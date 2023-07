Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα παλιά άρματα T-54 ως πολυβολεία

Ένα τρένο με άρματα μάχης T-54 και T-55, ηλικίας έξι δεκαετιών, που κατευθύνεται από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία προς τη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία, αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση της βίας του 16μηνου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι χρειάζονται αυτά τα γηρασμένα άρματα επειδή έχουν χάσει περισσότερα από 2.000 σύγχρονα τανκς και δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να αναπτύσσουν μόνο τα καλύτερα τεθωρακισμένα τους. Πρέπει να τα καταφέρουν με ό,τι έχουν διαθέσιμο.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρωσικός στρατός αναμένει από τις μονάδες που θα παραλάβουν τα Τ-54 και Τ-55 της δεκαετίας του 1950 και του '60 να στείλουν τα γερασμένα οχήματα σε απευθείας μάχη με πιο εξελιγμένα ουκρανικά άρματα μάχης Challenger 2, Leopard 2 και M-1A1, όταν αυτά παραδοθούν.

Όχι, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα παλαιότερα άρματα κυρίως ως ένα είδος πυροβολικού. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι, ως πυροβολικό, τα άρματα αυτά δεν είναι εντελώς άχρηστα.

Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμάκωσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 με περίπου 3.000 άρματα μάχης πρώτης γραμμής, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων από τα καλύτερα T-72B3, T-90M και T-80BVM.

Επί έναν χρόνο οι Ρώσοι έχαναν περίπου 150 άρματα μάχης κάθε μήνα από τις ουκρανικές δυνάμεις. Σκεφτείτε πως ολόκληρος ο βρετανικός στρατός έχει 150 άρματα μάχης.

Η ρωσική βιομηχανία έχει προ πολλού χάσει την τεράστια ικανότητα που της επέτρεπε να κατασκευάζει χίλια -ή και περισσότερα- νέα άρματα κάθε χρόνο. Σήμερα, τα δύο εργοστάσια αρμάτων στη Ρωσίας μπορούν να συναρμολογούν ετησίως μόλις μερικές εκατοντάδες T-72B3 και T-90M, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν τα παλιά T-80 σε σύγχρονα T-80BVM.

Θέλοντας απεγνωσμένα να καλύψει τις απώλειές του και προσπαθώντας να αυξήσει τη νέα παραγωγή, το Κρεμλίνο στα μέσα του 2022 άρχισε να μπαίνει στα υπαίθρια γκαράζ αρμάτων του και να ανασύρει εκατοντάδες Τ-62 που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960, εκσυγχρονίστηκαν τη δεκαετία του '80 και σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται γύρω στο 1991, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

