Oι πλουσιότερες γυναίκες celebrities στις ΗΠΑ - Η εκτίναξη της Taylor Swift και τα "σκήπτρα" της Oprah

Της Marisa Dellatto

Η Taylor Swift πούλησε πάνω από 2 εκατ. εισιτήρια για την περιοδεία της "Eras" στις 15 Νοεμβρίου, τα περισσότερα που έχει πουλήσει ποτέ καλλιτέχνης σε μία μόνο ημέρα στην Ticketmaster, και αρκετά για να "κρασάρουν" ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου της εταιρείας. Η Beyoncé Knowles κέρδισε το 32ο βραβείο Grammy της, και είναι πρώτη στην ιστορία των μουσικών βραβείων. Η Rihanna, στο ημίχρονο του Super Bowl, πραγματοποίησε ένα από τα πιο δημοφιλή show στην ιστορία, αφού το παρακολούθησαν περισσότεροι από 121 εκατ. τηλεθεατές.

Οι γυναίκες celebrities γράφουν Ιστορία. Συνολικά 15 star μπήκαν στη φετινή λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες των ΗΠΑ. Με την περιουσία τους να ανέρχεται συνολικά στα 10,8 δισ. δολάρια, στις εν λόγω celebrities βρίσκουμε ορισμένες από τις πιο διάσημες και σκληρά εργαζόμενες ερμηνεύτριες, καλλιτέχνιδες και παραγωγούς - όπως η Reese Witherspoon, η οποία είναι παραγωγός πολλών επιτυχημένων σειρών και πρωταγωνιστεί σε μια άλλη, η Dolly Parton, η οποία την προηγούμενη χρονιά καταπιάστηκε με τηλεοπτικά αφιερώματα, νέα βιβλία και νέες σειρές προϊόντων, και η Taylor Swift, η οποία βρίσκεται εν μέσω της πρώτης της περιοδείας μετά από πέντε χρόνια και της μεγαλύτερης που έχει κάνει ποτέ: 52 συναυλίες σε 20 πόλεις μέσα σε 145 ημέρες.

Έτσι, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η Swift αύξησε την περιουσία της περισσότερο από κάθε άλλη celebrity τη χρονιά που πέρασε, σκαρφαλώντας 14 θέσεις υψηλότερα στην κατάταξη, στο Νο 34 από Νο 48. Η καθαρή της αξία ενισχύθηκε κατά 170 εκατ. δολάρια, απόρροια της κυκλοφορία του άλμπουμ της "Midnights" και την έναρξη της περιοδείας της, τον Μάρτιο. "Δεν ήμουν ποτέ τόσο ευτυχισμένη στη ζωή μου", δήλωσε πρόσφατα επί σκηνής. Η καθαρή της αξία αναμένεται να εκτοξευθεί ακόμη πιο ψηλά το επόμενο έτος, καθώς η περιοδεία συνεχίζεται και η Swift εισπράττει ποσοστό από όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις συναυλίες της.

Ανοδικά στη λίστα κινήθηκε και η Beyoncé, η οποία ξεκίνησε την περιοδεία της "Renaissance" τον Μάιο. Η αξία της αγγίζει τα 540 εκατ. δολάρια, 90 εκατ. δολάρια περισσότερα από το 2022, και πλέον βρίσκεται στο Νο 48 από Νο 61.

Η μόνη νεοεισερχόμενη celebrity για φέτος είναι η showrunner Shonda Rhimes, χάρη στην επί χρόνια επιτυχία των σειρών της που παίζονται στο ABC, όπως το "Grey's Anatomy" και το "Scandal", αλλά και των νεότερων επιτυχιών της που παίζουν στο Netflix, όπως το "Bridgerton" και το "Inventing Anna". Η τελευταία της ταινία, "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 4 Μαΐου.

