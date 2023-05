"Χολιγουντιανά" drones στην επιχείρηση καταστροφής των ρωσικών τανκς

Του David Hambling

Τα drones-καμικάζι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά έχουν γίνει χαρακτηριστικό του πολέμου στην Ουκρανία. Συχνά γνωστά ως FPV (First Person View) drones που πιλοτάρονται με τη χρήση ειδικών γυαλιών, είναι πιο δύσκολο να πλογηθούν από ένα κανονικό τετρακόπτερο, αλλά μπορούν να βουτήξουν σε χαρακώματα, να περάσουν μέσα από πόρτες ή καταπακτές και να χτυπήσουν οχήματα εν κινήσει.

Τα περισσότερα FPV μέχρι στιγμής είναι χειροποίητα, κατασκευασμένα σε μικρά εργαστήρια από ομάδες όπως η ουκρανική Escadrone ή από τους ίδιους τους στρατιώτες. Τα εργοστασιακά FPV drones βρίσκονται καθ' οδόν και για τις δύο πλευρές. Ο πιο ασυνήθιστος τύπος από αυτά χρησιμοποιεί τεχνολογία που αναπτύχθηκε για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η αμερικανική εταιρεία Red Cat Holdings ανακοίνωσε μια παραγγελία 200 FPV drones για την Ουκρανία. Η εταιρεία είναι ήδη γνωστή για τα αναγνωριστικά τετρακόπτερα Golden Eagle που αναπτύχθηκαν για τον αμερικανικό στρατό από τη θυγατρική Teal, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Blue sUAS, ως εναλλακτική λύση στα κινεζικά drones του εμπορίου. Ορισμένα Golden Eagles επιχειρούν ήδη στην Ουκρανία, αλλά το στρατιωτικό FPV drone είναι μια νέα εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της Red Cat δήλωσε στο Forbes ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει την ονομασία του νέου drone. Αν και δεν περιγράφεται ως ένα αγωνιστικό drone που μετατρέπεται σε καμικάζι, το Red Cat FPV είναι πιθανό να είναι οπλισμένο με εκρηκτική κεφαλή.

"Τα FPV drones μπορούν να μεταφέρουν φορτίο έως και δύο κιλά, ανακόγως με την απόσταση που θα διανύσουν", δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο Forbes.

Σημείωσε ότι η μέγιστη εμβέλεια του drone είναι δέκα χιλιόμετρα και ότι βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να λειτουργεί παρά τυχόν παρεμβολές GPS. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι παρεμβολές GPS ευθύνονται για την κατάρριψη όλο και περισσότερων τετρακόπτερων drones τους τελευταίους μήνες.

Η Ρωσία προσπαθεί επίσης να ενισχύσει το οπλοστάσιό της με FPV. Tα FPV καμικάζι που διαθέτει αυτήν τη στιγμή είναι αυτοσχέδιας κατασκευής. Η Svyaz Spetszaschita παρουσίασε ένα νέο FPV-καμικάζι, γνωστό ως Fighter-40, στην ετήσια έκθεση αεροναυπηγικής HeliRussia στη Μόσχα τις προηγούμενες μέρες. Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι το εν λόγω drone επιχειρεί ήδη στην Ουκρανία.

Η Svyaz Spetszaschita κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για βιομηχανική και γεωργική χρήση αλλά και σκοπούς ασφάλειας, ωστόσο ο ιστότοπός της δεν κάνει λόγο για αμυντική/στρατιωτική χρήση. Το Fighter-40 μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 5 κιλών και έχει εμβέλεια δράσης τα 12 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του είναι πιο εύκολο και αξιόπιστο από τα τροποποιημένα drones του εμπορίου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ούτε για τον αριθμό των Fighter-40 που έχουν παραγγελθεί ούτε για το πότε ενδέχεται να παραδοθούν.

