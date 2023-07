AVE: Οι κινήσεις Βαρδινογιάννη στα ποτά του Αντετοκούμπο - Τρόφιμα και το στοίχημα εξυγίανσης

Tου Γιώργου Λαμπίρη

Στροφή σε νέες δραστηριότητες με επίκεντρο τον κλάδο των τροφίμων έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα η AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη. Το ενδιαφέρον του ομίλου στρέφεται εντονότερα στα τρόφιμα και τα ποτά, ενώ εκτός από τις ήδη υλοποιηθείσες κινήσεις, αναζητά και άλλες συνεργασίες ή εξαγορές.

Η AVE έχει κάνει διαδοχικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων είναι η αποκλειστική εισαγωγή των προϊόντων της Ready Nutrition. Η Ready Nutrition αποτελεί ένα από τα επιχειρηματικά εγχειρήματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας είναι μεταξύ των μετόχων της Ready Nutrition, στην οποία επένδυσε το 2020. Στην Ελλάδα διατίθενται προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των αθλητικών ποτών (sports drinks).

Eπιπλέον η AVE έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Ferro, που παράγει κριτσίνια, παξιμάδια και συναφή προϊόντα, η οποία διατηρεί εργοστάσιο στη Λαμία για λογαριασμό της οποίας κάνει την αποκλειστική διανομή.

Συν τοις άλλοις ο εισηγμένος όμιλος έχει αναλάβει και την αποκλειστική διανομή των τυροκομικών προϊόντων "Ρούμελη", η οποία εδρεύει στη Μακρακώμη Φθιώτιδας.

Ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας, αναφέρει σχετικά ότι "ο όμιλος έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στον κλάδο των τροφίμων. Εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες εξαγοράς μικρών εταιρειών παραγωγής τροφίμων και ποτών, μας ενδιαφέρει να επεκταθούμε σε αυτόν τον τομέα και μέσω εξαγορών".

Επιπλέον, ο όμιλος μέσω της Retail & More διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα της Carrefour στην Ελλάδα, δραστηριότητα από την οποία προσβλέπει σε ανάπτυξη κυρίως λόγω τουρισμού και αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της πολυεθνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Η ίδρυση της AVE Dairy

Θυμίζουμε ότι μεταξύ των νέων κινήσεων στις οποίες έχει προβεί είναι η σύσταση εταιρείας γαλακτοκομικών προϊόντων και μέσω αυτής διερευνά το ενδεχόμενο εξαγοράς τυροκομικής μονάδας. Η AVE Dairy όπως είναι το όνομα της συγκεκριμένης επιχείρησης εξετάζει αυτή την περίοδο το άνοιγμα σε τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα με εξαγορά παραγωγικής εγκατάστασης, χωρίς προς το παρόν να έχει ευοδώσει κάτι συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση.

Aναδιάρθρωση και εξυγίανση

Ευρύτερα πάντως όμιλος AVE έχει κάνει δραστικές κινήσεις αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατη από αυτές τις κινήσεις είναι η αποεπένδυση από την εταιρεία διανομής συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας Kristelcom Ltd. Mάλιστα εκτός από την πώληση της Kristelcom από τον όμιλο και οι θυγατρικές της εταιρείες Teleunicom Ltd με έδρα την Κύπρο, Globalsat Α.Ε, Anadisis Α.Ε. και Teleunicom Α.Ε. δεν ανήκουν πλέον στον όμιλο. Οι εν λόγω εταιρείες συνεργάζονται, σε αρκετές περιπτώσεις κατ' αποκλειστικότητα, με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας, των οποίων τα προϊόντα διαθέτουν στην ελληνική και κυπριακή αγορά και τους τελικούς καταναλωτές τους, μέσω δικτύου συνεργατών τους. Ενδεικτικά brands που ο όμιλος Kristelcom αντιπροσωπεύει είναι: Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Celly, Sencor, Lamart, Yenkee, Fieldman, Sage κ.α.