Η είσοδος στη λίστα δεν είναι εύκολο κατόρθωμα. Στη λίστα του 2022 υπήρχαν 17 celebrities με καθαρή αξία άνω των 215 εκατ. δολαρίων, σε σύγκριση με το φετινό όριο των 225 εκατ. δολαρίων. Sandra Bullock, Maria Sharapova και Kris Jenner έμειναν εκτός λίστας. Αντιθέτως, οι κόρες της Jenner, Kim Kardashian και Kylie Jenner παραμένουν στη λίστα του Forbes. Μάλιστα, η Kylie, σε ηλικία 25 ετών, είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα στη λίστα των 100 πιο πλούσιων, έναν τίτλο που κατέχει από το 2018, όταν μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα σε ηλικία 20 ετών.

Top-15

Oprah Winfrey

Καθαρή αξία: 2,5 δισ. δολάρια

Η Winfrey φέρεται να αγόρασε περίπου 900 στρέμματα γης στο Μάουι φέτος, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της 13 ακίνητα στα νησιά της Χαβάης καθώς και ακίνητα στην Καλιφόρνια και στο Ουαϊόμινγκ. Είναι παραγωγός ενός remake του "The Color Purple", ταινίας του 1985, για την οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Rihanna

Καθαρή αξία: 1,4 δισ. δολάρια

Το show της Rihanna στο ημίχρονο του Super Bowl τον Φεβρουάριο προσέλκυσε 121 εκατομμύρια τηλεθεατές, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή στην ιστορία. Ήταν η πρώτη της live εμφάνιση μετά από τουλάχιστον μια 5ετία, δύο μήνες αφότου κυκλοφόρησε νέα μουσική για το Black Panther: Wakanda Forever. Παράλληλα λανσάρει μια νέα συνεργασία με τη Fenty X Puma και εκτιμάται πως έχει συμμετοχή 30% στη σειρά εσωρούχων Savage X Fenty. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από τη Fenty Beauty, τη σειρά μακιγιάζ της οποίας είναι συνιδιοκτήτρια με την LVMH και της οποίας οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν το 2022.

Kim Kardashian

Καθαρή αξία: 1,2 δισ. δολάρια

Η τηλεοπτική σταρ και μεγαλοεπιχειρηματίας κάνει βήματα μπροστά και στους δύο τομείς. Θα συμμετέχει στο καστ της 12ης σεζόν της σειράς "American Horror Story" του FX, που θα κάνει πρεμιέρα εντός του 2023. Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων της, SKKY Partners, της οποίας ηγείται ένα πρώην στέλεχος του Carlyle Group, φέρεται να προσπαθεί να συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων για να επενδύσει σε εταιρείες προϊόντων και μέσων ενημέρωσης. Η Kardashian, η οποία λάνσαρε τη σειρά περιποίησης δέρματος SKKN by Kim το περασμένο καλοκαίρι, εξακολουθεί να οφείλει μεγάλο μέρος της δεκαψήφιας αξίας της σε ένα μερίδιο 35% που έχει στην εταιρεία shapewear Skims. Το Forbes μείωσε την αποτίμηση της εν λόγω μάρκας, και κατ' αντιστοιχία την αξία της περιουσίας της Kardashian κατά 600 εκατ. δολάρια.

Taylor Swift

Καθαρή αξία: 740 εκατ. δολάρια

Η 9η καλύτερα αμειβόμενη προσωπικότητα από τον χώρο της ψυχαγωγίας για το 2022 είχε μια εξαιρετική χρονιά χάρη στην επιτυχία του άλμπουμ της "Midnights", και την περιοδεία της, "Eras", που ξεκίνησε τον Μάρτιο. Η Ticketmaster πούλησε τον αριθμό-ρεκόρ των 2 εκατ. και πλέον εισιτηρίων μέσα σε μία -και μόνο- ημέρα. Η περιουσία της μεγάλωσε κατά 170 εκατ. δολάρια το 2023 και αναμένεται να κερδίσει πολύ περισσότερα έσοδα, συνεχίζοντας τις συναυλίες της και εισπράττοντας ένα ποσοστό από τις πωλήσεις προϊόντων στις 52 συναυλίες της.

