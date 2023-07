Τακτικές αιφνιδιασμού από τους Ουκρανούς πεζοναύτες για να σοκάρουν τους Ρώσους

Του David Axe

Βίντεο που τράβηξαν οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν μια βίαιη, δημιουργική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ουκρανοί πεζοναύτες δυτικά της Μακαρίβκα κοντά στην κοιλάδα του ποταμού Μόκρι Γιάλι στα τέλη Ιουνίου.

Εντέλει η επίθεση απέτυχε – και τα βίντεο υποδηλώνουν το γιατί. Οι διμοιρίες των Πεζοναυτών προωθήθηκαν περισσότερο από τα υποστηρικτικά άρματα μάχης – ουσιαστικά άφησαν πίσω τους τη βαριά δύναμη πυρός που χρειάζονταν για να διατηρήσουν τα κέρδη τους επί του πεδίου.

Same assault, different angle of the coordinated attack on trenches west of Makarivka. https://t.co/AD6r8iv8WB pic.twitter.com/MLE2Qma3Sm