Να σημειωθεί ότι το 50% και 2 μετοχές που κατείχε η AVE στην Kristelcom (50,1%) πουλήθηκαν σε εταιρείες συμφερόντων των, Βασίλη Παπαδόπουλου, Αθανάσιου Μπακόπουλου και Νίκου Βαρδινογιάννη, ήτοι κατ’ αντιστοιχία στις Vapad Ltd, Sidis Enterprises Ltd και Tethys Ltd με αξία πώλησης στα 6 εκατ. ευρώ και ζημία συναλλαγής ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η αξία για το 50% και τις 2 μετοχές ήταν 8,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα διανομής συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας από την οποία αποχωρεί ο όμιλος μέσω της πώλησης της Kristelcom, είχε τζίρο 129,9 εκατ. ευρώ, ήτοι περίπου το 90% των ενοποιημένων πωλήσεων και αποτελούσε την κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο ομίλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την AVE στη χρήση 2022 ανήλθε σε 143,21 εκ. ευρώ έναντι 142,88 εκ. ευρώ (+0,2%) το 2021. Το μεικτό κέρδος στη χρήση του 2022 ανήλθε σε 16,99 εκ. ευρώ για τον όμιλο έναντι 16,18 εκ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,49 εκ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 6,36 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

"Στόχος να σταματήσει ο βασικός μέτοχος να βάζει λεφτά"

Στόχος του ομίλου σύμφωνα με τον Θωμά Ρούμπα, είναι να καταστεί ο όμιλος υγιής οικονομικά, καθαρίζοντας τον ισολογισμό του. Σημειώνεται ότι η AVE επιβαρύνεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό 30,98 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμο δανεισμό 12,43 εκατ. ευρώ. Σε ερώτημα για το εάν ο βασικός μέτοχος, Νίκος Βαρδινογιάννης, θα συνεχίζει να στηρίζει την εταιρεία ο κύριος Ρούμπας απάντησε ότι: "μέχρι στιγμής έχει διαθέσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του και το εάν θα πει αύριο ή μεθαύριο ότι σταματάει να το κάνει. Η ιστορία πάντως έχει δείξει ότι στηρίζει. Στόχος της διοίκησης είναι να σταματήσει κάποια στιγμή ο βασικός μέτοχος να βάζει λεφτά. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας αξιοπρεπής ισολογισμός χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα έως αυτή τη στιγμή. Του χρόνου τέτοια εποχή, θέλω να πιστεύω ότι ο ισολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Επίσης, επιδιώκουμε όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε να έχουν στο εξής κερδοφορία και προοπτική. Έως τώρα οι δουλειές της AVE όπως ο τομέας των ταινιών, του Allou Fun Park, οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν ζημιογόνες".

Διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι για τη στήριξη της εταιρείας είναι προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και πιθανότατα ακόμα μία αύξηση κεφαλαίου έως το τέλος του έτους.

Η ΑVE Α.Ε. ιδρύθηκε το 1982, ως εταιρεία διανομής ταινιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έκτοτε, διείσδυσε ευρέως στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας αποτελούμενη από ένα σύνολο εταιρeιών που κάλυπτε ευρύ φάσμα στρατηγικών δραστηριοτήτων (κινηματογράφος, video, τηλεόραση, πάρκα ψυχαγωγίας, τεχνολογία, κλπ.). Θυμίζουμε ότι το 2003 εξαγόρασε την Power Music, σημερινή Power Media Productions αλλά και τη Ster Cinemas. Το 2004 ακολούθησε η εξαγορά του 42% του Allou Fun Park και το 2005 η εξαγορά της Προοπτική Α.Ε. εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ενώ ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2006 αύξησε το ποσοστό της στο Allou Fun Park με επιπλέον ποσοστό 9%, αποκτώντας το 100% το 2017. Η εξαγορά του ομίλου Kristelcom πραγματοποιήθηκε το 2019, ενώ την ίδια χρονιά ξεκίνησε η διαδικασία αναδιάρθρωσης του ομίλου μέσω συγχωνεύσεων εταιρειών συμφερόντων του. Το 2020 πούλησε τόσο την Ster Cinemas όσο και την Odeon Entertainment που είχε ιδρύσει το 2016 με αντικείμενο τη διαχείριση κινηματογράφων. Το 2021 ο όμιλος προχώρησε στην απόσχιση και μεταβίβαση του κλάδου εκμετάλλευσης των ψυχαγωγικών πάρκων Allou Fun Park και Kidom που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής σε συνέχεια της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του.