Apple: Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου είδε καταθέσεις $1 δισ. μέσα σε 4 ημέρες

Της Emily Mason

Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης που λάνσαρε πρόσφατα η Apple συγκέντρωσε καταθέσεις ύψους 990 εκατ. δολαρίων στις πρώτες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος. Μόνο την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου συγκέντρωσε καταθέσεις σχεδόν 400 εκατ. δολαρίων.

Η εντυπωσιακή απόδοση 4,15% του λογαριασμού σε ετήσια βάση, καθώς και ότι τα iPhone βρίσκονται παντού, είναι οι κύριοι παράγοντες για το άνοιγμα λογαριασμών, ειδικά όταν μια μέση τράπεζα δίνει επιτόκιο κάτω 0,5%. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα παρουσίας του νέου προϊόντος της Apple, είχαν ανοίξει περίπου 240.000 λογαριασμοί, πρόσθεσε μια πηγή. Ο λογαριασμός της Apple προσφέρεται σε συνεργασία με την Goldman Sachs. Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης της Goldman, υπό το brand name Marcus, δίνει επιτόκιο 3,90%, αισθητά μικρότερο από της Apple. Οι δύο εταιρείες δεν δέχθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις καταθέσεις και τους λογαριασμούς των προϊόντων τους.

"Οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν γρήγορα στις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed με υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και δανείων αυτοκινήτων, αλλά οι καταθέτες είδαν ελάχιστη έως καθόλου αύξηση στις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις ή στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου", σημειώνει ο Richard Crone, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας πληρωμών Crone Consulting. "Υπάρχει μια εκροή προς τα CDS, τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς και τις fintechs όπως η Apple".

Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου της Apple εισέρχεται σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την προσέλκυση και τη διατήρηση των καταθέσεων μετά από έναν καταιγισμό τραπεζικών χρεοκοπιών. Η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο έχει κλονιστεί και η First Republic Bank είναι το τελευταίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που χρεοκόπησε. Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων πέρασε στην JPMorgan, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων ύψους 92 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της First Republic έχει κατρακυλήσει κατά 97% από την αρχή του έτους, ενώ την Τρίτη ανακοίνωσε ότι έχασε καταθέσεις 100 δισ. δολαρίων κατά την κρίση πανικού που προκλήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του α’ τριμήνου 2023 οι καταθέσεις στην τράπεζα ανέρχονταν στα 104,5 δισ. δολάρια, από 176,4 δισ. δολάρια που ήταν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Στο ποσό του α’ τριμήνου περιλαμβάνονται τα 30 δισ. δολάρια έκτακτης χρηματοδότησης που παρείχαν στη First Republic οι μεγαλύτερες τράπεζες, όπως η JPMorgan και η Bank of America.

Ενώ η First Republic χρεοκόπησε μετά από πρωτοφανείς εκροές καταθέσεων, η Goldman Sachs κινείται στον αντίποδα αντλώντας κεφάλαια από τους καταναλωτές, αξιοποιώντας τα 2 δισ. κατόχους iPhone της Apple. Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι διαθέσιμος μόνο στους κατόχους της πιστωτικής Apple Card. Οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου σε λιγότερο από ένα λεπτό, απευθείας μέσω του iPhone τους. Οι ανταμοιβές δαπανών της Apple Card, που ονομάζονται ημερήσια μετρητά, κατευθύνονται αυτόματα στον λογαριασμό υψηλής απόδοσης.

Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν το υπόλοιπό τους και τους τόκους που προστίθενται από ένα ταμπλό ενσωματωμένο στο ψηφιακό πορτοφόλι της Apple. Πριν λανσαριστεί ο λογαριασμός ταμιευτηρίου της Apple, οι καθημερινές ανταμοιβές μετρητών κατατίθεντο αυτομάτως στο Apple Cash, μια προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα που βρίσκεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του iPhone, την οποία εκδίδει η Green Dot Bank. Η Crone Consulting εκτιμά ότι 3,8 δισ. δολάρια κατατίθενται ετησίως στο Apple Cash από την Apple Card, κεφάλαια που τώρα θα μεταφέρονται στον λογαριασμό ταμιευτηρίου. Οι καταθέσεις στους νέους λογαριασμούς της Apple με το υψηλό επιτόκιο δεν μπορούν να υπερβούν το όριο των 250.000 δολαρίων που είναι εγγυημένα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC).

Πολλές παραδοσιακές περιφερειακές τράπεζες παλεύουν να διατηρήσουν τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου μετά τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed και ως εκ τούτου λίγες έχουν φτάσει την απόδοση 4,15% της Apple. Πολλές ψηφιακές τράπεζες προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Η Bask Bank, μονάδα της Texas Capital Bank από το Ντάλας, για παράδειγμα, προσφέρει σήμερα έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου με ετήσιο επιτόκιο 4,75%. Οι fintechs, συμπεριλαμβανομένων των neobanks Current, Varo και LendingClub, προσφέρουν προϊόντα υψηλής απόδοσης που κυμαίνονται από 2% έως 4,25% σε ετήσια βάση. Παρόλα αυτά, η αδράνεια είναι μια ισχυρή δύναμη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ειδικά στις τραπεζικές, οπότε το απόλυτο πλεονέκτημα της Apple και της Goldman είναι η απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη και η ενσωμάτωση του iPhone.