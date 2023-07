Η πρώτη συλλέκτρια του Van Gogh… πριν καν τον θάνατό του

Mια έκθεση της Βελγίδας πρωτοποριακής καλλιτέχνιδος, Anna Boch, στην οποία περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– πίνακας με μια σκηνή από το εσωτερικό του διαμερίσματός της, στο οποίο ξεχωρίζει το έργο του Vincent Van Gogh "Peach Trees in Blossom", είναι η αφορμή για να πέσει φως στην ταυτότητα του πρώτου συλλέκτη μετά… ή και πριν τον θάνατό του.

To έργο της Anna Boch, μέσα στο οποίο φαίνεται αυτό του Vincent Van Gogh.

Στο έργο ειδικότερα, το οποίο θα διατεθεί στην αναδρομική έκθεση της δημιουργού στο μουσείο μοντέρνας τέχνης Mu.ZEE της Οστάνδης, δείχνει μόνο την αριστερή άκρη του "Peach Trees in Blossom" και αποκαλύπτει τον θαυμασμό της στον Ολλανδό ζωγράφο. H Boch ήταν η μοναδική γυναίκα, μέλος της προοδευτικής καλλιτεχνικής ομάδας "Les Vingt", στις Βρυξέλλες το 1885-93, ενώ ο Van Gogh είχε προσκληθεί να εκθέσει μαζί τους τον Φεβρουάριο του 1890, όταν και απεβίωσε.

Πότε τον αγόρασε

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Βελγίδα δημιουργός αγόρασε το "Peach Trees in Blossom", πληρώνοντας 350 τότε φράγκα και το κρέμασε σε μια φανταχτερή κορνίζα, ακριβώς για να του προσδώσει κύρος. Δεκαπέντε μήνες νωρίτερα, μάλιστα, η Boch είχε επίσης πληρώσει προκειμένου να αποκτήσει το "The Red Vineyard", τον μοναδικό δηλαδή αναγνωρισμένο πίνακα που διέθεσε στην αγορά ο Van Gogh κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η επιλογή των συγκεκριμένων δημιουργιών αποδεικνύει σαφώς πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριες του Ολλανδού ζωγράφου, ο οποίος επηρέασε σημαντικά την πορεία της, γεγονός που καταλαβαίνει εύκολα κανείς αν ρίξει, για παράδειγμα, μια ματιά στο έργο της, "Sheaves and Windmill", το οποίο θυμίζει αναμφισβήτητα τις σκηνές του Van Gogh.

Peach Trees in Blossom, Vincent Van Gogh

Tα άλλα αριστουργήματα στην έκθεση

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην Οστάνδη θα παρουσιαστεί επίσης μια ανέκδοτη επιστολή του αδελφού του Vincent, Τheo, σε έναν επίσης Βέλγο καλλιτέχνη. Όπως γίνεται γνωστό, την 6η Ιουνίου 1890, έναν μήνα πριν από την αυτοκτονία του Vincent, o Theo είχε αναβάλει μια συνάντηση με τον Βέλγο, καθώς, όπως έγραφε, έπρεπε να βοηθήσει τον αδελφό του με μια "εγκατάσταση", που αφορούσε πιθανότατα το κρέμασμα πινάκων σε τοίχους. Το γράμμα του Theo καταλήγει επισημαίνοντας πως ήθελε να δείξει στον Βέλγο καλλιτέχνη κάποιο έργο του αδερφού του. Η συνάντηση στο Παρίσι αναβλήθηκε για τις 22 Ιουνίου, με τον ίδιο να αναφέρει πως οι πίνακες άρεσαν πολύ στον δημιουργό και έδειξε να τους καταλαβαίνει.