περιλαμβάνοντας σε αυτήν εκτείνεται από τα βάθη της θάλασσας μέχρι -κυριολεκτικά- το διάστημα.

Η 63χρονη αστροναύτης Peggy Whitson έγραψε ιστορία φέτος την άνοιξη, όταν έγινε η πρώτη επικεφαλής ιδιωτικής αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η Monica Jain, 60 ετών σήμερα, ίδρυσε το Fish 2.0 Ventures το 2012 διευκολύνοντας τη διάθεση περίπου 400 εκατ. δολαρίων σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής. Πίσω στην... ξηρά, η Caryn Seidman-Becker, η Patti LaBelle και η Valerie Griffith δημιουργούν εμπορικά σήματα (Clear Secure, Patti's Good Life και SkinnyDipped, αντίστοιχα) με εκατομμύρια καταναλωτές.

Αυτά είναι μόνο πέντε από τα 200 νέα πρόσωπα της λίστας 2023 "50 Over 50", η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Mika Brzezinski και την πρωτοβουλία της "Know Your Value Initiative" που ξεκίνησε το 2021, αναδεικνύοντας τις γυναίκες που υλοποιούν το πιο καινοτόμο και επιδραστικό έργο τους στα 50, 60, 70 τους - ή και πιο μετά

Η λίστα χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: καινοτομία, επιδραστικότητα, επενδύσεις και lifestyle, καθώς και σε δεκάδες επιμέρους τομείς, όπως το real estate, τα κρυπτονομίσματα, η βιοτεχνολογία και ο χορός.

Στη φετινή λίστα σχεδόν οι μισές από τις 200 γυναίκες είτε έχουν ιδρύσει είτε είναι ιδιοκτήτριες των επιχειρήσεών τους - το υψηλότερο ποσοστό ιδρυτών στα τρία χρόνια που καταρτίζεται η λίστα.

Ορισμένες, μάλιστα, δεν έχουν ιδρύσει μόνο μία εταιρεία: Η Mariam Naficy, 52 ετών, ίδρυσε την eve.com το 1998 και την πούλησε έναντι 100 εκατ. δολαρίων σε μετρητά δύο εβδομάδες πριν από την κατάρρευση του Nasdaq το 2000. Το 2007 ξεκίνησε την αγορά τέχνης και σχεδιασμού Minted, την ανέπτυξε σε μια επιχείρηση αξίας 300 εκατ. δολαρίων και το 2021 ίδρυσε την Heretic Ventures για να επενδύσει σε εταιρείες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η 56χρονη χημικός Carolyn Bertozzi έχει ιδρύσει ή συνιδρύσει οκτώ επιχειρήσεις στην επαγγελματική σταδιοδρομία της - και αν αυτό δεν ακούγεται αρκετά παραγωγικό, ας σημειωθεί πως το 2022 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Χημείας.

Η διαδικασία διαμόρφωσης της λίστας διήρκεσε πέντε μήνες. Η αρχή έγινε με το άνοιγμα των υποψηφιοτήτων στο ευρύ κοινό -μια διαδικασία που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες υποψηφιότητες τα τελευταία τρία χρόνια- και έπειτα ζητήσαμε από την ομάδα Know Your Value και τους δημοσιογράφους του Forbes να μας δώσουν πληροφορίες για τις πιο επιδραστικές γυναίκες ανά τομέα.

Για να περιορίσουμε τον τεράστιο αριθμό υποψηφιοτήτων στις τελικές 200, θέσαμε μερικά ερωτήματα: "Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά σας μετά τα 50"; "Αναλάβατε έναν νέο ή πιο επιδραστικό ρόλο ακόμα πιο μετά στη ζωή σας;" "Κάνατε μια μεγάλη στροφή;"

Αφού έδωσαν τις απαντήσεις τους, μια ομάδα ημιφιναλίστ στάλθηκε σε 12 ειδικούς κριτές - μια επιτροπή που περιλάμβανε μεταξύ άλλων τις επιχειρηματίες Bobbi Brown και Miyoko Schinner, τις χρηματοδότριες Suzanne Shank και Anne Finucane και την πρόεδρο του "Spelman" Helene Gayle. Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε το επιχειρηματικό δαιμόνιο των υποψηφίων, την εμβέλειά τους και την "αξιοπιστία" τους και υπέβαλαν και τα δικά τους ερωτήματα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με έναν τελικό γύρο εξέτασης και ελέγχου των στοιχείων.

Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι μια ομάδα γυναικών που βλέπουν την ηλικία ως το απόλυτο πλεονέκτημά τους.