Το πιο προηγμένο FPV drone, όμως, που μάλλον οδεύει για την Ουκρανία, είναι το K8 της Cyberlux, το οποίο ανακοινώθηκε ως μέρος ενός πακέτου βοήθειας από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Το drone K8 ήταν παντελώς άγνωστο και δεν εμφανίζεται στη λίστα της εταιρείας με τα προϊόντα της. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο CEO της Cyberlux, Michael Schmidt, παρουσίασε το K8 στον ουκρανικό στρατό και τους άρεσε.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η Cyberlux είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής μιας κατηγορίας εμπορικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών γνωστών ως cinewhoops. Πρόκειται για ευκίνητα FPV drones τα οποία συνήθως έχουν καλυμμένους ρότορες, ώστε να μπορούν να πετούν με ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους και μέσα από τα πιο στενά σημεία. Το λογισμικό τους επιτρέπει να πετούν με εξαιρετική σταθερότητα και να τραβούν βίντεο που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο.

Η μικρού μήκους ταινία 90 δευτερολέπτων Right Up Our Alley της jaybyrdfilms δίνει μια ιδέα για το τι μπορούν να κάνουν.

Το Χόλιγουντ λατρεύει τα cinewhoops για την ικανότητά τους να πλησιάζουν πολύ κοντά στις γρήγορες σκηνές - αυτό το αφιέρωμα με drone δείχνει πώς ένα FPV κατέγραψε θεαματικά πλάνα για την ταινία δράσης Ambulance του Michael Bay.

Το DJI Avata ηγήθηκε ενός κύματος νέων χαμηλού κόστους drones τύπου cinewhoop.

"Έχει φοβερή ευελιξία, που επιτρέπει να πετάξετε σε μέρη που δεν θα πήγαινατε ποτέ με άλλο drone. Το πετάξαμε γύρω από παίκτες του χάντμπολ κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, ανάμεσα στα πόδια μας, μέσα από το μικρό κενό μιας πινακίδας, γύρω από μια οροφή κάστρου και σε εσωτερικούς χώρους με ανθρώπους και εύθραυστα πράγματα τριγύρω", έγραψε ο Steve Dent σε μια κριτική του για το Avata στο Engadget. "Είναι επίσης ανθετικό. Είχαμε αρκετές πτώσεις που θα είχαν καταστρέψει ένα open-prop drone".

Δεν γνωρίζουμε τις προδιαγραφές του K8. Έχοντας όμως κατά νου τον τομέα εξειδίκευσης της Cyberlux, είναι πιθανό να πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο drone, ικανό να ανταποκρίνεται με ευκολία σε δυσμενές περιβάλλον. Μπορεί να είναι σε θέση να πετάξει μέσα από πυκνά δάση, κάτι που θα αποτελούσε πρόκληση για άλλα drones, και να πετάξει μέσα σε κτίρια και να τα εξερευνήσει λεπτομερώς. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο τόσο σε μάχες στον αστικό ιστό, όσο και στην εκκαθάριση των ρωσικών χαρακωμάτων, σώζοντας ζωές λειτουργώντας ως προκάλυψη για τους στρατιώτες. Μπορεί αρχικά να παίζει ανιχνευτικό ρόλο, αλλά όπως και άλλα FPV drones, μπορεί να καταλήξει να μεταφέρει μια βόμβα όπως το ισραηλινό τετρακόπτερο Lanius, ένα drone που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις "search and destroy" σε αστικό ιστό.

Το πλεονέκτημα των υφιστάμενων τετρακόπτερων FPV είναι το χαμηλό κόστος (τα Escadrone κατασκευάζονται από εξαρτήματα που κοστίζουν λιγότερο από 500 δολάρια) και η ευκολία στην πρόσβαση. Εάν τα εργοστάσια μπορούν να παράγουν μαζικά, φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά drones, τότε τα 50.000 FPV που φέρεται να έχει στο οπλοστάσιό της η Ουκρανία μπορεί να είναι η κορυφή του παγόβουνου.