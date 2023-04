H συνεργασία Apple – Goldman Sachs είναι το μέλλον της τραπεζικής

Της Emily Mason

Την περασμένη εβδομάδα η Apple τάραξε τα νερά στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ. Ενώ ένα μεσαίο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προσφέρει επιτόκιο κάτω του 0,5% σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ο τεχνολογικός κολοσσός –με κεφαλαιοποίηση ύψους 2,6 τρισ. δολαρίων– ανακοίνωσε επιτόκιο 4,15% ετησίως χωρίς ελάχιστο ποσό, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση και με την εγγύηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία των Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corporation). Το νέο αυτό προϊόν λανσάρεται σε μια περίοδο που οι περιφερειακές τράπεζες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις καταθέσεις τους μετά την κρίση από την κατάρρευση των τραπεζών της Silicon Valley και ενώ οι start-ups του τομέα fintech έχουν έλλειψη σε μετρητά.

Τεχνικά, η Apple δεν έχει αδειοδότηση να λειτουργεί ως τραπεζικός οργανισμός. Είναι η βιτρίνα της Goldman Sachs Bank USA, γνωστή και ως Marcus, η οποία έχει καταστατικό και υπάγεται στo καθεστώς εγγυήσεων της FDIC. Με όρους fintech, η Apple είναι μια neobank όπως η Chime, η Revolut και η Monzo – με τη διαφορά ότι η δυναμική του brand της είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη, δεδομένου ότι κυκλοφορούν πάνω από δύο δισεκατομμύρια iPhone στον κόσμο, τα οποία πλέον θα χρησιμεύουν ως δίκτυο υποκαταστημάτων της Goldman.

Σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση της Gallup όσον αφορά την "Εμπιστοσύνη στους θεσμούς", έναν χρόνο νωρίτερα, προτού καταρρεύσει η SVB, μόλις το 27% των Αμερικανών απάντησε ότι εμπιστεύεται "πολύ ή αρκετά" τις τράπεζές του. Το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει περίπου κατά το ήμισυ, σε σύγκριση με το 1979, όταν ανερχόταν στο ιστορικό υψηλό του 60%. Στον αντίποδα, η Apple βρέθηκε το 2022 για 10η διαδοχική χρονιά στην πρώτη θέση της λίστας "Global Best Brands" της Interbrand. Μονάχα άλλη μία τράπεζα κατάφερε να εισέλθει στην πρώτη 25άδα της λίστας: η JPMorgan, η οποία σκαρφάλωσε στην 24η θέση, μία πάνω από το YouTube.

"Η Apple κινείται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, την ίδια ώρα που πολλές τράπεζες πηγαίνουν με 70 χλμ/ώρα στη δεξιά λωρίδα", λέει ο αναλυτής της Wedbush Securities, Dan Ives.

Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης είναι διαθέσιμος μόνο για πελάτες που έχουν την πιστωτική κάρτα Apple Card. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η επιβράβευση για τα δαπάνες τους περνά αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Τον τελευταίο θα τον βάλουμε να εμφανίζεται στο ψηφιακό πορτοφόλι της Apple, όπου οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν τόσο το υπόλοιπο όσο και τους τόκους που τους αναλογούν. Η Apple μπορεί να προσφέρει ένα ακόμη πλεονέκτημα μέσω του iPhone, αναβαθμίζοντας το ενσωματωμένο ψηφιακό πορτοφόλι της.

"Πραγματικά, είναι σαν σφόδυλος που διατηρεί τα πάντα στο οικοσύστημα", λέει ο David Donovon, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Publicis Sapient.

Η εκροή καταθέσεων της Goldman

Οι καταθέσεις είναι η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για την τράπεζα, καθώς αναπτύσσει τον τομέα της καταναλωτικής τραπεζικής και των συναλλαγών. Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου της Apple με απόδοση 4,15% θα πρέπει να ενισχύσει αυτή την τάση.

Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι το πιο πρόσφατο χρηματοπιστωτικό προϊόν υψηλού κύρους που παρέχει η blue chip του Cupertino. Τον Μάρτιο, η εταιρεία λάνσαρε το δικό της προϊόν buy now, pay later δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κατανείμουν τις πληρωμές σε τέσσερις δόσεις με μηδενικό επιτόκιο και χωρίς προμήθεια. Τον περασμένο Ιούλιο, η Apple εγκαινίασε το tap-to-pay που επιτρέπει στους εμπόρους να δέχονται πληρωμές με κάρτα απευθείας από τα iPhone. Προσφέροντας χρηματοοικονομικά προϊόντα –όπως τα παραπάνω– σε καταναλωτές και επαγγελματίες, η Apple "συμμετέχει" σε κάθε πτυχή της ζωής των πελατών της, ενώ παράλληλα εισπράττει χρεώσεις και πουλάει προϊόντα της, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Η Goldman μπορεί να είναι τεράστιο όνομα στον κλάδο της, εντούτοις σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρει επιλέγει να μην "βγαίνει μπροστά". Ενδεχομένως γνωρίζει ότι οι πελάτες δεν γοητεύονται από τη θεσμικότητα στην οποία εξακολουθούν να βασίζουν τη δραστηριότητά τους χιλιάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διέπονται από τις εξασφαλίσεις της FDIC. Η 154 ετών Goldman Sachs είναι ουσιαστικά ένας "παίκτης" υποδομών – δεν διαφέρει από την Evolve και την Cross River, παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χωρίς brand name, που εξυπηρετούν άλλες fintech.

"Πρόκειται για συνεργασίες που επί της ουσίας καθιστούν αόρατη την τραπεζική", σημειώνει ο Chris Nichols, διευθυντής της SouthState Bank.

* * *

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια αξιόπιστη εταιρεία –εκτός τραπεζικού τομέα– προσπαθεί να διαμορφώσει το δικό της μονοπάτι στην οικονομική ζωή των καταναλωτών. Στη δεκαετία του 1970, η Sears Roebuck, κάποτε η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής στις ΗΠΑ, με εφάμιλλο της Apple brand name, της οποίας οι κατάλογοι προϊόντων και οι πιστωτικές κάρτες ήταν παντού, είχε δημιουργήσει ταμιευτήρια και δανειστήρια σε ολόκληρη την Καλιφόρνια. Στη δεκαετία του 1980 η Sears εξαγόρασε τη μεσίτρια εταιρεία λιανικής Dean Witter Reynolds και τον μεσίτη ακινήτων Coldwell, Baker & Co. Ωστόσο, η Sears πήρε την κάτω βόλτα στον βασικό επιχειρηματικό της κλάδο, καθώς έχασε μερίδιο της αγοράς από τις Walmart και Target. Η άνοδος της Amazon επέδρασε καταλυτικά στην πτώση της Sears και το 2018 η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.

Πριν να λανσάρει τον λογαριασμό ταμιευτηρίου η Apple, οι καθημερινές επιβραβεύσεις σε μετρητά για αγορές με την πιστωτική κάρτα του τεχνολογικού κολοσσού κατατίθενταν αυτομάτως στην Apple Cash – μια προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα που βρισκόταν στο ψηφιακό πορτοφόλι του iPhone και είχε εκδοθεί από την Green Dot Bank. Η εταιρεία φιλοδοξούσε το Apple Cash να γίνει ένα μέσο για να στέλνουν οι πελάτες της χρήματα μέσω του iMessage, όπως κάνουν οι καταναλωτές με το Venmo της PayPal ή το CashApp της Block.

Η εταιρεία παρουσιάζει το ψηφιακό της πορτοφόλι ως το ολοκληρωμένο μοντέλο για την οικονομική ζωή των καταναλωτών, συνδυάζοντας αποταμιεύσεις, peer-to-peer μεταφορές και πληρωμές με το tap-to-pay στα καταστήματα και με το Apple Pay στα ηλεκτρονικά ταμεία. Ο οδικός χάρτης της Apple θα μπορούσε να καταλήξει σε μια super-app, όπως η κινεζική AliPay, η οποία ξεκίνησε το 2004 ως ψηφιακό πορτοφόλι για πληρωμές peer-to-peer. Σήμερα, η AliPay έχει 1,3 δισ. χρήστες και παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως πληρωμή λογαριασμών, delivery φαγητού και αγορά εισιτηρίων. Το β’ εξάμηνο του 2021, η AliPay είχε έσοδα ύψους 41 δισ. δολαρίων από τη λιανική της. Ενώ η Apple προσπαθεί να ενσωματώσει στο iPhone ένα ταμπλό οικονομικών ενεργειών για τους πελάτες της, οι παραδοσιακές τράπεζες ακόμη μάχονται να διαμορφώσουν μια συναρπαστική εμπειρία χρήστη.

"Μια τράπεζα θα πρέπει είτε να ανταγωνιστεί την Apple, πράγμα δύσκολο με ένα μόνο wallet, είτε να δημιουργήσει μικρο-υπηρεσίες σε διαφορετικούς τύπους wallets", σημειώνει ο Nichols. "Η Apple το πέτυχε αυτό με το πολύχρωμο, εύχρηστο ταμπλό της, ενώ πολλές τράπεζες δυσκολεύονται".