Kylie Jenner

Καθαρή αξία: 680 εκατ. δολάρια

Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζει να αντλεί τους followers προωθώντας προϊόντα όπως το νερό Glow (πρόσφατα έγινε εκπρόσωπός του), διαφημίσεις για τα Kylie Cosmetics κ.ο.κ. Τον Μάρτιο, η μάρκα καλλυντικών της Jenner φώτισε τον ουρανοξύστη Burj Khalifa του Ντουμπάι με το πρόσωπό της για να γιορτάσει το λανσάρισμά της στη Μέση Ανατολή. Η Jenner κατέχει περίπου το 44,1% της Kylie Cosmetics, αφού πούλησε το 51% στον γαλλικό κολοσσό ομορφιάς Coty έναντι 600 εκατ. δολαρίων το 2020.

Madonna

Καθαρή αξία: 580 εκατ. δολάρια

Μέχρι τον Ιανουάριο, η Μαντόνα είχε συμφωνήσει να συνυπογράψει και να σκηνοθετήσει μια βιογραφική ταινία για την ίδια, με τη βραβευμένη με Emmy πρωταγωνίστρια του Ozark, Julia Garner, στο ρόλο της τραγουδίστριας. Η παραγωγή αναβλήθηκε μετά την ανακοίνωση της περιοδείας "Celebration" της βασίλισσας της ποπ, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα είναι αφιερωμένη στις τέσσερις δεκαετίες της Μαντόνα στη μουσική βιομηχανία.

Beyoncé Knowles

Καθαρή αξία: 540 εκατ. δολάρια

Η Beyoncé κυκλοφόρησε πέρυσι το άλμπουμ "Renaissance", το οποίο τη βοήθησε να σπάσει το ρεκόρ κατάκτησης περισσότερων βραβείων Grammy στην ιστορία του θεσμού, έχοντας πλέον 32! Η σειρά ρούχων της, Ivy Park, διέκοψε τη συνεργασία της με την Adidas τον Μάρτιο. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την παρουσίαση μιας συλλογής υψηλής ραπτικής σε συνεργασία με τον οίκο μόδας Balmain, εμπνευσμένη από το τελευταίο άλμπουμ. Τον Μάιο, ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία Renaissance, την πρώτη σόλο περιοδεία της μετά από επτά χρόνια. Η ίδια και ο σύζυγός της Jay-Z φέρεται να αγόρασαν μια έπαυλη αξίας 200 εκατ. δολαρίων στο Μαλιμπού.

Celine Dion

Καθαρή αξία: 480 εκατ. δολάρια

Η γεννημένη στον Καναδά τραγουδίστρια οφείλει την περιουσία της στη Sin City - η κατοικία της στο Λας Βέγκας τής αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Dion αποκάλυψε ότι πάσχει από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που επηρεάζει την ερμηνευτική της ικανότητα. Συνεχίζει όμως να κυκλοφορεί μουσική - πέντε νέα τραγούδια της συμπεριλήφθηκαν στο soundtrack μιας ρομαντικής κομεντί που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Judy Sheindlin

Καθαρή αξία: 480 εκατ. δολάρια

Το 2021, η μακροχρόνια τηλεοπτική δικαστής τερμάτισε την εκπομπή της "Judge Judy" στο CBS και μετακόμισε στην Amazon Freevee, όπου τώρα κάνει την "Judy Justice". Η πρώτη σεζόν της δικαστικής σειράς κέρδισε ένα Daytime Emmy. Η Sheindlin επεκτείνει το "δικαστικό" της brand στην πλατφόρμα με δύο νέες σειρές: την "Tribunal Justice", η οποία κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, και την "Justice on Trial", η οποία πήρε το "πράσινο φως" τον Μάιο.

