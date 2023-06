Νικόλας Τσάκος: Η ναυτιλία, όπως και η ζωή, είναι μαραθώνιος παρά σπριντ

Η ΤΕΝ έχει κερδοφορία 2,5 δισ. δολάριων, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια τον χρόνο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική αγορά, έχοντας μοιράσει 750 εκατ. σε μερίσματα.

Της Αναστασίας Βαμβακά

Ο διπλός εορτασμός της ΤΕΝ, της ίδρυσής της και της εισόδου της στο New York Stock Exchange (NYSE), συμπίπτει με ακόμα μία χρονιά-ρεκόρ στα έσοδα του ομίλου. Ο Έλληνας εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος της Intertanko, Νικόλας Τσάκος, ίδρυσε την ΤΕΝ ως startup το 1993 –πολύ πριν η έννοια των startups κατακτηθεί ευρέως– και από τότε η πορεία της είναι εντυπωσιακή. Ως καπετάνιος της, στα δύσκολα διαχειρίστηκε πέντε παγκόσμιες κρίσεις, με κάθε φουρτούνα να βρίσκει την ΤΕΝ ακόμα πιο σταθερή. Η εταιρεία έχει μακροχρόνια συμβόλαια με τις εταιρείες-κολοσσούς του κλάδου ενέργειας, ενώ ο όμιλος συνολικά διαχειρίζεται 110 πλοία (tankers - φορτηγά - containerships). Για αυτό που, όμως, ο Νικόλας Τσάκος είναι πιο περήφανος είναι η οικογένειά του. Το πρόσωπο του Νίκου Τσάκου φωτίζεται όταν μιλάει για τα ποδοσφαιρικά βράδια και τις κοινές προπονήσεις με τον γιο του ή χτυπάει το τηλέφωνο και συζητάει με τις κόρες του και τη σύζυγό του για την ακαδημαϊκή τους πορεία. Εξάλλου, ο ίδιος είναι ιδιαίτερα αυστηρός με τον εαυτό του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη δεν έχει "Α" σε όλες τις κατηγορίες που εκείνος ιεραρχεί: οικογένεια, δουλειά, κοινωνική προσφορά και φυσική ευεξία.

Η ΤΕΝ έχει κερδοφορία 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια τον χρόνο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική και κυκλική αγορά, έχοντας μοιράσει 750 εκατομμύρια σε μερίσματα κοινών και προνομιακών μετοχών, κάτι που μεταφράζεται σε 5,5% μερισματική απόδοση ανά έτος. Είναι, μάλιστα, η πιο παλιά εισηγμένη εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στο NYSE, ανεξαρτήτως κλάδου. Το 2022 σημείωσε ρεκόρ καθαρών κερδών, ύψους 204,2 εκατ. δολαρίων, με το 2023 να δείχνει ότι θα ξεπεράσει ξανά τον εαυτό της, καθώς μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα κέρδη αγγίζουν τα 177 εκατ. δολάρια. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαία η πρόσφατη βράβευση του κ. Τσάκου ως "η προσωπικότητα της χρονιάς" από το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο ως ο μακροβιότερος CEO στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

- Το 2022 η ΤΕΝ γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και 30 χρόνια από την ίδρυσή της ως startup. Ποιο είναι το συναίσθημα αυτών των πρώτων τριάντα χρόνων;

Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της εταιρείας ως public, ξεκινώντας το 1993 από το Χρηματιστήριο του Όσλο, και στη συνέχεια μπήκαμε στο Τσάμπιονς Λιγκ των χρηματιστηρίων με την είσοδό μας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ναυτιλία και η πορεία μιας εταιρείας είναι πιο πολύ μαραθώνιος παρά σπριντ και έχουμε ακόμα να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα.

Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χτίσει την εταιρεία είναι διαρκείας. Η εταιρεία ξεκίνησε ως startup και είμαστε η μακροβιότερη public εταιρεία στη ναυτιλία. Σε αυτό με ενέπνευσαν οι σπουδές μου στη Νέα Υόρκη και στο City University του Pr Grammenou, στο οποίο σπουδάζει τώρα και ο γιος μου. Η Αμερική είναι και η χώρα που, αν πιστέψεις και δουλέψεις σκληρά, σε ό,τι κάνεις θα πετύχεις. Κατάφερα έτσι από πολύ μικρή ηλικία, στα 24-25, να είμαι ο νεότερος CEO εταιρείας στο χρηματιστήριο, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις αντίστοιχες θέσεις ήταν άνω των 40.