Να ανταγωνιστείς το ψηφιακό πορτοφόλι της Apple δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο – η εταιρεία δεν παρέχει πρόσβαση σε τρίτους για το τσιπ επικοινωνίας κοντινού πεδίου που διαθέτει το iPhone και το οποίο επιτρέπει τη συναλλαγή tap-to-pay στο ταμείο ενός καταστήματος. Η αποκλειστική χρήση του tap-to-pay μέσω iPhone προσδίδει στην Apple τεράστια μόχλευση κατά τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες που εκδιδουν καρτών. Το 2015 που ξεκίνησε το Apple Pay, οι τράπεζες συμφώνησαν να δίνουν στην Apple προμήθεια 0,15% επί των συναλλαγών με πιστωτικές, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ψηφιακού πορτοφολιού, τόνισε σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Η κυριαρχία της Apple στο tap-to-pay είναι μεγάλος πονοκέφαλος για τα ανταγωνιστικά ψηφιακά πορτοφόλια, συμπεριλαμβανομένου του Google Pay στο Android. Η Google φέρεται να μην λαμβάνει προμήθεια από τις τράπεζες για τις συναλλαγές. Σε αντίθεση με την Apple, η Google δίνει τη δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να ενεργοποιήσουν το tap-to-pay στα τηλέφωνα Android.

Το 2021, η Google ακύρωσε τα σχέδιά της να λανσάρει έναν τρεχούμενο λογαριασμό συνδεδεμένο με το ψηφιακό πορτοφόλι της. To προϊόν με την ονομασία Plex είχε δομηθεί ως ένα ταμπλό που θα βοηθούσε τους χρήστες να παρακολουθούν τις οικονομικές τους συναλλαγές και αναπτύχθηκε από κοινού με τη Citigroup.

Οι εφαρμογές πληρωμών peer-to-peer Venmo και CashApp δεν μπορούν να προσφέρουν tap-to-pay υπηρεσία στο iPhone, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να προσθέσουν μια κάρτα Venmo ή CashApp στο πορτοφόλι της Apple για να τις χρησιμοποιήσουν στο κατάστημα αντί να πληρώσουν απευθείας μέσω των εφαρμογών. Και οι δύο εφαρμογές έχουν λανσάρει επιλογές πληρωμής με κωδικό QR στον χώρο του καταστήματος, κίνηση που αποσκοπεί στην παράκαμψη του ασφυκτικού ελέγχου της Apple στις ανέπαφες πληρωμές. Εδώ, η CashApp βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση, καθώς η μητρική της εταιρεία μπορεί να εμφανίζει τους κωδικούς QR σε περίοπτη θέση στα τερματικά πώλησης της Square.

Η Early Warning Services, με έδρα το Scottsdale της Αριζόνα, η εταιρεία πίσω από το Zelle, που υποστηρίζεται από τις επτά μεγαλύτερες τράπεζες λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan, Bank of America και Capital One, επέλεξε να μην χρησιμοποιείται στα καταστήματα το Paze, το ψηφιακό πορτοφόλι της. Το Paze έχει σχεδιαστεί ειδικά για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι πελάτες καλούνται να "διεκδικήσουν" το πορτοφόλι τους μέσω της εφαρμογής της τράπεζάς τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ήδη φορτωμένο σε όλες τις κάρτες των συνεργαζομένων τραπεζών που διαθέτει ο ιδιώτης. Αφού ο πελάτης αποκτήσει το ψηφιακό πορτοφόλι του, μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα ηλεκτρονικά ταμεία με τον ίδιο τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα κουμπιά PayPal ή Apple Pay. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα η EWS θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα δίκτυο εμπόρων που θα είναι πρόθυμοι να ενεργοποιήσουν την επιλογή.

Το μπλοκάρισμα της Apple στο tap-to-pay δεν πέρασε απαρατήρητο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ρυθμιστικές αρχές. Τον Ιούλιο, κατατέθηκε ομαδική μήνυση σε βάρος της Apple για παραβάσεις του αντι-μονοπωλιακού νόμου. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η μονοπωλιακή πολιτική της Apple όσον αφορά το tap-to-pay στο iPhone τής δίνει την ευχέρεια να χρεώνει τους εκδότες καρτών, τις τράπεζες, με υπέρογκα τέλη. Πέρυσι, οι αντι-μονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλαν τις ενστάσεις τους στην Apple για την αποκλειστική κατοχή της τεχνολογίας πληρωμών του iPhone.

* * *

Ο νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου της Apple που προσφέρει υψηλή απόδοση πιθανόν δεν αποσκοπεί τόσο στα κέρδη όσο στο να φέρει περισσότερους κατόχους iPhone κοντά στο οικονομικό περιβάλλον των Apple και Goldman. Ενώ δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαθέτουν συσκευές της Apple, λιγότερο από το 10% είναι χρήστες της Apple Card, σύμφωνα με τον Ives. Τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου μπορεί να μην αποτελούν προτεραιότητα ούτε για την Goldman.