Dolly Parton

Καθαρή αξία: 440 εκατ. δολάρια

Σε ηλικία 77 ετών, το είδωλο της κάντρι μουσικής δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Τον τελευταίο χρόνο, έκανε δύο τηλεοπτικά αφιερώματα, εξέδωσε ένα μυθιστόρημα (που συνοδευόταν από μουσικό άλμπουμ) με τον συγγραφέα James Patterson, και λάνσαρε σειρές επώνυμων προϊόντων αρτοποιίας και προϊόντων για κατοικίδια ζώα. Ετοιμάζει ένα ροκ άλμπουμ με 30 τραγούδια που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Κύρια πηγή των εσόδων της είναι το θεματικό της πάρκο στο Τενεσί, το Dollywood, το οποίο έχει επωφεληθεί από την τουριστική έκρηξη μετά την πανδημία.

Reese Witherspoon

Καθαρή αξία: 440 εκατ. δολάρια

Η Witherspoon βρίσκεται φέτος τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Είναι η παραγωγός των επιτυχημένων σειρών "Daisy Jones & the Six" και "Tiny Beautiful Things" και πρωταγωνιστεί στο "The Morning Show", το οποίο ανανέωσε τον Μάιο την παρουσία του στους τηλεοπτικούς δέκτες για τέταρτη σεζόν. Η Candle Media της Blackstone αγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας μέσων ενημέρωσης, Hello Sunshine, το 2021 - η Witherspoon διατηρεί τουλάχιστον το 18%.

Barbra Streisand

Καθαρή αξία: 430 εκατ. δολάρια

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε πέρυσι το "Barbra Streisand Live at the Bon Soir", ένα άλμπουμ με τις πρώτες live ηχογραφήσεις της από το 1962. Τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της, "My Name is Barbra", θα κυκλοφορήσουν στα βιβλιοπωλεία τον Νοέμβριο. Η περιουσία της οφείλεται στη μουσική, και ένα συγκρότημα κατοικιών στο Μαλιμπού που αξίζει περίπου τόσα εκατομμύρια όσα και τα χρόνια ζωής της.

Ellen Degeneres

Καθαρή αξία: 380 εκατ. δολάρια

Αφού έβαλε τέλος στην πρωινή τηλεοπτική της εκπομπή τον Μάιο του 2022, η κωμικός ασχολείται με ακίνητα. Το Forbes εντόπισε έξι ακίνητα που έχει πουλήσει η Degeneres και τρία που έχει αγοράσει εδώ και έναν χρόνο περίπου. Μεταξύ αυτών, το κτήμα που αγόρασε τον Ιανουάριο έναντι 70 εκατ. δολαρίων στο Carpinteria, κοντά στη Santa Barbara, όπου ζει με τη σύζυγό της, Portia de Rossi.

Serena Williams

Καθαρή αξία: 290 εκατ. δολάρια

Η κορυφαία τενίστρια ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα εγκαταλείψει τα κορτ για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα στην οποία κέρδισε περίπου 95 εκατ. δολάρια από χρηματικά έπαθλα, ποσό υπερδιπλάσιο από τη δεύτερη αθλήτρια στη σχετική λίστα. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από σπόνσορες και άλλα εγχειρήματα, όπως η επενδυτική της εταιρεία, Serena Ventures. Πρόσφατα εγκαινίασε μια εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και είναι συνιδρύτρια της Will Perform, η οποία πουλάει προϊόντα καταπράυνσης από τον πόνο των μυών. Είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Shonda Rhimes

Καθαρή αξία: 250 εκατ. δολάρια

Η Rhimes έφερε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια στη μητρική εταιρεία του ABC, τη Disney, με επιτυχίες όπως το "Grey's Anatomy". Ακόμα πιο επιτυχημένες είναι οι σειρές της για το Netflix, όπως το "Bridgerton" και το spin-off του, "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Μάιο. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Rhimes περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και μια έπαυλη στο Γουέστπορτ του Κονέκτικατ που αγόρασε από τους Melissa και Doug Bernstein, ιδρυτές της εταιρείας παιχνιδιών Melissa & Doug.