Βέβαια, λίγα χρόνια αργότερα, η οικονομική έκρηξη που έφεραν οι εταιρείες τεχνολογίας άλλαξε τα δεδομένα και οι CEOs των επόμενων startυps ήταν ήδη δισεκατομμυριούχοι στα 18 τους. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι, αν είχα σπουδάσει στη Δυτική πλευρά των ΗΠΑ, ίσως ήμουν founder και μεγαλομέτοχος τώρα στους μεγάλους κολοσσούς όπως η Google, το Facebook ή η Apple, όταν ξεκινούσαν σε κάποιο γκαράζ εκεί στα ’80s. Ή ότι θα ήταν τελείως υψηλότερη η αποτίμηση της εταιρείας αν την είχα ονοματίσει TEN.com. Αλλά εμάς μας "έφαγε" αυτό που λέμε "η λαμαρίνα", είναι στο DNA μας. Δώσαμε νέα πνοή μέσω της τότε πρωτοποριακής για την εποχή ίδρυσης startup. Ανοίξαμε τον δρόμο σε πολλές εταιρείες, και διεθνείς και ελληνικές. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας κλάδος τουλάχιστον 20 ελληνικών εισηγμένων στα διάφορα χρηματιστήρια, οι οποίες, εκτός από μερικές μικρές ατυχείς εξαιρέσεις, είναι σοβαρές, υγιείς εταιρείες, με καλό όνομα στην αγορά.

- Πόσο έχει διαφοροποιηθεί η ναυτιλία αυτές τις τρεις δεκαετίες και τι έχετε κερδίσει εσείς ως εταιρεία από αυτή την πορεία;

Στα 30 αυτά χρόνια η διαφορά είναι μεγάλη. Τότε ήμασταν σαν τους πρώτους χριστιανούς ιεραποστόλους που μας έριχναν στα θηρία. Από τότε μέχρι και σήμερα η ναυτιλία έχει εξελιχθεί πολύ από τον στενό οικογενειακό χαρακτήρα των διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών σε έναν πιο αυστηρό εταιρικό χαρακτήρα. Προσωπικά, δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολα, αλλά τουλάχιστον είναι τόσο οργανωμένο, που σου επιτρέπει και να προχωράς. Έτσι, από τα πρώτα μας βήματα συνεργαστήκαμε με τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου. Ο εταιρικός μας χαρακτήρας και η πολιτική του openbook βοήθησε στην ανάπτυξη σχέσεων βαθιάς συνεργασίας με παγκόσμιους κολοσσούς της ενέργειας, όπως με την κρατική νορβηγική Εquinor, την Total, την Εxxοn, τη Chevron, την ΒP, με τους οποίους έχουμε μακροχρόνια συνεργασία. Οι πελάτες μας αισθάνονται πιο ασφαλείς γνωρίζοντας κάθε τρίμηνο τι κάνει η εταιρεία.

Η ΤΕΝ στηρίζεται σε γερές βάσεις, γι’ αυτό είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσεται μέσα από τις δυσκολίες. Ξεκινήσαμε το ναυπηγικό μας πρόγραμμα με την κρίση του 1996, στην Άπω Ανατολή, γιατί η περίοδος να επενδύσεις είναι η περίοδος που κανένας δεν θέλει να χρηματοδοτήσει. Πρέπει να βρεις πιο ευρηματικούς τρόπους χρηματοδότησης. Το ίδιο συνέβη και μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους, όταν το παγκόσμιο εμπόριο πάγωσε και οι θαλάσσιες μεταφορές σταμάτησαν, το ίδιο επαναλήφθηκε και στη μεγάλη κρίση των Lehman Βrothers και στις πιο πρόσφατες της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 και της εισβολής στην Ουκρανία.

- Πώς σας επηρέασαν οι δύο τελευταίες κρίσεις και τι εξελίξεις να περιμένουμε στον κλάδο των tankers σε σχέση με τη ρωσοουκρανική πολεμική σύγκρουση, που είναι ακόμη σε εξέλιξη;

Η ΤΕΝ δεν επηρεάστηκε αρνητικά γιατί έχει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα συμβολαίων με τους πελάτες της, αλλά για τη ναυτιλία, και συγκεκριμένα για τον κλάδο των δεξαμενοπλοίων, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος, επειδή στην εποχή της COVID-19 σταμάτησε να μεταφέρεται ενέργεια. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οπωσδήποτε έχουν αλλάξει οι χάρτες της ενέργειας και η αγορά είναι πιο υγιής και σε πολλά σημεία δυνατή. Εμείς, ως public εταιρεία στην Αμερική, που λειτουργεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Αυτό, βέβαια, έχει δώσει τη δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και έτσι να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ένας "γκρίζος στόλος". Αυτά τα πλοία "βγαίνουν" από την κυρίως αγορά και δημιουργούν και για εμάς καλύτερες συνθήκες.