"Προσελκύουν καταθέσεις με υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που πραγματικά έχουν να προσφέρουν προσπαθώντας κυρίως να ανταγωνιστούν τις διαδικτυακές τράπεζες παρά τις παραδοσιακές", εξηγεί ο Stephen Biggar, διευθυντής έρευνας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Argus. "Συμπιέζουν τα δικά τους περιθώρια κέρδους για να προσφέρουν αυτό το προϊόν".

Μιλώντας για τα οικονομικά αποτελέσματα της Goldman Sachs την περασμένη εβδομάδα, ο CEO David M. Solomon πανηγύριζε για τη νέα συμφωνία με την Apple. "Μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την Apple, να αξιοποιήσουμε το οικοσύστημά της και τους πελάτες που εξυπηρετούμε από κοινού, οι οποίοι είναι κάτοχοι καρτών και θέλουν να επωφεληθούν από την ευκολία της μετάβασης σε έναν καταθετικό λογαριασμό". Ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για τη Marcus, ένα franchise καταναλωτικής τραπεζικής, με 7 χρόνια ζωής που παρέχει δάνεια σε ιδιώτες και λογαριασμούς ταμιευτηρίου στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Η Marcus δίνει επιτόκιο 3,9%, 25 μονάδες βάσης κάτω από το επιτόκιο της Apple.

"Προφανώς εξετάσαμε πολύ προσεκτικά το αν επικαλύπτονται όσοι έχουν πιστωτικές κάρτες με αυτούς που έχουν λογαριασμούς ταμιευτηρίου και διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό", σημείωσε ο Solomon. "Θα παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία για να δούμε αν υπάρξει κανιβαλισμός ή όχι".

Από το 2020, ο βραχίονας Platform Solutions της Goldman, ο οποίος περιλαμβάνει τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων και τις τραπεζικές συναλλαγές, έχει κοστίσει στην τράπεζα 3 δισ. δολάρια. Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματά της, η τράπεζα αποκάλυψε ότι πούλησε 1 δισ. δολάρια από τα 4,5 δισ. δολάρια των μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων της υπό το brand name Marcus. Ακόμη ψάχνει αγοραστή για το υπόλοιπο ποσό των μη εξασφαλισμένων δανείων. Η τράπεζα αποκάλυψε επίσης ότι διερευνά την πώληση της GreenSky, μιας εταιρείας fintech που κάποτε έδινε υψηλές αποδόσεις, η οποία παρέχει δάνεια για ανακαινίσεις κατοικίας. Η Goldman εξαγόρασε την GreenSky το 2021, όταν η αξία της είχε αποτιμηθεί στα 2,24 δισ. δολάρια. "Συνεχίζουμε να διερευνούμε στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της καταναλωτικής μας πλατφόρμας", τόνισε ο Solomon.

Ο σύμβουλος Donovon σημειώνει: "[Η Goldman] έγινε έξυπνη και είπε ότι αντί να ξοδεύουμε όλα αυτά τα χρήματα για να αποκτήσουμε πελάτες, ας συνεργαστούμε με ένα τεράστιο οικοσύστημα όπως η Apple".

Ωστόσο, ακόμη και αυτοί οι δύο κολοσσοί θα πρέπει να κινηθούν προσεκτικά όσον αφορά τις ρυθμιστικές αρχές. Το Office of the Comptroller of Currency παρακολουθεί στενά τις συνεργασίες τραπεζών με εταιρείες τεχνολογίας και το Consumer Financial Protection Bureau ερευνά ήδη τις πρακτικές που ακολουθούν οι πιστωτικές κάρτες της Goldman Sachs. Να σημειωθεί ότι το κατατεθέν ποσό σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου με υψηλή απόδοση της Apple δεν μπορεί να υπερβεί τις 250.000 δολάρια, που τις εγγυάται η FDIC.

"Το πιο τρωτό σημείο μιας τράπεζας είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης προς αυτήν – η τραπεζική κουλτούρα ορίζεται από τη σταθερότητα, τη σύνεση και τη διακυβέρνηση", τόνισε ο Michael J. Hsu. "Αντίθετα, η κουλτούρα της τεχνολογικής βιομηχανίας βασίζεται στην αναταραχή, στο "να κινείται γρήγορα και να σπάει πράγματα", στην ανωτερότητα του κώδικα. Το πώς συνυπάρχουν αυτές οι κουλτούρες για την προώθηση της ανοικτής τραπεζικής έχει τεράστια σημασία".