"Ήμουν πολύ καλύτερη αστροναύτης, μπαίνοντας πιο αργά σε αποστολές και έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία από τη ζωή", σχολίασε η Whitson. Πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση στο διάστημα μετά τα 42 και δύο δεκαετίες αργότερα αξιοποιεί αυτή την εμπειρία για να βοηθήσει την εταιρεία διαστημικών υποδομών Axiom να κατασκευάσει τον πρώτο εμπορικό διαστημικό σταθμό του γαλαξία.

Η 64χρονη συγγραφέας, κάτοχος του βραβείου "MacArthur" και ακτιβίστρια Catherine Coleman Flowers συνεργάζεται με ηγέτες πέρα από κομματικές γραμμές και επισημαίνει πως το είσαι πάνω από 50 ετών είναι το κλειδί για πολλές από αυτές τις συνομιλίες: "Έχω μάθει πώς να τα πηγαίνω καλά με τους ανθρώπους", λέει. "Πρέπει να συναντάς τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται. Το έμαθα αυτό με την ηλικία, γιατί όταν ήμουν νεότερη, δεν είχα τη δέουσα υπομονή".

Ή, όπως το έθεσε η Mel Robbins -η 54χρονη podcaster και συγγραφέας μπεστ-σέλερ- με απόλυτη ειλικρίνεια: "Είσαι σοφή. Έχεις εμπειρία... Ξέρεις την αξία σου και λες τη γνώμη σου. Και μόλις τώρα ξεκινάς. Μου αρέσει πολύ που είμαι στα 50".

Lifestyle

- Carolyn Aronson, Ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της It's a 10 Haircare

- Patti LaBelle, ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της Patti's Good Life

- Judy Blume, συγγραφέας

- Gina Boswell, CEO της Bath&Body Works

- Donna Carpenter, ιδιοκτήτρια και πρόεδρος ΔΣ της The Burton

- Cynthia Chavez Lamar, διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου των Ινδιάνων της Αμερικής, Ίδρυμα Smithsonian

- Katie Couric, δημοσιογράφος και συνιδρυτής της Katie Couric Media

- Jamie Lee Curtis, ηθοποιός, παραγωγός, συγγραφέας

- Pixie Paula Dezzutti, CEO και ιδιοκτήτρια του Αποστακτηρίου Striped Pig και του περιοδικού Skirt

- Patricia Field, σχεδιάστρια

Επιδραστικότητα

- Ramona Bennett, ακτιβίστρια

- Ertharin Cousin, φιλάνθρωπος, διατροφικά συστήματα για το μέλλον

- Susan Armiger, πρόεδρος και CEO της Catalight

- Avril Benoît, εκτελεστική διευθύντρια των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ΗΠΑ"

- Miriam Roskin Berger, διευθύντρια χοροθεραπείας στο Κέντρο Χορού 92NY Harkness

- Kitty Block, CEO και πρόεδρος της The Human Society

- Jean Case, πρόεδρος του National Geographic

- Bonnie Castillo, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Νοσηλευτριών

- JoAnn Chávez, αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της DTE Energy

- Catherine Coleman Flowers, ιδρύτρια και CEO του Κέντρου Αγροτικών Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης (CREEJ)

Καινοτομία



- Alice Agogino, συνιδρύτρια και CEO της Squishy Robotics

- Amena Ali, CEO της Optoro

- April Anthony, CEO της Vital Caring

- Tracey Armstrong, πρόεδρος και CEO του Copyright Clearance Center

VIEW PROFILE

- Gina Bartasi, ιδρύτρια της Kindbody

- Carolyn Bertozzi, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Stanford

VIEW PROFILE

- Gail Boudreaux, CEO Anthem/Elevance Health

- Cynthia Breazeal, κοσμήτορας του ΜΙΤ (Ψηφιακή Εκπαίδευση)

- Safra Catz, CEO της Oracle

- Sallie (Penny) Chisholm, ωκεανογράφος και καθηγήτρια στο MIT

Επενδύσεις

- Geeta Aiyer, πρόεδρος και ιδρύτρια της Boston Common Asset Managemen

- Mimi Alemayehou, ανώτερος σύμβουλος του Ομίλου Three Cairns

- Cate Ambrose, CEO και μέλος ΔΣ της Global Private Capital Association

- Lisa Audet, ιδρύτρια και CIO της Tall Trees Capital Management

- Anna Barber, συνεργάτης στο M13

- Lise Buyer, ιδρύτρια του Ομίλου Class V

- Jean Chatzky, συνιδρύτρια και CEO της Hermoney Media

- Trish Costello, ιδρύτρια και CEO της Portfolia

- Luan Cox, συνιδρύτρια, CEO, προεδρος της FINMKT

- Dina DiLorenzo, συμπρόεδρος σε Guggenheim Partners