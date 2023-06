Οι Ουκρανοί ρισκάρουν τα καλύτερα τους τανκς με έπαθλο την πόλη Τόκμακ

Του David Axe

Περίπου μια εβδομάδα μετά την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος τεσσάρων αξόνων στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ της νότιας Ουκρανίας.

"Σε ορισμένες περιοχές, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί σημαντικά και πιθανόν έχουν σπάσει την πρώτη γραμμή της ρωσικής άμυνας", σημειώνει το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. "Σε άλλες, η προώθηση των Ουκρανών ήταν πιο αργή".

Ο πιο δύσκολος άξονας για τους Ουκρανούς –από το Όριχιβ και τη Μάλα Τοκμάτσκα κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μέσω του Τόκμακ, 20 μίλια με κατεύθυνση προς τον νότο– θα μπορούσε να τους προσφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη.

Εάν οι Ουκρανοί μπορέσουν να διασπάσουν τα χαρακώματα και τα χωματουργικά έργα γύρω από το Τόκμακ και να διασχίσουν τον ομώνυμο ποταμό, ίσως μπορέσουν να προωθηθούν μέχρι τη Μελιτόπολη, μια πόλη στρατηγικής σημασίας κοντά στην Αζοφική Θάλασσα. Η απελευθέρωση της Μελιτόπολης θα απέκοπτε τις χερσαίες γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία, αποδυναμώνοντας τη χερσόνησο πριν από μια ενδεχόμενη προσπάθεια των Ουκρανών να εκδιώξει τους Ρώσους κατακτητές.

Η αξία του Τόκμακ εξηγεί γιατί οι Ουκρανοί έχουν δεσμεύσει μερικές από τις πιο βαριά οπλισμένες ταξιαρχίες τους και τον προηγμένο εξοπλισμό τους σε αυτό τον άξονα – και γιατί οι Ρώσοι μάχονται να κρατήσουν αλώβητη αυτή τη γραμμή άμυνας.

"Το Τόκμακ είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός σιδηροδρομικός κόμβος και κόμβος εφοδιασμού για τους Ρώσους", εξηγεί ο Mike Martin, συνεργάτης στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών του King's College στο Λονδίνο. Οι Ρώσοι μηχανικοί έχουν κατασκευάσει μεγάλες οχυρώσεις μέσα και γύρω από το Τόκμακ. Νότια της πόλης, ωστόσο, τα χαρακώματα και τα χωματουργικά έργα –και τα ναρκοπέδια, κατά πάσα πιθανότητα– είναι πολύ πιο αραιά.

Μια μεγάλη, καλά εξοπλισμένη ρωσική δύναμη φρουρεί αυτές τις οχυρώσεις. Από βορρά προς νότο κατά σειρά: το 503ο, το 291ο, το 70ο και το 429ο Σύνταγμα Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων, ορισμένοι εφεδρικοί σχηματισμοί και πέντε τάγματα μισθοφόρων. Τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες πρώτης γραμμής και εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