- Θα παραμείνει αυτή η θετική τροχιά της ναυλαγοράς στα δεξαμενόπλοια και το επόμενο διάστημα;

Πιστεύω πως ναι, γιατί, άσχετα με την κρίση της Ουκρανίας, η προσφορά νέου τονάζ βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών. Η αβεβαιότητα για το ποιο θα είναι το επόμενο περιβαλλοντικά επιτρεπτό καύσιμο έχει σταματήσει τις νέες παραγγελίες, άρα η προσφορά και η ζήτηση είναι υπέρ των πλοιοκτητών. Ενεργειακές κρίσεις όπως της Ουκρανίας ανεβάζουν την αγορά ακόμα περισσότερο, παρ’ όλα αυτά προτιμώ μια υγιή, ειρηνική και ασφαλή περίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο με μικρότερα αλλά σταθερά κέρδη.

- Ποια είναι η στρατηγική της ΤΕΝ για τα επόμενα χρόνια;

Στόχος μας είναι να εξελίξουμε την εταιρεία σε ένα πιο πράσινο αύριο. Ποιο είναι αυτό το πιο πράσινο αύριο; Το ψάχνουμε. Σε αυτό το αύριο είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι πάμε μαζί με τους πελάτες μας. Όπως, για παράδειγμα, με έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, την Equinor της Νορβηγίας, συνάψαμε μία νέα συμφωνία με 15 πλοία του στόλου μας να μεταφέρουν νορβηγικό πετρέλαιο. Κάναμε τώρα μια νέα συμφωνία για έξι πλοία τα οποία θα έχουν μακροχρόνιες ναυλώσεις και μηχανές διπλών καυσίμων, θα μπορούν να καίνε και πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο ή μεθάνιο. Προς τα εκεί βαδίζουμε, χέρι-χέρι με τους πελάτες. Προσπαθούμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα το γρηγορότερο δυνατόν.

Αυτό που λίγοι εκτιμούν είναι ότι η ναυτιλία είναι ο οικονομικότερος, πιο αποτελεσματικός και περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος για να μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες αγαθών. Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Μόνον η ΤΕΝ, το 2022, μετέφερε ενέργεια που αντιστοιχεί σε επτά ημέρες παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η ναυτιλία έχει 2,6% περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όταν οι εναέριες μεταφορές έχουν το 11% και οι χερσαίες μεταφορές το 17%, όμως προσπαθούμε να το μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ένα ανορθόδοξο που υπάρχει στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, η υποχρέωση του πλοιοκτήτη να εφεύρει το νέο πράσινο πλοίο του μέλλοντος. Μόλις τα ναυπηγεία και οι κατασκευαστές μηχανών αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το αγκαλιάσουμε. Ας το κατασκευάσουν, κι εμείς θα το αγοράσουμε.

Υποστηρίζουμε πάρα πολύ τον στόχο της πράσινης μετάβασης, συνδυάζοντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, σε έναν τομέα που ως ΤΕΝ έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις. Και έχουμε εμπειρία από μεγάλες αλλαγές στη ναυτιλιακή τεχνολογία. Σας θυμίζω μία ακόμα τεράστιας σημασίας ιστορική περίοδο για τα δεξαμενόπλοια και τη ναυπήγησή τους, που προέκυψε από το ναυτικό ατύχημα του Exxon Valdez, τον Αύγουστο του 1989. Ως απόρροια του ατυχήματος, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, επιβλήθηκε ο νέος κανονισμός για την κατασκευή των δεξαμενοπλοίων που άλλαξε για πρώτη φορά την τεχνολογία της ναυπηγικής από τα αρχαία χρόνια. Η αλλαγή από τα μονοπύθμενα στα διπύθμενα δεξαμενόπλοια ήταν τεράστια και ήμασταν και τότε από τις πρώτες εταιρείες που επενδύσαμε στην ανανέωση του στόλου. Πρακτικά κατασκευάζεται ένα πλοίο μέσα σε ένα άλλο, με το κενό των δύο μέτρων που υπάρχει ανάμεσά τους να δημιουργεί μια πολύ σημαντική ζώνη ασφαλείας, μειώνοντας κατά 99% τα ναυτικά ατυχήματα που δημιουργούν ρύπανση των υδάτων. Έτσι και τώρα, μαζί με τις επενδύσεις μας στις νέες τεχνολογίες, έχουμε δημιουργήσει και ένα σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών κάθε πλοίου μας ώστε να ρυθμίζουμε την ταχύτητα, μειώνοντας έτσι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

- Πώς βλέπετε το μέλλον σας και τη θέση της Ελλάδας στα ναυτιλιακά δρώμενα;

Θέλω ο όμιλος να είναι πρωταγωνιστής στη μεταφορά ενέργειας, και όχι μόνο. Να μη χαθεί ο ελληνικός χαρακτήρας, αυτό θα είναι μια πρόκληση. Και να διατηρηθεί η ελληνική ναυτιλία στις πρώτες θέσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Ξέρετε, είναι αλήθεια πως πάντα με ρωτάνε στα διάφορα συνέδρια: "Μα είστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι, πώς προσφέρετε τόσο μεγάλο έργο στις παγκόσμιες μεταφορές;". Είναι το know-how, το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά, με την κάθε εποχή να δίνει και μια νέα παρακαταθήκη. Η Ελλάδα έχει στο dna της τη ναυτιλία, όπως η Γερμανία την αυτοκινητοβιομηχανία, η Γαλλία τα κρασιά, η Ιταλία τη μόδα και η Βραζιλία το ποδόσφαιρο, αν και οι Άγγλοι θα διαφωνούσαν με αυτό.

- Ως προέδρος της Intertanko και με μεγάλη εμπειρία στα διεθνή fora, όπως το Νταβός, πώς βλέπετε τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Είμαι πολύ φιλοευρωπαϊστής. Βέβαια, για να μπορείς να πετύχεις κάτι σε ένα παζλ 27 χωρών –που πολλές δεν έχουν καν θάλασσα–, θα πρέπει να έχεις ως δεδομένο ότι θα κάνεις και υποχωρήσεις. Έχοντας περάσει ως πρόεδρος της Intertanko πολύ χρόνο στις Βρυξέλλες, σε αυτό το παζάρι, δυστυχώς, η ναυτιλία μέχρι πρότινος, ιδίως μέχρι την κρίση της Ουκρανίας, ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είχαν προτεραιότητα οι αεροπορικές εταιρείες και οι χερσαίες μεταφορές, τα εργοστάσια.

Τώρα η ναυτιλία πήρε μια ανάσα, επειδή συνειδητοποίησαν οι Ευρωπαίοι πόσο σημαντική είναι στις μεταφορές, όπως και στη μεταφορά ενέργειας. Όσο η Ευρώπη προμηθευόταν μέσα από τους ρωσικούς αγωγούς φυσικό αέριο ή και πετρέλαιο, δεν είχαν κάποιο κίνητρο να ασχοληθούν με τη ναυτιλία. Είναι κάτι που το συνειδητοποίησαν τώρα. Το 50% και παραπάνω των εισαγωγών από Ρωσία στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή έχει αντικατασταθεί με μεταφορές σε πολύ μακρινές περιοχές που γίνονται από πλοία που προέρχονται από την Αμερική ή από τη Σαουδική Αραβία ή από τη Δυτική Αφρική, οπότε τώρα υπάρχει για πρώτη φορά μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, που έχει τη μεγαλύτερη ναυτιλία.

- Ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών στο Λονδίνο, πώς μπορεί η Ελλάδα, και η ελληνική σημαία συγκεκριμένα, να ενισχυθεί;

Βλέποντας τα πράγματα από λίγο πιο μακριά, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε out of the box. Θα πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες ώστε και στα 5.500 ελληνόκτητα πλοία να κυματίζει η γαλανόλευκη. Οι Νορβηγοί, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει το παράλληλο νηολόγιο, στο οποίο μπορείς να έχεις τη νορβηγική σημαία αν είσαι Νορβηγός, αλλά και αν είσαι μια εταιρεία η οποία έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Νορβηγία. Θα έπρεπε και η Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Όχι, δεν χρειάζεται καν παράλληλο νηολόγιο, καθώς οι περισσότερες εταιρείες που είναι εδώ είναι ελληνόκτητες.

Θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, για στρατηγικούς εθνικούς λόγους, και τα πεντέμισι χιλιάδες πλοία να φοράνε την ελληνική σημαία. Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες ελληνικά πλοία διαπλέουν τα στενά των Δαρδανελίων, του Σουέζ, του Παναμά και βρίσκονται στα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Είναι αλήθεια πως η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών είναι μεγάλη, δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί να επανδρώσουν όλα τα πλοία. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία, που να επιτρέψουν στα ελληνικά πλοία να έχουν την ελληνική σημαία. Τι μεγαλύτερη επίδειξη ισχύος, σε αυτούς τους κολοσσούς των θαλασσών να κυματίζει η ελληνική σημαία και όχι η σημαία της Λιβερίας, των Μάρσαλ ή του Παναμά. Είναι εθνικό κέρδος.

- Ποια πιστεύετε ότι είναι τα επιτεύγματά σας αυτά τα 30 χρόνια;

Εκτός από τη σημαντική ανάπτυξη της εταιρείας, για μένα είναι η οικογένειά μου. Το χτύπημα του καμπανακίου για την είσοδο της ΤΕΝ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2002 συνέπεσε με τη γέννηση του γιου μας και πολύ γρήγορα ακολούθησαν οι κόρες μας. Οπότε αυτά τα συναρπαστικά χρόνια είχαμε διττή ανάπτυξη, και στον επαγγελματικό και στον οικογενειακό τομέα.

Έρχεται στον νου μου η απάντηση που έδωσε ο Warren Buffett σε ένα ερώτημα περί επιτυχίας. Έχει πει ότι ξεκινάς από το F για να φτάσεις στο Α στο family, finance, faith, fitness και filanthropy. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η οικογένεια, το δεύτερο η επαγγελματική επιτυχία και ακολουθούν η προσφορά στην κοινωνία, η πίστη και η φυσική και πνευματική ευεξία. Τα πέντε "F" είναι για εμένα είναι ένας σωστός τρόπος να ζυγίζεις την ευτυχία στη ζωή σου και να κρίνεις την επιτυχία σου.

Όσον αφορά την οικογένειά μου, και η γυναίκα μου και εγώ προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά στα παιδιά από την αρχή. Δεν ήθελα να θυσιάσω οικογενειακό χρόνο για κανέναν και για τίποτα. Τώρα που ανοίγουν τα φτερά τους για τα Πανεπιστήμια και παραμένει άσβεστος ο ενθουσιασμός μου για περαιτέρω επαγγελματική πρόοδο, εγώ και η σύζυγός μου θα συνεχίσουμε τη δημιουργία με περίσσιο χρόνο και όρεξη. Για όσα καταφέραμε μέχρι τώρα, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, που είναι και αυτοί μέλη της οικογένειας, τους γονείς μου, καπετάν Παναγιώτη Tσάκο και τη γιατρό Eιρήνη Σαρόγλου-Tσάκου, τη σύζυγό μου και τα τρία μας παιδιά για τη στήριξή τους.

Όσο για εμένα, σίγουρα χρειάζεται σκληρή δουλειά σε όλες τις κατηγορίες του Buffett για να πιάσω καλύτερη βαθμολογία.

ΤΕΝ

- 125 νεότευκτα πλοία, με το ύψος της επένδυσης να ξεπερνά τα 8 δισ. δολάρια

- 2,5 δισ. καθαρά κέρδη

- 750 εκατ. δολάρια σε μέρισμα

Το α' τρίμηνο του 2023

- Ακαθάριστα έσοδα ύψους 261 εκατ. δολ., που αντιπροσωπεύουν αύξηση 74% ή 112 εκατ. δολ. σε σχέση με το συγκρίσιμο τρίμηνο του 2022

- Λειτουργικά έσοδα στα 199 εκατ. δολάρια

- Τα κέρδη προ φόρων (EBITDA) ξεπέρασαν τα 236 εκατ. δολάρια

- Ο μέσος ημερήσιος ναύλος υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2022, φτάνοντας στα 41.882 δολάρια

Το 2022 η εταιρεία κατέγραψε:

- Έσοδα έτους στα 860 εκατ. δολάρια και κέρδη-ρεκόρ 204,2 εκατ. δολαρίων

- 240% αύξηση του ετήσιου EBITDA

- 140% αύξηση του μερίσματος κοινών μετοχών

- Δυναμική ανανέωση του στόλου

- Ενίσχυση της δραστηριότητας πώλησης και αγοράς

- Διατήρηση των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς

- Πάνω από 1,2 δισ. δολάρια έσοδα από ναυλοσύμφωνα